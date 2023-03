เปิดตัวซิงเกิลใหม่ “ยิ้มทั้งน้ำตา” “Billkin” เข้าสู่โหมดการแสดง จับคู่ “ณิชา-ณัฏฐณิชา” ในเอ็มวีสุดซึ้ง

เป็นอีกโมเมนต์ ที่อบอุ่นประทับใจสุด ๆ สำหรับงาน “Billkin ยิ้มทั้งน้ำตา Premiere Event” การเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดของศิลปิน บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล (Billkin) ถือเป็นซิงเกิลที่ 4 จาก EP “love's apprentice” โดยงานนี้ทุกคนได้ร่วมชมมิวสิกวีดีโอ “ยิ้มทั้งน้ำตา” ด้วยกันเป็นครั้งแรก!! พร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษ ที่ Billkin นำเพลงใหม่เพลงนี้ มาร้องให้ฟังกันสด ๆ ทำเอาแฟน ๆ ที่มารวมตัวให้กำลังใจ ณ ICONSIAM ซาบซึ้งใจอินกับเพลงไปตาม ๆ กันโดยเพลง “ยิ้มทั้งน้ำตา” เป็นเพลงช้า และ emotional ที่สุดใน EP “love's apprentice” ซึ่งเนื้อหาของเพลง พูดถึงการจากลา แต่เป็นการจากลาด้วยความเข้าใจ ถึงแม้ไม่ได้ไปต่อแต่ก็ยังมีความทรงจำดี ๆร่วมกันให้ได้คิดถึง งานนี้ Milo จากTilly Birds มาแต่งทำนอง / เรียบเรียงดนตรี และ โปรดิวซ์เพลงนี้ ซึ่งเพิ่มเติมความพิเศษในเนื้อเพลงโดย Third Tilly Birds ที่มาช่วยเรียบเรียงความรู้สึกของ บิวกิ้น ให้ออกมาได้เข้าถึงอารมณ์มากที่สุดซึ่งในมิวสิกวิดีโอทั้งภาพ และบรรยากาศมีความ Cinematic งานนี้ บิวกิ้น เลยต้องปรับจูนตัวเองให้เข้าสู่โหมดของนักแสดง และใช้สกิลการแสดงแนวดราม่าอีกครั้ง โดยเอ็มวีนี้ถ่ายทอดเรื่องราว ความสัมพันธ์ของรักครั้งแรก ที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโต และมีชีวิตตามทางเดินของตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่งทั้งคู่ต้องกลับมาเจอกันอีกครั้ง ความรู้สึกเก่าๆ ความคิดถึงที่เก็บไว้ ก็กลับมาชัดเจนอีกครั้ง โดย บิวกิ้น ได้ร่วมแสดงกับ ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ โดยเขียนบท และกำกับเอ็มวีโดย นรา-นราธิป ไชยณรงค์บิวกิ้น กล่าวว่า “เพลง ยิ้มทั้งน้ำตา เป็นอีกซิงเกิลที่มีความหมาย และเป็นเพลงที่ผมชอบมาก ๆ เลยครับ เป็นหนึ่งในเพลงช้าใน EP ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเล่า อยากจะนำเสนอออกมาผ่านมุมมองนี้ รู้สึกดีใจและแฮปปี้มากครับ ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ไมโล และพี่เติร์ด Tilly Birds แถมในเอ็มวีเพลงนี้ยังได้ร่วมงานกับพี่นรา ผู้กำกับ ที่ผลักดันให้ผมได้กลับมาใช้สกิลในการแสดงอีกครั้ง ยอมรับเลยครับว่าตอนแรกกดดันมาก เพราะผมห่างหายจากการแสดงไปนาน ตั้งแต่จบจากการเล่นซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ ก็ยังไม่ได้กลับมาทำการแสดงแบบจริงจังเลยครับ สำหรับเอ็มวีเพลงนี้ได้มาเล่นคู่กับพี่ณิชา เราทั้งคู่พยายามลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครให้มากที่สุด มีการไปเวิร์กช็อปการแสดงด้วยกัน เพื่อเอ็มวีนี้โดยเฉพาะ ต้องบอกเลยว่าพี่ณิชา เก่งมาก ถึงจะเป็นการทำงานด้วยกันครั้งแรก แต่ผมรู้สึกประทับใจมากครับ พี่เขามีพลังการแสดงที่ส่งมาถึงเราได้ดีมาก แม้จะเป็นซีนสั้น ๆ แต่อินเนอร์มาเต็ม ทำให้ผมยิ้มทั้งน้ำตาได้ ถ้าอยากรู้ว่าเอ็มวีนี้จะซึ้ง และโดนใจขนาดไหน ฝากติดตามกันได้ในเอ็มวีเพลง ยิ้มทั้งน้ำตา ทาง YouTube : Billkin Entertainment และรับฟังกันได้ในสตรีมมิง ทุกแพลตฟอร์ม ขอบคุณมากครับ”'Billkin - ยิ้มทั้งน้ำตา' Official MV out nowon YouTube : Billkin Entertainmenthttps://youtu.be/wjFVPJZvG6c#ยิ้มทั้งน้ำตา#BillkinEntertainment#Bbillkin