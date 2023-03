“วิทย์ AF1” นั่งแท่นบริหารค่ายเพลงน้องใหม่ M2K ENTERTAINMENT เปิดตัวศิลปินเบอร์แรก วัย 15 ปี “ขวัญข้าว นภัสนันท์”

สุดเริ่ด! สะกดสายตาผู้ชม! กับงานเปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ M2K ENTERTAINMENT (เอ็มทูเค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) บริหารโดย วิทย์ AF1 (พชรพล จั่นเที่ยง) แชมป์เวทีการประกวด รายการ “ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย” ซีซั่น 1 กับการคว่ำหวอด อยู่ในวงการบันเทิง ทั้งในฐานะ ศิลปินนักร้อง, นักแสดง, นักแต่งเพลงคุณภาพ โดยใช้ประสบการณ์กว่า 20 ปี ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการบริหารค่ายเพลง พร้อมเปิดตัว “ขวัญข้าว นภัสนันท์” ศิลปินหน้าใหม่ไอดอลหญิงอายุเพียง 15 ปี กับความสามารถครบเครื่อง ร้อง เต้น ในงาน M2K ENTERTAINMENT Present “QWANQAW” FIRST SOLO DEBUT “IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย” เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง ร่วมแสดงความยินดี อาทิ เท่ห์ อุเทน, บี๋ สวิช, จิ้ม ชวนชื่น, เด็บบี้, หลิว มนัสวีร์, MONA V, พี่หนึ่ง เอเวอร์เรสต์ และครอบครัว AF ครูอาร์ต AF1, ซีแนม AF1, ท็อป AF1, โด่ง AF3, ตี๋ AF4, เนสท์ AF9 เป็นต้น ณ LIDO CONNECT HALL 2เปิดเวทีด้วยโชว์ซิงเกิลเดบิวต์จาก “ขวัญข้าว นภัสนันท์” ในเพลง “IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย” กับเนื้อหามุมมองความรักที่ถ่ายทอดผ่านเด็กหญิงวัย 15 ปี ที่บอกเล่าเรื่องราวว่าพวกเธอสามารถจะทำอะไรแบบที่พวกผู้ชายเขาทำกันได้ โดยไม่ต้องง้อผู้ชาย ได้นักแต่งเพลงมือทอง แอ้ม - อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ และ MONA V มาร่วมเขียนเนื้อร้องทํานอง และ ได้โปรดิวเซอร์สายฮิป ตัวพ่อแห่งยุค NINO มาเป็นโปรดิวเซอร์ โดยซิงเกิลนี้ดีไซน์เป็นเพลงแนว POP เน้นไปที่ Sound Designs เรียบง่าย ส่วน Beat และ Rhythm จะคุมทั้งเพลงด้วย Bass Synth มีกลิ่นอายของยุค 80s’ ผสมกับ 2023 โดดเด่นที่เสียง Drums Kick ชวนให้ขยับเต้นทั้งเพลง ใส่ลูกเล่นของ Synth Pad ที่หาฟังไม่ค่อยได้ในเพลงไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอด การโชว์ “ขวัญข้าว” สอบผ่าน สร้างเซอร์ไพร์สทั้งร้องเต้นสะกดคนดูทั้งฮอลล์จากนั้นร่วมพูดคุยกับ วิทย์ AF ผู้บริหารค่ายฯ พร้อมด้วย ขวัญข้าว ถึงที่มาที่ไปในการทำงานภายใต้ M2K ENTERTAINMENT และการเดบิวต์สเตจในครั้งนี้ว่า... “M2K ย่อมาจาก Music to Collaboration เป็นเหมือนศูนย์รวมคนดนตรี ซึ่งเรา มีแพลนจะเปิดตึกออฟฟิศช่วงมิถุนายนนี้ครับ ส่วน ขวัญข้าว ศิลปินเบอร์แรกที่เราทำ คือ เริ่มมาจากการที่น้องเข้ามาเรียนเต้น แล้วในช่วง 1 ปี เรามองเห็นว่าน้องมีความสามารถมากๆ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ แล้วก็คิดว่า... เอ๊ะ! พอช่วงระหว่างทางมันน่าจะต้องจริงจังแล้ว ซึ่งมันก็เติมความฝันใหญ่ของเราด้วย แล้วก็มันก็เติมความฝันใหม่ของเด็ก New Generation ในปัจจุบันนี้ ซึ่งถ้าจะให้ผมไปออกอัลบั้มร้องเพลง ก็คงจะเป็นคนอายุแบบ 40 ขึ้น ฟังแล้วแหละ ก็เลยคิดว่าน่าจะส่งไม้ต่อให้จากรุ่นสู่รุ่นดีกว่า ก็เลยมาเป็น “ขวัญข้าว” ศิลปินเบอร์แรกของค่ายครับ”“รู้สึกตื่นเต้นมาก ตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลย ยังสั่นอยู่เลยค่ะ มือเย็นมากตอนนี้ หนูขอขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่มา ในวันนี้ ส่วนตัวหนูชอบฟังเพลง ได้หลายแนวเลยค่ะ แล้วพอได้มาได้ลองอะไรใหม่ ๆ กับ เพลงนี้ ก็เหมือน เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เพราะว่าจริง ๆ แล้วขวัญข้าวเต้นไม่เป็น แต่พอมาเจอพี่วิทย์ พี่วิทย์ทำให้หนูพัฒนาขึ้นเยอะมาก ๆ จนวันนี้หนูได้มีโอกาสเดบิวต์สเตจกับซิงเกิลแรก “IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย” หนูขอบคุณ พี่วิทย์มากนะคะที่ทำให้หนูเก่งขึ้น กล้าขึ้น” ขวัญข้าว กล่าวเสริมติดตามฟังซิงเกิลแรก “IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย” จากศิลปินหน้าใหม่ไอดอลหญิง “ขวัญข้าว นภัสนันท์” ภายใต้ ค่าย M2K ENTERTAINMENT ได้ตั้งแต่วันนี้ผ่าน Youtube Channel : QWANQAW Napatsanan Official หรือดาวน์โหลดผ่านทาง Apple Music, Youtube Music, JOOX, Spotify, Deezer#QwanQaw #IMMALETYOUGOเอาที่เธอสบาย #M2KENTERTAINMENT #LidoConnectมิวสิกวิดีโอ IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย - QWANQAWhttps://www.youtube.com/watch?v=Uly9KQL46lk