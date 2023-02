เดบิวต์ล่าสุด! BNK48 รุ่น 4 กับ 11 เมมเบอร์รุ่นใหม่ไฟแรง พร้อมซิงเกิ้ลแรก “Shoujotachi Yo -วันใหม่”

บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ iAM (ไอแอม) ต้นสังกัดศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 เปิดเผยว่า “ สำหรับการ เปิดตัว 11 เมมเบอร์ รุ่น 4 วงBNK48 น่ารักสดใสไฟแรงเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ นับเป็นการสร้างสีสันให้แก่วงการบันเทิง ปลุกพลังความสดใสให้ผู้ฟังและแฟนแฟนให้รู้จักวง BNK48 ให้กว้างขึ้น ได้แก่ แจนรี่ – กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์ รับตำแหน่ง เซ็นเตอร์ , มารีน - กชพร พรโชคชัย , เนเน่ - ธนิดา อัครวุฒิ , เอ็มมี่ - อรณิชชา พรหมสุภา , เบอร์รี่ -จิรภิญญา จันทวรรณกูร , แอล- สิริกร นิลกษาปน์ , มิชา - ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์ , ซินดี้ -กฤตชญา อุดมบุญดี , วาว่า - พิมพ์นเรศ ลำใย , แพท - ภัทรา ธีระวาส และปาล์มมี่ - ปุญญิสา แก้วสว่างบริษัทฯ วางกลยุทธ์ตอกย้ำภาพลักษณ์ศิลปินไอดอลญี่ปุ่น จึงได้เลือกร่วมงานและได้รับเกียรติจากงานสุดยิ่งใหญ่ได้แก่ JAPAN EXPO THAILAND 2023 เพื่อใช้พื้นที่การโชว์เปิดตัวเมมเบอร์รุ่น 4 วง BNK48 อย่างเป็นทางการ เพื่อให้แฟนแฟนและประชาชนทั่วไปได้เห็นศักยภาพและความสามารถด้านการร้อง การเต้น รวมถึงเอกลักษณ์วง BNK48 ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอันดับหนึ่งในประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 7เพลง Shoujotachi Yo ( โชวโจตาจิ โยะ ) หรือ วันใหม่ เป็นเพลงประจำรุ่นของรุ่น 4 วง BNK48 แนวเพลง J-pop จังหวะสนุกสนานสไตล์ 48 Group เนื้อหาเพลงบอกเล่าเรื่องราวการเริ่มต้นใหม่ ความหมายของเนื้อเพลงเป็นการเปรียเทียบรุ่น 4 เหมือนกลุ่มดาวเล็กเล็กที่กำลังรอวันบ่มเพาะ รอการฝึกฝน ให้เติบโตเป็นกลุ่มดาวที่ส่องแสงอย่างงดงามบนท้องฟ้า ขณะนี้แม้จะมีอุปสรรคหรือความเจ็บปวด กลุ่มเด็กสาว 11 ท่านก็ยังคงพยายาม ต่อสู้ และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสุดแรง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งมั่นเพื่อให้มี “วันใหม่” ที่กำลังรออยู่ ส่วนจุดเด่นเพลงเป็นความใหม่ของรุ่น 4 ที่มีพลังเสียงอันสดใส และเป็นนักสู้ที่มุ่งมั่นซึ่งพวกเค้าเปรียบตัวเองเสมือนนกฟินิกซ์ ที่พร้อมเกิดใหม่ได้เสมอ ด้านผู้เรียบเรียงเนื้อเพลงภาษาไทย คือคุณประภพ ชมถาวร (กอล์ฟ Superbaker) นอกจากนี้ยังมีท่าเต้นผู้ฟังและแฟนแฟนสามารถเต้นตามได้ไม่ยาก มุ่งเน้นความสนุกสดใส”นายวิโรจน์ สุวรรณรักษ์กูล ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ กล่าวว่า “สำหรับแนวคิดมิวสิกวิดีโอ shoujotachiyo -วันใหม่ ด้วยต้นฉบับมาจากวงรุ่นพี่ AKB48 จึงวาง Mood and tone สอดคล้องแนวภาพยนตร์ญี่ปุ่น เนื้อร้องภาษาไทย ถ่ายทอดเรื่องราวเด็กสาวที่มีความฝันเเละพยายามฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ไปถึงจุดหมายเเต่ระหว่างทางก็มีเหนื่อยมีท้อ เเต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปโดยมีเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางตามฝันไปด้วยกัน คอยช่วยให้กําลังใจเเละต่อเติมความฝันของกันเเละกันเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยให้ได้ ซึ่รู้สึกว่าเพลงเหมาะกับน้องที่เป็น New Gen ที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่ารุ่นพี่ ภาพหลักที่เป็น key visual ที่คิดจึงเป็นภาพน้องยืนมองรูปพี่ๆรุ่นก่อนในตอนเริ่มเอ็มวีเละสุดท้ายตอนจบก็เอารูปของตัวเองมาเเปะไว้รวมกับรุ่นพี่ๆเหมือนจะบอกว่าพวกหนูขอเข้าเเก๊งร่วมด้วย แน่นอนที่สุดมิวสิกวิดีโอน่าสนใจคือ 11 เมมเบอร์คือความพิเศษ เป็นผลงานชิ้นแรกของเมมเบอร์ การร่วมงานครั้งนี้น้องๆ ทำให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ มีคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำกัน เสน่ห์ที่น่าสนใจในแต่ละเมมเบอร์ ประทับใจในการร่วมงานครั้งนี้อย่างมาก ฝากติดตามผลงานและให้กำลังใจเมมเบอร์รุ่น 4 วงBNK48 ด้วยนะครับ”ด้านนางสาวเฌอปราง อารีย์กุล ชิไฮนิน (ผู้จัดการวง BNK48) กล่าวเสริมว่า “ ตนเองมีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนออดิชั่นรุ่น 4 และมีหน้าที่ช่วยดูแลตารางซ้อม ตารางเรียนร้อง-เต้น วิเคราะห์ในแต่ละเมมเบอร์พัฒนาอะไรและจุดใดต้องเพิ่มเติม ตนเองรับตำแหน่งชิไฮนินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ทั้ง 11 เมมเบอร์ อายุเฉลี่ยประมาณ 13-21 ปี มีตั้งแต่ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย ซึ่งน้องน้องทุกคนสดใสร่าเริง คลื่นลูกใหม่เติมเต็มให้แก่วง BNK48 เพลง shoujotachiyo -วันใหม่ หมายถึงเหล่าเด็กสาวทั้งหลายฝึกฝนไปด้วยกัน มีความตั้งใจมุ่งมั่นไปด้วยกัน เพลงนี้นับเป็นตำนานเพลงหนึ่งซึ่งใช้คอนเสิร์ตใน48กรุ๊ปค่อนข้างบ่อย ดีใจที่น้องน้องเลือกเป็นเพลงประจำรุ่น 4 ”สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเมมเบอร์และกิจกรรมวง BNK48 ผ่าน BNK48 Official ชมมิวสิกวิดีโอผ่าน YouTube : BNK48 และสามารถขอเพลงผ่านทุกคลื่นวิทยุชั้นนำได้ตั้งแต่วันนี้