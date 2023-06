"Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" ขุมพลังแห่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์สินค้าไต้หวัน

น่าจับตามองงาน " Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand " บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สถานที่จัดแสดงสินค้าไต้หวันที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกด้วยรางวัล Taiwan Excellence Award หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดกิจกรรมตลาดเพื่อใช้เป็นเวทีประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์สินค้าไต้หวันให้คนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ และ ทั่วโลกได้รู้จักเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถก้าวขึ้นสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้มากขึ้น ในด้านของความเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย ดีไซน์สวยงาม มีการวิจัยพัฒนา ราคาเข้าถึงง่าย พร้อมชงประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงให้เป็นศูนย์การตลาดอาเซียนที่พร้อมเติบโต เล็งปีหน้าวางแผนจัดงาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand " ต่อในประเทศไทย ด้วยการขยายพื้นที่จัดงานให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน และสินค้าไต้หวันที่จะเดินพาเรดเข้ามาโชว์เยอะขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว่าไต้หวันเป็นประเทศหนึ่งที่มีบริษัทผู้ผลิตสินค้าด้านนวัตกรรมสุขภาพ เทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย เพื่อทำการผลิตสินค้าส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ ดังนั้นในอนาคตการจะนำสินค้าไต้หวันไปยืนแข่งขันเทียบชั้นบนเวทีระดับโลกได้มากขึ้น โดยนายแม็กซ์ จาง ผู้อำนวยการ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย (TAITRA) เปิดเผยว่า “การมาจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" ในครั้งนี้ เพื่อต้องการนำสินค้าจำนวนกว่า 100 บริษัท ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากการได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์สะท้อนถึงคุณภาพ นวัตกรรม และการมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 1) งานวิจัยและการพัฒนา 2) การออกแบบดีไซน์ที่สวยงามและมีความโดดเด่น 3) สินค้าต้องมีคุณภาพและราคาจับต้องได้ 4) มีการทำการตลาด จัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและมีนวัตกรรรมยอดเยี่ยม บริเวณโซน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา”สำหรับสินค้าที่จัดแสดงภายในงาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" มีทั้งหมด 29 แบรนด์ดังในสาขาต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มไลฟ์สไตล์ โซลูชันด้านการดูแลสุขภาพชั้นสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย อุปกรณ์กีฬาสันทนาการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (BCG) นำโดยแบรนด์ชั้นนำ อาทิ O'right , ASUS , PAPER SHOOT และ Inventec ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ชมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น กระจกออกกำลังกายอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ Johnson's@Mirror สำหรับออกกำลังกายที่บ้าน, กล้องบันทึกหน้ารถยนต์ นอกจากนี้ก็มีแบรนด์ Aromas แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมชั้นนำจากไต้หวัน ขณะที่สินค้าอีกกว่า 71 บริษัท ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award เช่นเดียวกัน เป็นสินค้าเชิงอุตสาหกรรมการผลิต ได้ถูกจัดแสดงที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน Manufacturing Expo 2023 เมื่อวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมานายแม็กซ์ จาง กล่าวเสริมว่า “สาเหตุที่งาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" ในปี 2566 ที่มุ่งเน้นการจัดแสดงสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โซลูชันด้านการดูแลสุขภาพชั้นสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย อุปกรณ์กีฬาสันทนาการ เพราะประเทศไทยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมาก และเป็นกลุ่มที่มีกำลังการซื้อค่อนข้างสูง ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรป เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งฐานที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดอาเซียน นับว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญและมีศักยภาพสูงซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายของการจัดงาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" ครั้งนี้ ที่ไม่ใช่แค่ต้องการจับตลาดวัยรุ่นคนไทย เท่านั้น แต่ต้องการขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์จากไต้หวันว่ามีคุณภาพดีแค่ไหน การออกแบบดีไซน์ และการมีนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างมากไม่แพ้สินค้าจากประเทศอื่น ๆ ปัจจุบันคนรับรู้สินค้าที่มาจากแบรนด์ญี่ปุ่น เกาหลีอยู่แล้ว ไต้หวันเองก็มีแนวคิดที่จะทำเรื่องนี้ผ่านการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างงาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้คนไทย และคนทั่วโลกได้รู้จักสินค้าแบรนด์ไต้หวันมากขึ้น"“อย่างไรก็ดี เมื่อดูผลจากการตอบรับของการจัดงาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" เมื่อวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เราเตรียมวางแผนการจัดงานในปีหน้า โดยจะมีการขยายพื้นที่บริเวณการจัดงาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้กว้างขึ้น เพื่อจะสามารถจัดแสดงสินค้ากลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ โซลูชันด้านการดูแลสุขภาพชั้นสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย อุปกรณ์กีฬาสันทนาการ และอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งประเทศไทยก็เป็นเหมือน Business Model ของการจัดงาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" ครั้งแรก ที่จะสามารถช่วยต่อยอดไปสู่การจัดงานดังกล่าวไปยังประเทศอินเดีย และมาเลเซีย ในปี 2566 นี้ เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ให้ประเทศดังกล่าวก็ได้รู้จักสินค้าจากประเทศไต้หวันมากขึ้นในแง่มุมของสินค้าที่เกี่ยวกับมุสลิมและเครื่องสำอาง" นายแม็กซ์ จาง กล่าวเพิ่มเติม"ขอบคุณสภาหอการค้าไทย, ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย, สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (TECO), ผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ทุกแบรนด์ ที่ช่วยสนับสนุนทำให้เกิดงาน "Taiwan Excellence Pop-up Store in Thailand" ครั้งนี้" นายแม็กซ์ จาง กล่าวขอบคุณในตอนท้ายติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.taiwanexcellence.org/th/press/events/1017 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ Taiwan Excellence TH ทาง https://www.facebook.com/TaiwanExcellence.TH