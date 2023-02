หนึ่งความหวังวงการดนตรีของไทย THE POWER BAND เวทีเฟ้นหานักดนตรีหน้าใหม่ที่ยิ่งใหญ่แห่งยุค!

ถ้าพูดถึงแวดวงดนตรีและวงการเพลงไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีปรากฎการณ์ที่น่าสนใจและสะท้อนพัฒนาการในทิศทางที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการมีศิลปิน นักร้อง วงดนตรีหน้าใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาประดับวงการเพลงไทยอย่างต่อเนื่องอีกทั้งศิลปินหน้าใหม่หลายคนก็มีชื่อเสียงโด่งดัง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ หลายคนสามารถต่อยอดสู่การโกอินเตอร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ขณะเดียวกัน พัฒนาการด้านรูปแบบการทำดนตรีก็มีความก้าวหน้าและหลากหลาย พรั่งพรูเปี่ยมล้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย อีกทั้งได้ระดับมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับแน่นอนว่า นอกเหนือจากพรสวรรค์ เรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้อย่างมุ่งมั่นจริงจัง คือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ดี อีกสิ่งหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ การมีพื้นที่ให้ได้แสดงออก “ปล่อยของ” และ “ฉายแสง” อย่างมากมาย มีรายการประกวดร้องเพลงและแสดงความสามารถด้านดนตรีเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งถือเป็นเวทีเริ่มต้นที่นำไปสู่การแจ้งเกิดของศิลปินและวงดนตรีหน้าใหม่ ๆ ในวงการและสำหรับรายการประกวดทางดนตรี อีกหนึ่งเวทีที่ถือว่า “มาแรง” สุด ๆ ในชั่วโมงนี้ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในวงการ นั่นก็คือซึ่งเดินทางมาถึงซีซั่นที่ 3 แล้วใน พ.ศ.นี้นับเป็นเวทีประกวดวงดนตรีสากลที่พูดได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดอีกเวทีหนึ่งในยุคนี้ ด้วยการเปิดพื้นที่และโอกาสให้ทั้งเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถด้านดนตรี ได้มาโชว์ทักษะด้านดนตรี และพร้อมจะเป็นพลังผลักดันให้ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าใกล้ความฝัน และการเป็น “ศิลปินมืออาชีพ” โดยแท้จริงปฏิเสธไม่ได้ว่าคืออีกหนึ่งเวทีที่ช่วยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ด้านดนตรีขึ้นมาประดับวงการและนำพาวงการดนตรีสากลของไทยให้รุดไปข้างหน้า และจากความสำเร็จใน 2 ซีซั่นที่ผ่านมาก็พร้อมแล้วที่จะเปิดฉากเวทีประกวดวงดนตรีสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2566ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ ‘It’s Possible’ Music Makes Life Possible พลังแห่งดนตรี พลังแห่งทุกความเป็นไปได้ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 6 ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทย อย่าง MuzikMove, LOVEiS Entertainment, Small Room, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainment รวมทั้งโรงเรียนดนตรียามาฮ่า GuitarMAG และ T-POP ประสานมือกันจัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักดนตรีหน้าใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท และเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษอย่าง The Power Band Music Campทั้งนี้ จากคำกล่าวของผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ระบุว่าเป็นเวทีสำคัญที่ให้น้อง ๆ ได้แสดงฝีมือ และยังถือเป็นการช่วยพัฒนาประสบการณ์ของน้อง ๆ โดยกูรูจากค่ายเพลงต่าง ๆ ที่จะมาทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยว่ายังขาดอะไรถึงจะพัฒนาไปต่อได้ เรียกว่า เป็นเวทีที่ดีมาก สำหรับซีซั่นนี้ คิง เพาเวอร์ และพาร์ทเนอร์ทุกท่านก็พร้อมจะให้การสนับสนุนต่อไปเรื่อย ๆแน่นอนว่า ภายใต้ธีม ‘It’s Possible’ ของปีนี้ ย่อมมีความพิเศษที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเดิม ซึ่งนอกจากกิจกรรมพิเศษอย่าง The Power Band Music Camp 3 วัน 2 คืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ พร้อมก้าวสู่การเป็นคนดนตรีมืออาชีพจากมิวสิคกูรูระดับประเทศแล้ว ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนใน CLASS A (การประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม รุ่นมัธยมศึกษา) แม้จะเรียนคนละโรงเรียน แต่รู้จักกันและรักในเสียงดนตรีเหมือนกัน ก็สามารถรวมตัวกันเข้ามาแข่งขันได้ นับเป็นมิติใหม่ของการประกวดในเวทีนี้ที่เชื่อว่า แม้จะอยู่ต่างสถาบัน แต่ก็สามารถร่วมมือกันและพัฒนาสังคมได้ด้วยพลังของดนตรีสำหรับน้อง ๆ เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เตรียมตบเท้าเข้ามาฉายแสงทักษะด้านดนตรีกันได้เต็มที่ โดยเวที THE POWER BAND 2023 SEASON 3 จะเปิดให้ออดิชั่นทั้งหมด 5 เวที ที่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา และ นครปฐม (ศาลายา) ตามลำดับ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่เวทีสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) และอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2547 เป็นต้นไป) รวมวงโดยมีสมาชิกตั้งแต่ 3 – 12 คน ซึ่งทุกวงต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้) โดยไม่มีการจำกัดสัญชาติ และคุณสมบัติใหม่ก็คือสมาชิกของวงสามารถมาจากสถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบันก็ได้ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ โดยทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน และต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน (นักร้องสามารถเป็นคนเดียวกับนักดนตรีได้)ส่วนแนวทางการประกวดและหลักเกณฑ์ชี้ขาดตัดสินว่าใครจะได้ครองแชมป์ จะพิจารณาจากสไตล์การร้อง การเรียบเรียงองค์ประกอบของดนตรี ความเข้าใจทฤษฎีดนตรี ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี ความสมบูรณ์ของการเล่น และที่สำคัญที่สุดคือการเล่นเป็น Teamwork ต้องไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบเพลง