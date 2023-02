แทททูคัลเลอร์ (Tattoo Colour) จับมือ ซีเรียสเบคอน (SERIOUS BACON) ชวนคนที่มีใจรักด้านดนตรี มาร่วมสร้างพลัง บนเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ THE POWER BAND 2023 Season 3

นับเป็นอีกหนึ่งวงดนตรียอดฮิตของเมืองไทย สำหรับ Tatto Colour ที่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีมาอย่างยาวนาน ล่าสุดร่วมจับมือกับวงดนตรีดูโอ้แนวป๊อปน้องใหม่อย่าง Serious Bacon ทำซิงเกิ้ล ‘ถ้าเธอไม่ไหว’ ในเวอร์ชั่นใหม่ เพื่อเชิญชวนคนที่มีใจรักด้านดนตรีมาโชว์พลัง และร่วมสร้างปรากฏการณ์ It’s Possible : Music Makes Life Possible พลังแห่งดนตรี พลังแห่งทุกความเป็นไปได้ บนเวที THE POWER BAND 2023 Season 3 การประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ชิงเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาท

นักร้องนำวง Tattoo Colour เปิดเผยว่า “พวกเราวง Tattoo Colour เริ่มต้นมาจากการประกวดวงดนตรี และลงประกวดบ่อยมาก สิ่งที่ได้รับนอกจากรางวัลและเงินรางวัลคือประสบการณ์ ซึ่งไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ อย่าดูถูกตัวเองว่าเก่งไม่พอที่จะไปสู้กับคนอื่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความฝัน พวกเราไม่เคยหยุดที่จะฝันเลย พยายามคว้าโอกาสทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา ผลักดันพลังด้านดนตรีในตัวเราออกมาและพัฒนาตัวเองตลอด อยากให้น้องๆที่มีความฝันลองสมัครเข้ามาประกวด THE POWER BAND Season 3 มาแสดงพลังทางด้านดนตรีให้ทุกคนได้เห็น ไม่แน่ว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีแจ้งเกิดของคุณก็ได้”และจากวง Serious Bacon ศิลปินดูโอ้น้องใหม่ที่กำลังมาแรง กล่าวว่า “ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่จะมาประกวด THE POWER BAND 2023 Season 3 ขอให้สู้และอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง อดทน ฝึกฝน และหาเวทีประกวดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด และรักษาสิ่งที่ดีเก็บไว้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เชื่อว่าวันนึง น้องๆจะได้เป็นนักดนตรีมืออาชีพที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่