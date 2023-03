อนันดา จับมือ ดุสิตธานี เปิดตัว COCO PARC BRANDED RESIDENCE ที่อยู่อาศัยใจกลางมหานคร พร้อมบริการระดับ 5 ดาว

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัว COCO PARC BRANDED RESIDENCE โครงการแรกบนทำเลศักยภาพสัมผัสไลฟ์สไตล์คนเมืองบนพื้นที่ศิลปะย่านพระราม 4อัดแน่นไปด้วยการดูแลและบริการแบบฟูลเซอร์วิสระดับโรงแรมหรู 5 ดาว โดย ดุสิตธานี ที่มาในคอนเซ็ป The Phenomenon Light in The Parcคอนโดหรูท่ามกลางวิวGrand Parkที่เปรียบเสมือนปรากฏการณ์แสงเหนืออันเปล่งประกายใจกลางกรุงเทพ ฯพร้อมให้ทุกคนได้ ตื่นตา และเยี่ยมชมความพิถีพิถันในการออกแบบ กับศักยภาพทำเลรอบด้านที่สะท้อนไลฟ์สไตล์อันหรูหราของคนเมือง ภายในงานจัดบนชั้น Rooftopของคอนโดที่เนรมิตรให้เป็นพื้นที่จัดเลี้ยงพร้อมแสงสีเสียงตระการตาพบกับเซอร์ไพรส์ มินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กคลูซีฟจากลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ ดีน และบี-พีระพัฒน์ เถรว่องนอกจากนี้ภายในงานยังมีอีก1 ไฮไลต์ในงาน “COCO Secret Rooftop Bar”บาร์ลับใจกลางมหานคร ภายใต้การจัดการของ Dude Sweetที่มาร่วมสร้างสีสันความเพลิดเพลินภายในงานในธีม “I MISS Y2K”โดยมีเซเลบริตี้คนดัง อย่าง จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล,พีชนา เอกชัย, ณภศศิ สุรวรรณ, ชาราฎา อิมราพร, ธนัชชา ผไทวณิชย์,ชนนิกานต์ รัถยาพิมล,พริษฐ์ จิตตโรภาส, ฉลองรัฐ นอบสำโรง, ศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย, อัครรัฐ วรรณรัตน์, และ ฤภพ ชิณวัตร มาร่วมงาน ที่ COCO PARC เมื่อวันก่อนนอกจากความสวยงามของห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันของคอนโด COCO PARC แล้ว ทางโครงการยังได้นำผลงานศิลปะจากศิลปินดังมาตกแต่งอีกด้วย นี้ได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ อย่าง โด่ง – พงษธัช อ่วยกลาง และ กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย มาร่วมออกแบบ และถ่ายทอดงานศิลปะผ่านดีไซน์ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในรูปแบบคนเมือง ศิลปินท่านแรก โด่ง – พงษธัช อ่วยกลาง ศิลปินที่เน้นการออกแบบทางด้าน Sculpture กล่าวว่า “การทำงานของ Sculpture ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือกลมกลืน ศิลปะเข้าให้เข้ากันอย่างลงตัว เช่นเดียวกันกับ COCO PARC แห่งนี้ ที่ผมอยากให้ผู้ที่เข้ามาได้รับถึงความสงบและสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ผมจึงตั้งใจจัดแสดงงานของผมในรูปแบบ “The Waterfall & The Mountain” เพื่อให้ความร่มรื่น ดูพริ้วไหวตั้งแต่บริเวณล็อบบี้ไปจนถึงบริเวณสวนโดยรอบ”ทางด้านของ กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ศิลปินที่มีลวดลายกราฟิกของข้อความและตัวอักษรโดยการสรุปการเขียนลายมือบรรจงเครื่องหมายเป็นของตัวเองนั้น ได้กล่าวว่า “ผู้คนและศิลปะเป็นของคู่กัน มนุษย์และการอยู่ร่วมกันก็เช่นกัน ผมจึงอยากถ่ายทอดถงานศิลปะของผมผ่านวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันผ่าน Facility Room ที่ชั้น 8 ของ COCO PARC เพื่อหลอมหลวม ศิลปะ ความเป็นอยู่ และผู้คน เข้าด้วยกัน”โครงการ โคโค่ พาร์ค (COCO PARC) Branded Residence แห่งแรกของอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ที่ถูกเนรมิตขึ้นมาเป็น High-Rise Condominium ด้วยจำนวนห้องพักอาศัย 444 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ COCO PARK ลานจอดรถซุปเปอร์คาร์,สระว่ายน้ำส่วนกลาง COCO LAP POOL, ห้องฟิตเนสสุดหรู COCO FIT & STUDIO ห้องสำหรับให้ลูกบ้านทำการจองเพื่อเป็นห้องแต่งหน้า ทำผม ทำเล็บอีกทั้งยังมีสามารถใช้บริการสปาจากทางดุสิต COCO SPA & SALON, COCOSTUDIO, พื้นที่สีเขียวรอบโครงการ COCO YARD,และบริการครบครันจากพาร์ทเนอร์สำคัญอย่างโรงแรมดุสิตธานี ประสบการณ์การเข้าพักแบบโรงแรมระดับ 5 ดาว อาทิ บริการอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด, การจัดไพรเวทปาร์ตี้ที่มาพร้อมเซอร์วิสระดับโรงแรมให้บริการพร้อมเติมเต็มวันสำคัญของคุณให้สมบูรณ์แบบ, บริการคอนเซียร์จ(Personalized Concierge) ดูแลด้านต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นต้นห้องตัวอย่าง Penthouse ขนาด 134 – 234 ตารางเมตร ได้ถูกจัดแสดงในครั้งนี้ ใส่เรื่องราวของผลงานศิลปะผ่านแนวคิดใหม่ ให้ความสำคัญในเรื่องการอยู่อาศัยภายใต้มาตรฐานการบริการแบบฟูลเซอร์วิสระ ดับโรงแรมหรู 5 ดาว ในโครงการ โคโค่ พาร์ค (COCO PARC)กับการบริการสุดประทับใจในทุกๆด้านที่ทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์อันเหนือระดับ มาร่วมค้นหาไลฟ์สไตล์ที่ตอบทุกมิติชีวิตของคุณ ที่โครงการ โคโค่ พาร์ค (COCO PARC)