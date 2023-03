“Barbies” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ในความทรงจำ” เพลงช้าในรอบหลายปี พร้อมเล่าเรื่องราวของการจากลา

เดินหน้ารันวงการเพลงอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับ “Barbies (บาร์บี้ส์)” วงดนตรีรุ่นพี่จากค่าย Smallroom ประกอบด้วย ต้า – เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ร้องนำ) , เจ – นวพัทธ์ จันทรากุล (เบส) , ขวัญ – ขวัญ ศรไชย (กลอง) , นัส – นัสพงศ์ จันทน์สุคนธ์ (กีตาร์) , อ๋อ – ทรงธรรม จรรสาโล (ซินทิไซเซอร์) และ ทิวลิป – วีรวัฒน์ สืบสิมมา (กีตาร์)หลังจากปล่อยเพลงแนว alternative rock สุดเดือดอย่าง ‘จากนี้…ต่อไป (The Beginning Of The End)’ เมื่อเดือนกันยายน 2565 ล่าสุด Barbies ได้เดินหน้าปล่อยซิงเกิลใหม่ “ในความทรงจำ (In Memory Of...)” ที่ถือเป็นเพลงช้าในรอบหลายของพวกเขา ทำเอาแฟนเพลงหลายคนเซอร์ไพรส์กันเป็นแถว“ในความทรงจำ (In Memory Of...)” เล่าถึงความสัมพันธ์ที่ต้อง ‘จากลา’ กันด้วยปัจจัยหรือเหตุผลต่าง ๆ ที่เมื่อถึงวันที่ต้องจากกัน ก็ยังคงมีสิ่งที่เหลืออยู่นั่นคือ ‘ความทรงจำดี ๆ’ ที่เคยมีร่วมกัน ที่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ความทรงจำเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่เสมอสำหรับเหตุผลที่ Barbies เลือกทำเพลงช้าในครั้งนี้ เกิดจากการที่วงรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องมีเพลงช้าบ้างสักเพลง จึงเลือกถ่ายทอดเนื้อหาจากประสบการณ์ ออกมาอย่างตรงไปตรงมาทำให้ ‘ในความทรงจำ (In Memory Of...)’ เป็นเพลงเศร้าที่อาจดูไม่เศร้ามาก เช่นเดียวกับความรู้สึกคนเราที่อาจสูญเสียบางอย่างไปแต่ก็ยังนึกถึงสิ่งดี ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาซิงเกิลนี้ Barbies ได้ใช้เทคนิคการร้องและดนตรีที่แตกต่างไปจากเดิมรวมถึงการใช้เอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพิ่มเข้ามามากกว่าทุกซิงเกิลที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องท้าทายและแปลกใหม่สำหรับวงด้านมิวสิกวิดีโอ มีการถ่ายทอดความหมายของเพลงได้อย่างลึกซึ้งผ่านเรื่องราวของชายหนุ่มที่สูญเสียคนรักไปแต่กลับมีความทรงจำมากมายหลงเหลืออยู่ เขาจึงทำได้แค่เก็บสิ่งของต่าง ๆ ของคนรักไว้และคิดถึงสิ่งเหล่านั้นต่อไป เพราะสิ่งเดียวที่จะคงอยู่ตลอดไปในวันที่ต้องจากลานั่นคือ ‘ความรัก’ และความทรงจำดี ๆ ที่มีร่วมกันนั่นเอง