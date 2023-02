“โอบ โอบนิธิ” เผยอีกแพสชัน เปิดตัวในฐานะศิลปินน้องใหม่ พร้อมปล่อยเพลง “ต่อให้เธออยู่ไกล (Moon to Mars)” เพลงแรกในชีวิต!!

เติบโตอยู่ในเส้นทางของการเป็นนักแสดงมานานหลายปี ล่าสุด โอบ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ ขอเผยอีกหนึ่งแพสชัน ที่เจ้าตัวหลงใหลไม่แพ้กับงานแสดง คือการร้องเพลง โดยเปิดตัวในฐานะศิลปินน้องใหม่ พร้อมปล่อยเพลง “ต่อให้เธออยู่ไกล (Moon to Mars)” ซิงเกิลแรกในชีวิต!! ให้แฟน ๆ ได้ฟังกันแบบจุใจโดยเพลงนี้ จุดเริ่มต้นมาจากคำว่า “Moon to Mars” คำสั้น ๆ ความหมายดี ที่ โอบ ชื่นชอบ ก่อนที่จะนำไปต่อยอดเป็นเพลงความหมายน่ารัก โดยฝีมือการแต่งเนื้อร้องทำนอง โดย ปณต คุณประเสริฐ วง เก็ตสึโนวา (getsunova) และ โฟร์ ประทีป สิริอิสระนันท์ ที่มาช่วยเรียบเรียง ให้เพลงนี้มีความ POP และมีกลิ่นอายของอาร์แอนด์บีมากขึ้น กำกับมิวสิกวิดีโอโดย เสือ พิชย จรัสบุญประชา พร้อมด้วยนางเอกเอ็มวี เลดี้ปราง ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล“โอบ โอบนิธิ” กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจมากครับ สำหรับเพลง “ต่อให้เธออยู่ไกล (Moon to Mars)” เพลงแรกในชีวิตของผม ซึ่งการทำงานในซิงเกิลนี้ เป็นก้าวครั้งสำคัญในชีวิตของผมเลยครับ ได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้น ได้ทดลองทำอะไรใหม่ ๆ ได้ชาเลนจ์ตัวเองหลายเรื่องมาก ๆ และที่สนุกสุด ๆ คือการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำเพลงในทุกขั้นตอน อยากให้เพลงนี้ เป็นเพลงฟังง่าย ๆ โทนสว่าง ๆ สดใส ฟังแล้วอมยิ้มตาม เริ่มต้นไอเดียจากคำว่า Moon to Mars (ดวงจันทร์ไปถึงดาวอังคาร) โดยเอาเรื่องระยะทางมาเป็นคอนเส็ปต์หลัก ฟิลเหมือนเวลาคนที่เพิ่งคุยกันแรก ๆ เป็นช่วงของการเรียนรู้ สถานะยังไม่ได้เป็นแฟนกัน แต่ก็มีความรู้สึกดี ๆ ให้กัน อยู่ไกลแค่ไหนก็อยากไปหา แค่เธอบอกมาเราก็พร้อมจะไป สำหรับเอ็มวีเพลงนี้ได้พี่เสือมากำกับ ซึ่งอยากให้มัน Positive ไปตามเนื้อเพลงและดนตรี ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็จะยินดีไปหาเธอให้ได้ และอยากเห็นการเล่าเรื่องไปพร้อมวิชวลของสีต่าง ๆ ให้มันดูอวกาศ ส่วนนางเอกเอ็มวีนึกถึงพี่เลดี้ปรางเลยครับ เพราะเป็นคนที่มองแล้วมีเสน่ห์ดึงดูด พอพี่เขาตอบตกลงมาเล่นเอ็มวีให้ คือดีใจมาก ๆ เลยครับ สำหรับการทำงานในเพลงนี้ อยากขอบคุณคนรอบตัวมาก ๆ เลยครับ ที่ซัพพอร์ตความฝันของผม ที่อยากมีเพลงเป็นของตัวเอง งานนี้ทุกคนยินดีเข้ามาช่วยเหลือแบบเต็มที่ เป็นความรู้สึกที่ดี ๆ มาก ๆ ที่ได้อยู่รายล้อมด้วยความรักของทุกคน ที่ช่วยโอบอุ้ม โอบเอาไว้ให้เป็นโอบในวันนี้ สุดท้ายก็อยากขอบคุณตัวเองที่กล้าเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ ได้ลงมือสักที อยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้โอบด้วยนะครับ ติดตามอ็มวี “ต่อให้เธออยู่ไกล (Moon to Mars)” ได้แล้วที่ https://www.youtube.com/@OabnithiW พร้อมฟังเพลงได้ทุกช่องทาง ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ”ติดตาม Music Video เพลง “ต่อให้เธออยู่ไกล (Moon to Mars)”ได้ทาง YouTube : OabnithWและฟังเพลงได้ทุก Streaming Platform#ต่อให้เธออยู่ไกลOABNITHIFirstSingle#ต่อให้เธออยู่ไกล#MoontoMars