กรี๊ด!! KIMBUM เตรียมจัดเอเชียแฟนมีตติ้ง ในประเทศไทย 16 กันยายนนี้ “2023 KIM BUM ASIA FAN MEETING IN BANGKOK [Between U and ME]”

KIMBUM ยังคงพัฒนาทักษะด้านการแสดง และมีผลงานออกมาให้แฟนติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับได้รับบทบาทที่หลากหลาย โดยเฉพาะบทบาทนักแสดงในเรื่อง F4 : Boys Over Flower ของช่อง KBS 2TV ที่ KIMBUM ได้รับความชื่นชมและพูดถึงอย่างกว้างขวาง พร้อมกับผลงานอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ "Dream, High Kick Through the Roof" ทางช่อง MBC, "Mrs. Cop 2" ทางช่อง SBS, "That Winter, Story" ทางช่อง SBS และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง KIMBUM ยังได้ฝากผลงานการแสดง ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น "Law School" ทางช่อง JTBC "Ghost Doctor" ทางช่อง tvN รวมถึง "Tale of the Nine Tailed1938" ทางช่อง tvN ที่จบลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสที่ดีจากแฟนๆ ทั่วเอเชีย และในงานเอเชียแฟนมีตติ้งในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ KIMBUM ยังมีส่วนร่วมในการวางแผนโชว์ต่าง ๆ อาทิ คอนเซ็ปต์งานโดยรวม, การเล่นเกมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงโชว์ที่แฟนๆ ไม่เคยเจอมาก่อนอีกด้วย โดยหวังว่าจะเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับแฟน ๆ ชาวไทยอย่างแน่นอนงาน “2023 KIM BUM ASIA FAN MEETING IN BANGKOK [Between U and ME]” สุดพิเศษนี้ สร้างสรรค์โดย BEX (เบ็ก) ร่วมกับ KINGKONG by STARSHIP (คิงคอง บาย สตาร์ชิป) และ HS E&C (เฮชเอส อี แอนด์ ซี) และงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 18:00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ บัตรราคา 5,900 / 5,500 / 5,000 / 4,000 และ 3,000 บาท เปิดจำหน่ายบัตรทาง www.thaiticketmajor.com และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เคาน์เตอร์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไปติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ Twitter: @BEX_Concert #BetweenUandMe_in_BKK #KimBum #BEX