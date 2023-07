“เนเน่ พรนับพัน” บินตรงฉลองวันเกิดร่วม “อะตอมไทย” ครั้งแรก จัดเต็มความฟิน “NENE 1st Birthday Fan Meeting In Bangkok”

สุขล้นหัวใจเลยทีเดียว เมื่อ บริษัท พีเอจีแอล กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง จับมือ บริษัท นิวส์อินฟินิตี้ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด อาสาพาศิลปินสาวน้อยมหัศจรรย์ มาฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่ 26 ร่วมกับเหล่า “อะตอมชาวไทย” (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) เป็นครั้งแรก ในงานแฟนมีตติ้งณ SHOW DC HALL เมื่อวันก่อน ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โกยเสียงชื่นชมจากแฟนคลับ จนพาแฮชแท็ก #NENEBirthdayFMTInBKK ทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้แบบเกินต้าน!สำหรับบรรยากาศในงานแฟนมีตติ้งนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น อัดแน่นด้วยโชว์ต่าง ๆ ของ เนเน่ ที่ยังไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน พร้อมด้วยแสงสีเสียงสุดอลังการ ที่ผู้จัดงานตั้งใจไว้แล้วว่าอยากให้แฟนคลับชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีอย่างแท้จริง พร้อมร่วมสร้างโมเมนต์สุดล้ำค่าในวันพิเศษของ เนเน่ แบบจัดเต็มและฟินมากกว่าที่เคย! กับคอนเซ็ปต์สุดเริ่ดและลุคที่หลากหลาย จนแฟน ๆ พากันเซอร์ไพร้ส์และต่างอวยยศให้กับความสวยปัง รวมไปถึงโปรดักชั่นที่ตระการตา ยิ่งเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับโชว์ในครั้งนี้สุด ๆเนเน่ ปรากฏตัวท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับจากแฟน ๆ ที่บ่งบอกถึงพลังรักและความคิดถึง ก่อนเปิดโชว์ด้วยเพลงยอดฮิตของเธอ อย่าง “All About That Day” ที่ได้มีปรับบีทให้กลายเป็นโชว์แบบแซ่บ ๆ สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ และยังมีอีกหลายเพลงดัง ที่ เนเน่ นำมาคัฟเวอร์ให้แฟน ๆ ได้ฟังกันแบบสด ๆ ไม่ว่าจะเป็น “ผ้าเช็ดหน้า” เพลงน่ารักยุค 90 เพลง “เลือดกรุ๊ปบี” เพลงชาติของคนโสด นอกจากนี้ยังมีเพลง “Promise” , “Aiy aiya” และ “ไม่ต่างกัน” อีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษสุด ๆ ในงาน คือการโชว์เพลง “Call Me Up” เพลงเพราะจากปลายปากกาของ เนเน่ ที่เหล่า อะตอม เฝ้ารอมาแสนนาน จนในที่สุดเธอได้ร้องบนเวทีแห่งนี้เป็นครั้งแรก! เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ทุกคนนอกจากจะได้ฟินไปกับเสียงใส ๆ ของ เนเน่ แล้ว ในงานยังเต็มไปด้วยโมเมนต์น่าประทับใจ เมื่อทีมงานได้ยกเค้กวันเกิดขึ้นเวทีเพื่อให้ เนเน่ ได้ฉลองเบิร์ธเดย์ ปาร์ตี้ งานนี้ เนเน่ บอกให้ฟังว่าที่จีนสามารถขอพรได้ 2 ข้อ ดังนั้นเธอจึงขอเก็บข้อนึงไว้ในใจ ส่วนอีกข้อเธอจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่า“พรอีกข้อนึงก็คือ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ และไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรต่าง ๆ นานา ถ้าเครียดหรือนึกอะไรไม่ออก ก็ให้มาดูเนเน่ จริง ๆ หนูไม่ได้หวังว่าหนูจะต้องไปสูงขนาดไหน แต่หวังว่าจะสามารถอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ตลอด จนตราบชีวิตนี้ของหนูมันจะจบ” เนเน่ พูดด้วยความตื้นตันใจพร้อมน้ำตาคลอ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ก่อนที่ทีมงานจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนแฟนคลับได้ขึ้นเวทีมาอวยพรวัน พร้อมรับอ้อมกอดอุ่น ๆ จาก เนเน่ แบบตัวต่อตัวนอกจากนี้ชาว อะตอม ยังทำแฟนโปรเจ็กต์มอบเป็นของขวัญฉลองวันเกิดให้ เน่เน่ ด้วยคลิปวิดิโอสุดซึ้งแทนความในใจ บอกเล่าถึงการเดินทางอันสวยงาม ในการรอคอยที่จะฉลองวันเกิดร่วมกับศิลปินสาวแบบพร้อมหน้า! และเมื่อ เนเน่ ดูคลิปจบลง และหันหลังกลับมาหาแฟน ๆ ก็พบว่า อะตอมชาวไทย ได้พร้อมใจกันยกป้ายกระดาษที่บอกว่า “HAPPY BIRTHDAY Nene ปีนี้ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะ” ทำเอา เนเน่ ซึ้งใจจนยิ้มไม่หุบ เป็นการการันตีความรักและการจับมือเติบโตไปด้วยกันได้อย่างอบอุ่นหัวใจ#NENE1stBirthdayFanMeetingInBangkok #NENEBirthdayFMTInBangkok #paglgroup