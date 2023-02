“เฉือนใจ” ปัง!! ปล่อย 4 วัน ยอดวิว MV ทะลุล้าน “NEW COUNTRY” ฉลองจัดมินิคอนเสิร์ตโชว์เล่นสดครั้งแรก

นาทีนี้เรียกว่าปังสุดๆ จริงๆ สำหรับ ศิลปินลูกทุ่งเจนใหม่อย่าง NEW COUNTRY หลังจาก 4 หนุ่ม เอ็มโบ, นุ, ติณติณ, กีต้าร์ ปล่อยซิงเกิ้ลที่ 2 “เฉือนใจ” ออกมาเพียง 4 วัน ก็โดนใจคนอกหัก จนยอดวิวเอ็มวีก็ทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดศิลปิน NEW COUNTRY จัดมินิคอนเสิร์ตต้อนรับวันวาเลนไทน์ ‘Black Valentine with NEW COUNTRY’ สำหรับคนที่โดนเชือดเฉือนใจ พร้อมโชว์การแสดงสดเพลง “เฉือนใจ” ครั้งแรก ให้แฟนคลับ สำหรับ 50 คนแรกที่มาถึงงาน ได้ชมโชว์แบบสุด Exclusive ใกล้ชิดกับศิลปิน NEW COUNTRY แบบติดขอบเวที เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ Atrium 2 ชั้น G, Siam Centerงานนี้นอกจาก 4 หนุ่มจะเปิดโชว์ด้วยเพลง “เฉือนใจ” แล้ว ยังโชว์เพลงสุดฮิตติดหูอย่าง Stand By หล่อ และเสริมทัพความสนุกด้วย 2 สาว กิ๊ก, มัทรี ที่มาโชว์เพลง “ติ่งค่ะ” จากนั้นทั้ง 6 คนได้โชว์เพลงพิเศษ “นะหน้าทอง” ก่อนจะปิดท้ายคอนเสิร์ตกันด้วยเพลง “เฉือนใจ” จากทั้ง 4 หนุ่มอีกครั้ง พร้อมทั้งรับของขวัญมากมายที่บรรดาแฟนคลับเตรียมมาให้ จากนั้นทั้ง 6 คนได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับเป็นที่ระลึก จบงานกันไปแบบชื่นมื่นปลื้มใจกันสุดๆตามชม MV เพลง “เฉือนใจ” จากศิลปิน NEW COUNTRY ได้แล้ววันนี้ที่ https://youtu.be/rjxdE2B8A60#เฉือนใจ #NEWCOUNTRY #นิวคันทรี่