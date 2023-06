สาวกจิบลิห้ามพลาด! งาน “THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S” จัดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ใครที่เป็นสาวกของสตูดิโอจิบลิจะต้องไม่พลาดงานนี้ นิทรรศการ “THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023” พร้อมการปรากฏตัวของ ‘โทโทโร่’ และ ‘คาโอนาชิ’ รอให้แฟนๆ เข้าไปสำรวจโลกแห่งจินตนาการกับเหล่าตัวละครในแอนิเมชันเรื่องโปรด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสร้างปรากฏการณ์ด้วยผู้ชมนับล้านคนจากนิทรรศการที่ไทเป ไต้หวัน เมื่อปี 2560 นับเป็นอีกครั้งที่สตูดิโอจิบลิ ขนเอานิทรรศการมาให้แฟนต่างประเทศสัมผัสกับความอลังการด้วยตาตัวเอง โดยพิเศษสุดๆ สำหรับแฟนจิบลิชาวไทย ในงานนี้แฟนๆ จะถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินไปกับจินตนาการกับฉากสำคัญต่างๆ อย่างเช่นฉาก ‘ลาปูต้า’ (Laputa) ปราสาทกลับหัวในรูปแบบเงาสะท้อนจากเรื่อง Castle in the Sky ทำให้เห็นภาพของปราสาทสุดอลังกาล ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ บอกเลยว่ายิ่งใหญ่สวยสมจริงมากๆนอกจากนี้ยังมีไอคอนิกซีนรอให้แฟน ๆ ทุกท่านเข้าไปเก็บภาพความประทับใจเหมือนเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ป้ายรถเมล์จากเรื่อง My Neighbor Totoro ฉากจักรยานลอยฟ้า และฉากบอลลูน ที่ผู้เข้าชมงานสามารถทำท่าโหนบอลลูน เหมือนในแอนิเมชั่นเรื่อง Kiki’s Delivery Service หรือแม่มดน้อยกิกิ ขึ้นรถไฟแห่งวิญญาณที่เว้นที่ว่างข้างๆ ไว้ให้แฟนๆ ไปนั่งใกล้ชิดกับ ‘คาโอนาชิ’ หรือ ‘ภูตไร้หน้า’ จากเรื่อง Spirited Awayพร้อมด้วยอีกหลายฉากจากแอนิเมชั่นในดวงใจอย่าง Nausicaa of the Valley of the Wind, Porco Rosso, Pom Poko เป็นฉากของทุ่งหญ้าและป่าเขา มีสีสันสดใสน่ารักสุดๆ , Princess Momonoke จัดเต็มทั้งแสงสีเสียง ทำให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในพงไพรจริงๆ , Howl’s Moving Castle และ Ponyo on a Cliff by the Sea ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เพียงแค่จะได้เห็นความสวยงามและเสมือนจริงเท่านั้น แต่ยังได้สนุกไปกับการค้นหา Easter Egg ซึ่งซ่อนอยู่ในแต่ละฉากและมีเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นแฟนๆ จิบลิทุกเพศ ทุกวัย ไปสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในจอ จากแอนิเมชั่นทั้ง 10 เรื่อง ได้ใน THE WORLD OF STUDIO GHIBLI'S ANIMATION EXHIBITION BANGKOK 2023 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บัตรราคา 650 บาท จำหน่ายทางเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์และเว็บไซต์ หรือบริเวณหน้างาน