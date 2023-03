“ชิน ชินวุฒ” ก้าวข้ามความกลัว! แต่งเพลง เหมือนเดิม (You & I) ให้แฟนสาว “ลิลลี่” ฉลองความรักเข้าสู่ปีที่ 9 หวานสุดซึ้ง

“ผมขอให้เพลงนี้เป็นตัวแทนความรู้สึกของคู่รักที่ไม่ว่าจะผ่านอะไรด้วยกันมา ทั้งร้าย และดี แต่ก็ยังยืนยัน ที่จะรักกัน เหมือนเดิม” เหมือนผมกับลี่ เพราะท้ายสุดแล้ว ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดี ขอให้มี “You & I” ข้อความสุดซึ้ง ที่นักร้องนักแสดงคุณภาพ ชิน - ชินวุฒ อินทรคูสิน ได้แต่งเพลง เหมือนเดิม (You & I) ซิงเกิลพิเศษเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ ในวาระที่เป็นแฟนกันครบรอบ 8 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 9 แทนคำขอบคุณแฟนสาว ลิลลี่ - ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ ที่ผ่านทุกๆ อย่างมาด้วยกันตลอดเวลา และขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ก้าวข้ามความกลัว! กล้าที่จะลงมือเขียนเนื้อเพลง เหมือนเดิม (You & I) บอกได้คำเดียว ว่า “หวานสุดซึ้ง”ชิน - ชินวุฒ อินทรคูสิน ให้สัมภาษณ์เพิ่มว่า ... “เหมือนเดิม (You & I) เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่า... อยากมีเพลงที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของผมที่มีให้ลี่ เลยโทรบอกเพื่อนรัก คู่หูของผม Alex Sypsomos ว่า... ไออยากแต่งเพลงให้ลี่ พอ Alex ได้ยินแบบนั้น ก็คือเคลียร์คิวมาช่วยทำเพลงนี้ให้เลย Thanks My Brother!และเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมตั้งใจจะมีส่วนรวมในการเขียนเนื้อร้องให้ได้เยอะที่สุด เพราะที่ผ่านมาไม่กล้าที่จะเขียนเนื้อร้องเลย กลัวจะทำออกมาได้ไม่ดี แต่พอเป็นเพลงนี้ ผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะข้ามผ่านความกลัวนั้น ซึ่งเอาจริงๆ มันคือสิ่งที่ลี่เป็นให้กับผม ตลอดเวลาผมไม่กล้าทำอะไร หรือไม่มั่นใจในตัวเอง “ลี่” คือแรงผลักดันที่ทำให้ผมข้ามผ่านความกลัวนั้นมาได้ตลอด ... และอีกหนึ่งคนที่ต้องขอบคุณ คือ พี่เป้ MVL ที่มาร่วมเขียนเนื้อเพลงนี้ให้กับผม ผมกับพี่เป้คุยกันว่าอยากให้เนื้อร้องมันง่ายที่สุด ให้เป็นภาษาพูดที่สุด แล้วอยากให้ real ที่สุด จริงใจที่สุด และมันก็มาจากชีวิตคู่ของผมกับลี่จริงๆ ส่วนแนวเพลงก็เป็นสไตล์ POP ผสม R&B ตามที่เราถนัด”วินาทีที่เปิดเพลงนี้ให้ลี่ฟัง ผมทั้งตื่นเต้น แล้วก็ลุ้นตลอดว่าลี่เค้าจะชอบไหม ผลปรากฏก็คือร้องไห้น้ำตาซึมทั้งคู่ เพราะตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมา 8 ปีเต็ม กำลังเข้าสู่ปีที่ 9 คือเราผ่านเรื่องราวมาด้วยกัน เยอะมากๆ ครับ ... Love you na ka baby “Lily”ติดตามฟังซิงเกิล เหมือนเดิม (You & I) ศิลปิน ชิน - ชินวุฒ อินทรคูสิน ได้ตั้งแต่วันนี้ผ่าน Youtube Channel : Chin Chinawut หรือดาวน์โหลดผ่านทาง Apple Music, Youtube Music, Spotify#เหมือนเดิมyouandi #chinchinawut #lilypantilaพร้อมอัพเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผ่านช่องทางInstargram : chinchinawutFacebook : Chin ChinawutYouTube: Chin Chinawut