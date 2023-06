เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ บัตรเครดิต JCB จัดสัปดาห์ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2566 “JCB Japanese Anime Week 2023”

จัดสัปดาห์ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2566กิจกรรมที่คอภาพยนตร์ อนิเมะไม่ควรพลาด!! งานนี้ยกขบวนภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังกลับมาฉายให้ชมอีกครั้งแบบเต็มอิ่ม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2566 ที่ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ มาพร้อมกับความสนุกแบบอัดแน่น คัดสรรมาให้ชมถึง 6 เรื่องคุณภาพ กับกองทัพภาพยนตร์ญี่ปุ่นหลากสไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นคออนิเมะสายไหนก็สามารถชมได้ พร้อมเปิดให้จองบัตรตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2566 “JCB Japanese Anime Week 2023” เป็นการรวบรวมภาพยนตร์แอนิเมชั่นคุณภาพหลากสไตล์ 6 เรื่องมาให้ชมกัน ได้แก่ Suzume การผนึกประตูของ ซุซุเมะ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นแนวจินตนิมิตของญี่ปุ่นสุดโด่งดังในปี 2023 ผลงานล่าสุดของ มาโกโตะ ชินไค ผู้กำกับและแอนิเมเตอร์มากฝีมือ, Sword Art Online : Progressive - Scherzo of Deep Night แฟรนไชส์อนิเมะที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 2012 สำหรับซีรีส์ Progressive ถูกนำมาสร้างเป็นหนังออกฉายภาคแรกไปเมื่อปี 2021 และ Scherzo of Deep Night เป็นหนังภาค 2 ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 26 : มฤตยูใต้น้ำทมิฬ ภาพยนตร์อนิเมะแนวสืบสวนสอบสวนขึ้นหิ้งที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีผลงานของ โกโช อาโอ ยามะ, ONE PIECE FILM RED มูฟวี่ลำดับที่ 15 ของซีรีส์ One Piece และเป็นภาพยนตร์ที่ฉลองครบรอบ 25 ปีของมังงะต้นฉบับที่เขียนโดยอาจารย์เออิจิโร โอดะ ที่อยู่ในใจใครหลายคน, โดราเอมอน ตอน สงครามอวกาศจิ๋วของโนบิตะ 2021 ภาพยนตร์ที่เป็นการฉลองครบรอบ 15 ปี โดราเอมอนฉบับภาพยนตร์ ที่เป็นการนำโดราเอมอน ตอนสงครามอวกาศจากปี 1985 กลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง และ EVANGELION 3.0+1.0 THRICE UPON A TIME บทสรุปส่งท้ายที่หลายคนรอคอย ผลงานของผู้กำกับ ฮิเดอากิ อันโน ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในตำนานแอนิเมชั่นที่ควรดูให้ได้สักครั้งในชีวิตสนใจสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น Major Cineplex, https://www.majorcineplex.com และ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ราคาที่นั่งละ 220 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB Platinum ขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ในราคาพิเศษเพียง 120 บาท เฉพาะที่นั่งปกติ พร้อมกิจกรรมและของรางวัลสุดพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต JCB ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/JCBAnime2023