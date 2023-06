ARMY เธอมันเริ่ด! “SUGA” จัดเต็ม 3 โชว์สุดเซอร์ไพรส์สมการรอคอยใน “SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' IN BANGKOK”

เปิดโชว์ด้วย VCR ที่เผยตัวตนของชูก้า ในนาม “Agust D” ก่อนปรากฏตัวด้วย Haegeum ไตเติ้ลแทร็กจาก D-DAY โซโล่อัลบั้มแรก ต่อด้วย Daechwita, Agust D และเพิ่มดีกรีความสนุกต่อด้วยเพลง give it to meจากอัลบั้ม Agust D “ในคืนนี้ ผมจะโชว์หลายๆ อย่างให้พวกคุณเห็นในแบบที่พวกคุณไม่เคยเห็นตอนที่ผมเป็นชูก้า BTS” ชูก้า โชว์อีกด้านของการเป็นศิลปินด้วยการคว้ากีต้าร์โชว์เพลง Trivia 轉 : Seesaw และ SDLในเวอร์ชั่นอะคูสติก ไปมันส์กันต่อกับแรปไฟลุกในเพลง Moonlight, Burn It, Interlude : Shadow และเมดเลย์รวมเพลงโปรให้เหล่าอาร์มี่ต้องโยกหัวตามอย่าง BTS Cypher PT.3 : KILLER, BTS Cypher 4, UGH!, Ddaeng และ HuH?!เปลี่ยนมู้ดกลับมาสบายๆ กับเพลงปลอบประโลมใจอย่าง Life Goes On ในเวอร์ชั่นเปียโน โชว์ความสามารถทางด้านดนตรีที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัส ต่อด้วยบทเพลงที่ส่งถึง “ริวอิจิ ซากาโมโตะ” ศิลปินผู้ล่วงลับซึ่งเคยร่วมฟีทเจอร์ริ่งกันในเพลง Snooze ปิดเวทีด้วยเพลง Polar Night, AMYGDALA แล้วส่งท้ายแฟนๆ ในช่วงอังกอร์ไปกับเพลง D-DAY ที่ชูก้าเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยการเดินลงมาข้างล่างเวที เพื่อทักทายแฟน ๆ ก่อนจะปิดด้วย Intro : NEVER MIND และ The Last เป็นการสิ้นสุดค่าคืนลงอย่างสวยงามไฮไลท์ของคอนเสิร์ตรอบนี้นอกจากหยิบน้ำแตงโมปั่นมาดื่มบนเวทีแล้ว สกิลพูดภาษาไทยของพี่ก้าก็ไม่แพ้อปป้าคนไหน โดยเฉพาะประโยคเด็ดอย่าง “เธอมันเริ่ด” ทำอาร์มี่ไทยกรี๊ดสลบกันกลับบ้าน พร้อมมอบฉายา “พี่ดารา” ให้ชูก้าจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอด 3 วันของการแสดง อีกหนึ่งความฟินคือจังหวะที่ชูก้าพูดถึงความทรงจำเมื่อครั้งที่เขามาเยือนเมืองไทยกับเพื่อนๆ สมาชิก BTS หลายต่อหลายครั้ง จากวันนั้นสู่วันนี้ก็เดินทางก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 เป็นที่เรียบร้อย ใครที่ร่วมเดินทางกับหนุ่ม ๆ BTS มาตั้งแต่วันนั้นรับรองว่าต้องแอบปาดน้ำตากันแน่นอนชูก้า มอบความสุขให้กับแฟนๆ ผ่านภาพลักษณ์และตัวตนที่แตกต่าง สู่สายตากว่า 30,000 คู่ และทะเลแสงไฟสีขาวจากอาร์มี่บอมบ์ที่ส่องสว่างตลอด 3 วัน โดย “SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY” จะเดินทางไปเจอกับเหล่าอาร์มี่อีกครั้งที่สิงคโปร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนจะปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงโซลเกาหลีใต้