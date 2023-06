“Token X” เตรียมเปิดจองซื้อเหรียญโทเคนดิจิทัล “RealX” 1-31 ก.ค. 2566 นี้

บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ ‘Token X’ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เตรียมเปิดให้จองซื้อโทเคนดิจิทัลเหรียญแรก ‘RealX’ ที่ราคาโทเคนละ 182 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน ‘Token X’ ชูจุดเด่นการลงทุนโทเคนดิจิทัลอ้างอิงอสังหาฯ คอนโด โดยนักลงทุน รับผลตอบแทนรายไตรมาสจากค่าเช่าและการขายคอนโดฯ รับประกันรายรับสุทธิโครงการ 5 ปีแรก 4-5% ต่อปี พร้อมรุกนวัตกรรมทางการเงิน ผ่านการใช้เทคโนโลยี Blockchain และ Tokenization ในยุคดิจิทัลนางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ ‘Token X’ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘SCBX Group’ เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและซัพพลายจำกัด ทำให้ราคาอสังหาฯ มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมในทำเลใจกลางเมือง หรือย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ที่มีความต้องการสูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ศักยภาพทำเล ปัจจุบันจึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการลงทุนด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และกระบวนการแปลงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เป็นโทเคนดิจิทัล (Tokenization) ที่มีหน่วยลงทุนขนาดเล็กลง เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านเงินลงทุน ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน และสร้างโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีราคาสูงด้วยเงินจำนวนไม่มาก โดยกระบวนการโทเคนไนเซชันจะช่วยแบ่งหน่วยย่อยของสิทธิในทรัพย์สินต่างๆ ทำให้เกิดสภาพคล่องทางการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ผ่านโทเคนดิจิทัลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (RealX Investment Token) จัดเป็นโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง (Real estate-backed token) โดยการลงทุนในคอนโดมิเนียม “พาร์ค ออริจิ้น” 3 ทำเลพื้นที่ พร้อมพงษ์ พญาไทและทองหล่อ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 361 ยูนิต เริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียง 182 บาท ต่อ 1 โทเคน โดยกำหนดสิทธิ์ 1 โทเคน เท่ากับการลงทุนในพื้นที่คอนโดฯ ประมาณ 1 ตารางนิ้ว ช่วยสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนในอสังหาฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกกระจายความเสี่ยงแก่นักลงทุน ซึ่งการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ มีอายุโครงการ 10 ปีนับจากวันที่เริ่มโครงการ โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิของคอนโดฯ ทั้ง 3 โครงการในปีที่ 1-5 อยู่ที่ 4% 4.25% 4.50% 4.75% และ 5% ต่อปีของมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ ตามลำดับ และในปีที่ 6-10 จะมีการขายคอนโดมิเนียมตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อจ่ายคืนแก่นักลงทุนทั้งนี้นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถจองซื้อ RealX ผ่านแอปพลิเคชัน Token X และชำระเงินได้ 2 วิธี ได้แก่ (1) ผ่านทาง SCB EASY หรือ (2) ผ่านระบบ Bill Payment เป็นเงินสด/ โอนเงิน หรือชำระด้วยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท การจัดสรรโทเคนดิจิทัลให้แก่นักลงทุนนั้นจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายในครั้งนี้ให้กับนักลงทุนแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลำดับการชำระเงินของผู้ลงทุนแต่ละรายโดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First come first served) กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณความต้องการซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนแต่ละประเภท สภาวะตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ Token X และ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” ได้จับมือร่วมกับ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดรองบนแพลตฟอร์ม TDX ซึ่งนับเป็นโทเคนดิจิทัลเหรียญแรกที่เข้าเทรดในแพลตฟอร์มดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทาง Token X และบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน RealX เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลในตลาดรอง“เรายังคงมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Blockchain และ Tokenization ในการสร้างนวัตกรรมทางการเงิน ผลักดันระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลให้รุดหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่โลกการเงินแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล ซึ่งมีบริษัทจำนวนมากจากหลากหลายอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่านกระบวนการ Initial coin offering (ICO) ดังนี้ Token X ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ออกโทเคนและนักลงทุน พยายามผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการลงทุนรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Future of Investment for Everyone อย่างแท้จริง” นางสาวจิตตินันท์ กล่าว