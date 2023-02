MonstaMixa ส่ง TEN FEET TALL (เท็น ฟีต ทอล) วงร็อคน้องใหมกลิ่นอาย J-POP กระแทกใจคนเจ็บทั่วประเทศด้วยเพลง “จางหาย” (NO WAY)

MonstaMixa Music (มอนสต้ามิกซ์ซ่า มิวสิค) ค่ายเพลงอินดี้ของสองเพื่อนร็อคเพื่อนเลิฟ ไซม่อน เฮนเดอร์สัน โปรดิวเซอร์ชื่อดัง และ บอล-อธิป นานา จัดเต็มส่งเพลงใหม่ “จางหาย” (NO WAY) จาก TEN FEET TALL (เท็น ฟีต ทอล) วงร็อคดีกรีแชมป์จากโครงการประกวด MONSTA HUNTA มั่นใจแฟนๆจะต้องชื่นชอบในความเข้มของทุกอณูเพลงอย่างแน่นอน“ TEN FEET TALL หมายถึง “ความรู้สึกดีที่สุด” และนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันทำในตอนนี้ คือการทำเพลงในแนวร็อคที่พวกเรามีอิสระในทุกอย่าง เริ่มจาก กาย-จิระพันธ์ นนทะนี (นักร้องนำ) และ ริว-ริวอิจิ ทะคะตะ (กีตาร์) เล่นดนตรีด้วยกันที่มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วเติมให้เต็มด้วย แบงค์-ชัชวาลย์ ง.ประเสริฐสกุล(เบส) และมีน-ภัคพล จันทร์พร (กีตาร์) โดยมีจุดมุ่งหมายคืออยากไปให้สุดในเส้นทางดนตรี ได้แสดงให้คนที่ได้ชมได้ฟังแล้วรักในแบบที่เราเป็น ส่วนหนึ่งที่มีความเป็น เจ-ร็อค ในเพลงคงเพราะริวเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น ไลน์กีต้าร์เลยออกมาสไตล์ เจ-ร็อคแบบไม่รู้ตัว ล่าสุดเรามีซิงเกิ้ล “จางหาย” (NO WAY) เนื้อหาเล่าถึงความรักที่เจ็บปวด ทรมานแสนสาหัสกับการถูกทอดทิ้ง แต่ต้องมีสักวันความเศร้านั้นก็จะจางหายไป ซึ่งได้นางเอก MV สุดสวยอย่าง พี่พรอยมน- มนสภรณ์ ชาญเฉลิม มาร่วมสร้างสีสันในเพลงนี้ด้วยครับ และเรายังได้โปรดิวเซอร์ร็อคฝีมือดีอย่างคุณ ไซม่อน เฮนเดอร์สัน มาร่วมมิกซ์เพลงนี้ให้สมบูรณ์แบบมากจริงๆ อยากให้ลองฟังกันครับ” กาย-จิระพันธ์ นนทะนี นักร้องนำเล่าที่มาสามารถรับชมมิวสิค วิดิโอได้แล้ววันนี้ทาง https://youtu.be/OOTO0QDKj_QFB: https://facebook.com/monstamixamusic/TEN FEET TALL Facebook : https://www.facebook.com/TENFEETTALL....Instagram : https://www.instagram.com/tenfeettall...Twitter : https://twitter.com/TenFeetTallTH#จางหาย #tenfeettall #SimonHenderson #thairock #monstamixamusic