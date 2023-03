“ไทแทน” เผยลุคสุดวิชวล! โชว์สกิลแต่งเพลงเองทั้งอัลบั้ม เตรียมรับความปัง 23 มี.ค.นี้ทุกแพลตฟอร์ม

ทุกคนทึ่ง! กรรมการทึ่ง! สำลักความเริ่ดแบบจุกๆ ไปกับทุกภาพคอนเซ็ปต์วิชวลโปสเตอร์ต่างๆ ที่ค่ายเพลงคุณภาพของบิ๊กบอสต้นสังกัดของศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวของค่ายอย่างได้ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าทำเอาเผลอใจกดเซฟซ้ำไปไม่รู้กี่ครั้ง มาทรงนี้เห็นแววว่าหัวใจเราจะไม่เป็นของเราอีกต่อไป โดยเฉพาะเหล่าธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน)งานนี้ต้องยกให้ภาพเล่าเรื่องไปเลย เพราะแต่ละลุคของ ไทแทน ใน VISUAL POSTER นั้นคาริสม่ามาเต็มมาก ดีงามในสามโลก ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ MAGENTA VER. งานสายตาสุดอะไรสุด โทนสีของภาพสื่อถึงความร้อนแรง แข็งแกร่ง จัดจ้านไปด้วยเสน่ห์ หรือคอนเซ็ปต์ NOIR VER. ก็ทำเอาใจเหลวเป้วไม่เหลือทรงกับภาพโทนขาวดำขรึมเท่ เผยสันกรามพิฆาตพร้อมดาเมจรุนแรงต่อหัวใจ รวมถึงองศาการโพสที่จัดระเบียบร่างกายได้สุดเป๊ะ และคอนเซ็ปต์สุดท้าย TITANIUM VER. ออร่าล้นเหลือกับภาพเคลียร์ๆ โดดเด่นด้วยสไตล์การแต่งตัวและภาพลักษณ์อันสมบูรณ์แบบ ท่าทางแน่วแน่แววตามั่นใจ สะท้อนความมุ่งมั่นของศิลปินหนุ่มคนนี้ได้ชัดเจนเสาร์อาทิตย์ก็หวีดกันไม่ได้พักเพราะมีภาพเด็ด TEASER POSTERของ ไทแทน ปล่อยตามมาอีกหนึ่ง ซึ่งทุกคนพูดเลยงานดีมาก ฟีลเกาหลีเกาใจจริง ก็เขายกทีมไปถ่ายทำกันที่ประเทศเกาหลีใต้เช่นเดียวกับ VISUAL POSTER ทั้ง 3 คอนเซ็ปต์ แอบซูมดูทะเบียนรถแล้ว ขอสปอยล์ตรงนี้เลยว่า ออฟฟิเชียลมิวสิกวิดีโอเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ที่จะพรีเมียร์ให้ชมพร้อมกันครั้งแรกทั่วโลกในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เวลา 12:00 น. ทางยูทูบ https://www.youtube.com/411ent ไม่มีอึ้ง มีแต่ทึ่งแน่นอน!ช็อตฟีลส่งท้ายสุดสัปดาห์ด้วย TRACKLIST ที่เฉลยรายชื่อเพลงพร้อมเครดิตการทำงานให้ได้เห็นกันไปเลยว่าไม่ได้มาแค่เพลงเดียว แต่มีถึง 4 เพลงให้ฟังกันจุกๆ ประกอบด้วย 3 เพลงใหม่อย่าง Wish Wish ต่อด้วย Your Call (อยู่ที่เธอ) ซึ่งเป็นไตเติลแทร็กของ EP นี้ ยังมีเพลง Angel ที่ทุกคนรอคอย รวมถึง 1 เพลงเปิดตัวหนุ่ม ไทแทน เดบิวต์ซิงเกิลเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาอย่าง All Night (feat. Loco) ก็ถูกบรรจุเข้ามาอยู่ใน EP นี้ด้วย ความจึ้งยังอยู่ตรงเครดิตเพลงซึ่งประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่า ทุกแทร็กที่กล่าวมา ไทแทน ได้แสดงฝีไม้ลายมือทั้งแต่งทำนอง เรียบเรียงดนตรี เขียนเนื้อเพลงเอง โดยทำงานร่วมกับทีมโปรดิวเซอร์จากเกาหลีและไทย งัดความสามารถออกมาใช้แบบไม่มีกั๊ก ตอกย้ำสกิลดนตรีที่เติบโตขึ้นอีกเห็นๆ รอฟัง EP RELEASE กันได้เลยทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม วันที่ 23 มี.ค.นี้ เวลา 00:00 น.กรรมการทุกท่านติดตาม TYTAN 1st EP “Your Call” ของ ไทแทน ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent