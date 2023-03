"เอส โคล่า ส่ง “ชาอึนอู” แท็กทีม “โบกี้ไลอ้อน” นำทีมไอคอนนิวเจน พรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่ชวนคนรุ่นใหม่ Gen Zest กล้าเป็นตัวเอง

งานนี้แม้ซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย-ศิลปินหนุ่มแดนกิมจิที่มีรอยยิ้มชวนละลาย อย่าง “ชาอึนอู" จะไม่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวด้วย แต่ได้ฝากคลิปส่วนตัวถึงแฟน ๆ เอสทุกคน ซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างลั่นงาน กับเสียงอ้อนเสียดายที่ไม่ได้มาร่วมงานวันนี้ แต่แอบมีเซอร์ไพรส์เด็ดว่า “ผม ชาอึนอู จะมาหาทุกคนและแฟนคลับเอส โคล่า ที่ประเทศไทย ในวันที่ 5 เมษายนที่จะถึงนี้ ณ ลานพาร์คพารากอน เตรียมนับถอยหลังพบกับผมและกิจกรรมซ่า ๆ จากเอส โคล่า นะครับ รับรองโดนใจทุกคนแน่นอน” ชาอึนอู กล่าวด้านนักร้องสายแฟชั่นตัวแม่อย่าง “โบกี้ไลอ้อน” พร้อมด้วยน้อง ๆ วง “Yes Indeed” วงขวัญใจเด็กสยาม รวมทั้ง “ชมพู่ แป้น ออมสิน” นักวอลเลย์บอลนิวเจนที่ได้ใจคนไทยทั่วประเทศ ได้มาร่วมแสดงความซ่าในแบบของตัวเอง ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตที่สนุกสุดเหวี่ยงไม่แพ้ขึ้นเวทีใหญ่ จาก “โบกี้ไลอ้อน” ที่ร้องซิงเกิลล่าสุดอย่าง “รู้กันแค่นี้” และ “Yes Indeed” กับเพลง “เลื่อนชั้น” เพลงแรกที่ทำให้ก้าวสู่การเป็นศิลปินเต็มตัว สร้างความซ่าสุดเหวี่ยงให้สยามสแควร์โบกี้ไลอ้อน เล่าว่า “ดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เอส โคล่า โบว่าแคมเปญ “Born to be awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง” เหมือนกับโบมาก เชื่อมั้ยว่าแต่ก่อนโบก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในตัวเองมาก ๆ โบเลยอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากขึ้น เห็นคุณค่าในตัวเอง ทำในสิ่งที่รักและกล้าซ่าในแบบตัวเองให้สุดพลัง เพื่อเก็บเกี่ยวความสุขเอาไว้ให้มากที่สุด โบรักและมั่นใจในการร้องเพลงของโบมาก เป็นความ Awesome ที่สุดของโบเลย อย่างบนเวทีวันนี้ ความ Awesome ที่ท้าทายคือต้องแต่งเพลงสดบนเวที เพราะไม่รู้ว่าจะได้คำไหนมาแต่ง แต่ต้องมั่นใจว่าต้องทำได้ ขอขายของนิดว่าดีไซน์ใหม่ สวยมากและออกแบบมาให้เห็นถึงความซ่า สนุกคล้ายกับบีทดนตรี แล้วชอบส่วนที่เป็นลาย glitter ด้วย เห็นแล้วน่าดื่ม”น้อง ๆ วง Yes Indeed เสริมว่า “ต้องขอบคุณเอส โคล่า ที่ให้โอกาสวงของพวกเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ ปกติในวงก็ชอบดื่มเอส โคล่า คู่กับหมูกระทะ บอกเลยว่าแพ็คเกจจิ้งใหม่โดนใจ gen Z และสวยขึ้นกว่าเดิมมากเลย โคล่าสูตรน้ำใหม่และน้ำสีหลายรสมาก อร่อยดีงามมาก ๆ มั่นใจว่าถ้าได้ลองแล้วต้องรักแน่ ๆ ส่วนความ Awesome ของพวกเรา ก็ต้องตอนเล่นดนตรีเปิดหมวกที่สยาม ที่ทำให้มีโอกาสก้าวมาเป็นศิลปิน ได้รู้จักและร่วมงานกับศิลปินที่ชื่นชอบหลาย ๆ คน ส่วนภารกิจที่ต้องแต่งทำนองบนเวทีให้เนื้อเพลงของพี่โบกี้ ไลอ้อน ยอมรับว่ากดดันและตื่นเต้นมาก อยากให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและฝันไว้ให้เต็มที่ เชื่อมั่นในตัวเอง ลุยเข้าไปเลย พวกเราเชื่อว่าถ้าคนเราตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ว ถึงปลายทางอาจจะไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ระหว่างทางต้องมีสิ่งดี ๆ และประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นแน่ ๆ แค่ซ่าและกล้าเป็นตัวเองแบบพวกเรา”ด้านชมพู่ ตัวแทน “3 สาวนักวอลเลย์บอลนิวเจน” พูดเสริมว่า “ปกติพวกเราใส่เสื้อที่มีโลโก้เอส โคล่าเป็นสปอนเซอร์ แต่ตอนนี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แบบเต็มตัว ยิ่งเป็นความ Awesome ที่สุดจริง ๆ ที่เลือกพวกเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ เชื่อว่าไม่ว่าเจนไหนก็ต้องหลงรักเอส โคล่าแน่นอนค่ะ นอกจากจะดูเด่นและทันสมัยขึ้นจริง ๆ เวลาซ้อมเสร็จเหนื่อย ๆ พอได้ดื่มก็สดชื่นและมีเอเนอจี้ขึ้นมาทันที ส่วนตัวแล้ว ตอนเด็กไม่มั่นใจในตัวเองเลย กังวลว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะออกมาได้ดีไหมและไม่กล้าพูดหรือแสดงออก ก็เลยอยากให้ทุกคนก้าวออกจากเซฟโซน ทำในสิ่งที่อยากจะทำเพื่อพิสูจน์ว่าเราก็มีความสุดยอดในแบบของเรา ค่อย ๆ ก้าวไปทีละ สเต็ปจนเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เหมือนที่ชมพู่ก้าวออกมาและภูมิใจในตัวเองในทุกวันนี้ค่ะ”ทั้งนี้พรีเซนเตอร์ทั้ง 4 กลุ่มยังฝากถึงกิจกรรมความซ่าครั้งต่อ ๆ ไปของเอส โคล่าที่ยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์อีกเพียบให้ทุกคนคอยติดตาม สำหรับใครที่อยากเห็นภาพความสนุกของแคมเปญ “Born to be awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง” หรือใครที่อยากร่วมเป็น gen Zest สามารถติดตามภาพงานและกิจกรรมต่อ ๆ ไป ได้ที่ Facebook @estcola พร้อมแล้วหรือยัง? ที่จะซ่า…กล้าเป็นตัวเอง