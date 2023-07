“LE SSERAFIM” ประกาศทัวร์ครั้งแรกในไทย! 7-8 ต.ค. 66 นี้ 2 รอบการแสดงจัดเต็ม

วงเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงจากค่าย “SOURCE MUSIC” ภายใต้การดูแลของ “HYBE” ประกาศทัวร์ซึ่งนับเป็นทัวร์ครั้งแรกของสาว ๆ หลังจากเดบิวต์ โดยจะถูกจัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้, ประเทศญี่ปุ่น, ฮ่องกง, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย!โดยหลังจากเดบิวต์มาได้ไม่นาน สาว ๆ “LE SSERAFIM” ทั้ง 5 คน “KIM CHAEWON” (คิมแชวอน), “SAKURA” (ซากุระ), “HUH YUNJIN” (ฮอยุนจิน), “KAZUHA” (คาซึฮะ) และ “HONG EUNCHAE” (ฮงอึนแช) ก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงเกาหลีใต้ได้ในทันที และยังได้รับรางวัล Rookie of the year จากงาน The 37th GOLDEN DISC AWARDS และ The 32nd Seoul Music Awards อีกด้วย โดยสาว ๆ มีเพลงฮิตที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงมากมาย อาทิ “FEARLESS”, “Blue Flame”, “Sour Grapes”, “ANTIFRAGILE”, “Impurities” และล่าสุดอย่าง “UNFORGIVEN feat. Nile Rodgers” และ “Eve, Psyche & The Bluebeard's wife” นับเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่น่าจับตามองทั้งด้านความสามารถ และสไตล์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน“FEARNOT” (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาฟินไปด้วยกันในงาน “2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN BANGKOK” โดยงานนี้ได้ “BEX” ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ปเป็นผู้จัดงาน ร่วมกับ “SOURCE MUSIC”, “HYBE”, “YJ PARTNERS” และ “PROUD2” ที่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาแล้วในหลายคอนเสิร์ตโดยงานนี้จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00 น. “2 รอบการแสดง” ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี บัตรราคา 6,300 (บัตรยืน) / 5,500 / 4,500 / 3,800 และ 2,800 บาทโดยเปิดจำหน่ายบัตรรอบ “FEARNOT MEMBER PRESALE” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. – 22:00 น. ทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com และ เปิดจำหน่ายบัตรสำหรับรอบ “บุคคลทั่วไป” ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com และเปิดจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Twitter: @BEX_Concert#LE_SSERAFIM #르세라핌 #FLAME_RISES#FLAME_RISES_IN_BANGKOK