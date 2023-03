วิทย์ AF คัมแบ็ก นั่งแท่นผู้บริหารค่ายเพลง M2K ENTERTAINMENT พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 15 มีนาคม นี้ ณ LIDO CONNECT HALL 2

คัมแบ็กครับ!... กลับมาทั้งที ธรรมดาได้ไง งานนี้ เอเอฟคนแรกของเมืองไทย วิทย์ AF หรือ พชรพล จั่นเที่ยง ศิลปินนักร้อง, นักแสดง, นักแต่งเพลงคุณภาพ การันตีโดยแชมป์เวทีการประกวด รายการ “ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย” ซีซั่น 1 ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินมากมาย ล่าสุดสวมหมวกผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่ M2K ENTERTAINMENT กับความฝันอยากสร้างศิลปินนักร้องที่มีความสามารถ เพื่อสร้างความสุขให้คนฟังและคนดู ขอใช้ประสบการณ์ทางดนตรีมากกว่า 20 ปี ปลุกปั้นศิลปินหน้าใหม่ไอดอลหญิง “ขวัญข้าว นภัสนันท์” กับความสามารถครบเครื่อง ร้อง เต้น ในวัยเพียง 15 ปี พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในชื่อว่า M2K ENTERTAINMENT Present “QWANQAW” FIRST SOLO DEBUT “IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย” ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ LIDO CONNECT HALL 2 บอกเลยงานนี้มีเซอร์ไพร์ส!