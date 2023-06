ฝันที่เป็นจริงของ “บิวกิ้น” ได้ร่วมโชว์กับ “เดวิด ฟอสเตอร์”

“บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” อดใจรอแทบไม่ไหว เมื่อรู้ว่าจะได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลก “เดวิด ฟอสเตอร์” บนเวทีคอนเสิร์ต “THONBURI PHANICH GROUP PROUDLY PRESENTS HITMAN DAVID FOSTER AND FRIENDS BANGKOK 2023” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน





ก่อนหน้านี้ บิวกิ้นเคยให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุว่า คนที่เขาอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดคือ “เดวิด ฟอสเตอร์” เจ้าของฉายา “ฮิตแมน” ปรมาจารย์ที่เป็นทั้งนักร้อง นักดนตรี โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง และเบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินระดับโลก ซึ่งครั้งนั้นบิวกิ้นยังกล่าวติดตลกว่า “จะเป็นไปได้เหรอ” กระทั่งวันนี้ เหมือนฝันที่เป็นจริงที่เขาจะได้มีโอกาสสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนเวทีคอนเสิร์ตของ เดวิด ฟอสเตอร์

ส่วนเดวิด ฟอสเตอร์ เผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยอีกครั้ง ครั้งนี้ผมยังได้พากลุ่มเพื่อนศิลปินคุณภาพระดับตำนาน มาร่วมสร้างความสุขให้กับคนไทยอีกด้วย พวกเขาจะมาร่วมมอบความบันเทิง กับบทเพลงที่หลายท่านคุ้นเคยและอาจร่วมร้องไปด้วยกัน ไม่เพียงเท่านั้น ผมยังรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับศิลปินไทย “บิวกิ้น” เป็นครั้งแรก งานนี้แฟนๆ ชาวไทยเตรียมนับถอยหลังเพื่อดื่มด่ำกับบทเพลงอันไพเราะ และเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตของผมได้เลยครับ แล้วเจอกันครับ”

ด้านบิวกิ้นกล่าวว่า “ดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ในดวงใจ และเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจกับผมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ เรื่องการทำงาน ผลงานเพลงที่เขาสร้างสรรค์ ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น I Will Always Love You, I Have Nothing และ Never Enough จากภาพยนตร์ The Greatest Showman ซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ คนฟังก็ยังจดจำและยังคงประทับใจในบทเพลงเหล่านั้น ในฐานะศิลปินการได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกย่อมถือเป็นเกียรติและพิเศษมากๆ จึงไม่อยากให้ทุกคนพลาดสำหรับงานนี้”