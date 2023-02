“คิดยาว” เพลงเศร้าเรียกน้ำตาจาก “Television off”

ส่งเพลงเศร้าเรียกน้ำตาประเดิมต้นปีสำหรับ Television off วงคลื่นลูกใหม่ไฟแรงจากค่ายเพลงห้องเล็ก Smallroom ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก 4 หนุ่มมาดเท่อย่าง เฟิร์ส (นักร้องนำ) , โชค (กีต้าร์) , ลาภ (กีต้าร์) และ โบ๊ท – (เบส) หลังจากฝากผลงานคุณภาพอย่าง ฝันที่ไม่ปลอดภัย , ให้เธอหายไป , แค่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ ฯลฯ ก็กลับมาตอกย้ำความเจ็บปวดผ่านเรื่องราวการจากลาในเพลง “คิดยาว (Your desk)”สำหรับเพลง คิดยาว (Your desk) คือการเปรียบเปรยความคิด การกระทำ ของบุคคลที่สื่อได้ว่า ‘เขาคงมีเหตุผลที่จากไปและคงคิดมานานแล้ว’ โดยเบื้องหลังการทำงานในครั้งนี้ Television off มีการใช้เวลาทำงานเพลงร่วมกันมากขึ้นในการแชร์ไอเดียทั้งในแง่ของเนื้อเพลงรวมถึงพาร์ทดนตรี ทำให้ ‘คิดยาว’ เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ตั้งใจนำเสนอและหวังว่าจะเป็นที่ถูกใจของแฟนคลับชาวทีวีปิดเฉกเช่นทุกครั้งด้านมิวสิกวิดีโอ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ Smallroom และ Television off อยากให้แฟนเพลงตั้งใจดูและปล่อยอารมณ์พร้อมกับเนื้อเรื่อง งานนี้ได้ผู้กำกับฝีมือดี “กิ๊ม-ธนรัมร์ เปรมบุญ” มาร่วมรังสรรค์ผลงาน โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการสูญเสียสมาชิกใน ‘ครอบครัว’ ที่ทำให้เราสัมผัสได้ว่า ในบางครั้งเหตุผลของการจากกัน อาจเป็นการที่อีกคน ‘คิดมาดีแล้ว’ เพียงแค่รอเวลาและจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งเวลานั้นอาจเป็นในตอนที่ได้เห็นคนข้างหลังประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองจนทำให้หมดห่วง เช่นเดียวกับเนื้อเพลง “เธอคงมีเหตุผลดี ๆ ที่เธอยอมทิ้งทุกอย่าง”