“ไจ๋ ซีร่า” นาทีมแดร็กขึ้นรถแห่โปรโมทคอนเสิร์ต “Sam Smith GLORIA The Tour Bangkok” 3 ต.ค. อิมแพ็ค อารีน่า

เจ้าของรางวัล GRAMMY® พร้อมอวดเพอร์ฟอร์มานซ์สุดปังให้แฟน ๆ ชาวไทยแล้ว กับเวิลด์ทัวร์รับอัลบั้มใหม่ เจอกัน 3 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

แดร็กควีนคนดังพาแก๊งแดร็กควีนคนแซ่บขึ้นรถแห่รวมกับโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ของดีว่าสุดปังโดยครั้งนีเนอกจากจะโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ของขุ่นแม่แล้ว ไจ๋ ซีร่า ยังมาในชุดมาดอนน่า เพื่อโปรโมทซิงเกิลใหม่ที่แซมสมิธร่วมทำกับมาดอนน่าในเพลง VULGAR เพลงจังหวะสนุก ปลุกใจพี่สาวน้องสาว ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนอัลบั้ม GLORIA เดินหน้าสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยได้เพลง Gimme ซิงเกิลสุดร้อนแรง ที่แซมได้ร่วมงานกับ Jessie Reyez และ Koffee สองศิลปินหญิงคุณภาพแห่งยุค ที่รับไม้ต่อความสาเร็จจากซิงเกิ้ลก่อนหน้า ก่อนจะเปิดอัลบั้มเต็มด้วยความดุดันสมมงดีว่ากับซิงเกิลที่สี่ I’m Not Here To Make Friendsตอกย้ำความสาเร็จของ Unholy (Feat. Kim Petras) ซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้ม GLORIA นอกจากจะติดชาร์ตอันดับ 1 บน Billboard Hot 100 กว่า 3 สัปดาห์ และหนึ่งเดือนเต็ม ๆ บน Official Charts UK แล้วก็ยังได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิงไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Shazam รั้งอันดับ 1 ใน Spotify’s Global Chart ยาวนานกว่า 50 วัน รวมไปถึงคว้ารางวัล Best Pop Duo / Group Performance ร่วมกับ Kim Petras จากงานประกาศรางวัล GRAMMY® เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเตรียมตัวพบกับแซม สมิธ และการแสดงสุดเผ็ดร้อนของศิลปินร้อนแรงแห่งยุคใน Sam Smith GLORIA The Tour Bangkok บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท ซื้อได้ทาง livenationtero.co.th หรือไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา