ASIAN แตกไลน์สู่ธุรกิจอสังหาฯ ผนึกพันธมิตร ORI-BRI หนุน

"เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น" แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ตั้งบริษัทลูก "เอเชี่ยน เวลเนส เรสซิเดนส์ จํากัด" จับมือกลุ่มบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ "ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้" และ "บริทาเนีย" รุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม และวิลล่า หวังกระจายความเสี่ยงและต่อยอดรายได้ จับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ รับกระแสเวลบีอิ้ง





นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ บริษัท เอเชี่ยน เวลเนส เรสซิเดนส์ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดําเนินธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม และวิลล่า ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาล่าสุด ASIAN ได้ส่งบริษัทย่อย บริษัท เอเชี่ยน เวลเนส เรสซิเดนส์ จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 4 บริษัทกับบริษัทย่อยของ 3 บริษัทในเครือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) วัน ออริจิ้น-บริทาเนีย-ออริจิ้น อีอีซี ภายใต้สัดส่วน 40 ต่อ 60 ทั้ง 4 บริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการร่วมกันใน 2 ทำเลศักยภาพ ได้แก่ ที่ดิน 40 ไร่ บน ถ.ธนะรัชต์ ใจกลางเขาใหญ่ เนรมิตที่ดิน 40 ไร่ พัฒนา "One Origin Khaoyai Well-Being City" ชูคอนเซ็ปต์ "The Integrated Well Being Residence and Hospitality Destination" ผสานความเป็นอยู่ร่วมกับธรรมชาตและการบริการระดับเวิลด์คลาสอย่างลงตัว รังสรรค์โรงแรม วิลล่า คอนโดมิเนียมระดับมาสเตอร์พีซ และที่ดินประมาณ 9 ไร่ บนถนนศรีราชา-หนองค้อ ใจกลางศรีราชา สร้าง "Sriracha J-Park" เมืองสไตล์ Modern Japanese รวมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แบรนด์ดัง คอนโดฯ ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น ตอบโจทยก์ารเติบโตของภูมิภาค EEC โดยทั้ง 2 โครงการมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1,422 ล้านบาท"การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำนวน 4 บริษัท กับบริษัทในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของบริษัทในการร่วมลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเป็นครั้งแรกในการขยายพอร์ตของบริษัทสู่ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ โดยบริษัทให้ความไว้วางใจเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เป็นพันธมิตรรายแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญของเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ที่มีความชำนาญทั้งการพัฒนาโรงแรม บ้านจัดสรร ตลอดจนคอนโดมิเนียมที่ได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากผู้บริโภคในหลากหลายทำเลสำคัญทั่วประเทศ และคอนเซ็ปต์การพัฒนาโครงการในรูปแบบมิกซ์ยูส ยังถือเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก" นายสมศักดิ์ กล่าว