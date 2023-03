ILY LAB เปิดตัวศิลปิน “MXFRUIT” พร้อมมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิต!! “MXFRUIT MXHOUSE PARTY”

หลังจากค่าย “ILY LAB” เปิดตัวซิงเกิล และปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง “strawberry ice cream” ของกลุ่มศิลปินหญิง ‘MXFRUIT (มิกซ์ฟรุต)’ ออกมาไม่ได้นาน ปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ฟัง แถมยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ ในวงการดนตรี ด้วยเสียงร้องของ 5 สาว ที่ฟังง่าย และดนตรีที่ติดหู ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงแนะนำตัวของวง “MXFRUIT” ที่เฟรนด์ลี่ และเป็นที่ถูกใจแฟน ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆล่าสุด บริษัท ทาดา เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (TADA Entertainment Co., Ltd.) นำทีมโดย ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ CHIEF EXECUTIVE OFFICER พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร แท๊ด รดีนภิส โกสิยะจินดา CHIEF COMMERCIAL OFFICER , ปรุง ทัชระ ล่องประเสริฐ ARTIST STRATEGY DIRECTOR (SONRAY MUSIC Co., Ltd.) จัดงาน “MXFRUIT MXHOUSE PARTY” พร้อมเปิดตัวกลุ่มศิลปินหญิง ‘MXFRUIT (มิกซ์ฟรุต)’ อย่างเป็นทางการ แนะนำสมาชิกในวง ได้แก่ มิเคลล่า โอลีเวีย เบเกอร์, อปป้าเพชร แพรวา รัตนา, สกาวเดือน ไซม่อน, ขนมจีน ญาทิชาพัฒน์ หาญเบญจพงศ์ และ โรเชล ลาเบรซ กลุ่มศิลปินหญิงที่มีความสามารถและการร้องที่มีเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความหลากหลาย ไม่ต่างจากผลไม้รสอร่อย ที่มิกซ์รวมอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวสุด ๆเปิดเวทีด้วยซิงเกิล เดบิวต์ ในเพลง “strawberry ice cream” เพลงภาษาอังกฤษที่พร้อมจะเข้าไปอยู่ในใจคนฟัง และเข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก ซึ่งซิงเกิลนี้ เป็นเพลงแนว POP – RnB ที่ได้ Sofia Kay, Stephanie Poetri และ Jon Spencer โปรดิวเซอร์หนุ่มมากความสามารถจาก LA ผู้อยู่เบื้องหลังการแต่งเพลงให้ศิลปินต่างประเทศมามากมาย เสริมทัพด้วยโปรดิวเซอร์ชาวไทย แต๊บ Tabeazy ที่มาช่วยดูแลการบันทึกเสียงในฝั่งไทย รวมทั้งสร้างสรรค์ชิ้นเสียงเครื่องดนตรีเพิ่มเติมให้เป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ของศิลปินจากนั้นมาร่วมพูดคุยกับ 5 ศิลปินวง MXFRUIT พร้อมด้วย ย้ง ทรงยศ EXECUTIVE PRODUCER และผู้กำกับเอ็มวี สอง ศาศวัต เลิศฤทธิ์ ที่จะมาบอกเล่าถึงภาพรวมโปรเจกต์แรก และเปิดเผยที่มาที่ไปรวมถึงแรงบันดาลใจของเอ็มวีเพลงนี้ ที่ชวนให้สัมผัสถึงความสดใหม่ของวัยรุ่น (Youthful), ความสนุก (Fun/Camp) และความเป็นตัวตน เนื้อแท้ (Authentic) ซึ่งเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของ “MXFRUIT”ปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษ จาก 5 สาวศิลปิน MXFRUIT ที่ขึ้นเวที และเปิดมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิต!! พร้อมนำเพลงเพราะ ๆ มาฝากให้ทุกคนได้ฟังกันแบบจุใจ เรียกว่าจัดเต็ม!! ทั้งโชว์ร้อง โชว์เต้น กันเต็มที่ ถือเป็นการเปิดตัวที่เซอร์ไพรส์และประทับใจสุด ๆติดตามชม มิวสิกวิดีโอเพลง strawberry ice cream ได้ทาง YouTube Channel : TADA Labelsและฟังเพลงได้ทุก Streaming PlatformLink YouTube : MXFRUIT strawberry ice cream (Official MV)https://youtu.be/90Gb-KTA52I#MXFRUIT #MXFRUITstrawberryicecream #ILYLAB