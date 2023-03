สิ้นสุดการรอคอย แฟนนิยายเตรียมกรี๊ด "ดี ฮัพ เฮ้าส์" จับมือ "จัสท์อัพ" เปิดตัวซีรีส์มาแรง "ค่อยๆรัก STEP BY STEP" เผย Official Trailer ให้ชมพร้อมกันครั้งแรกทั่วโลก

กลายเป็นปรากฎการณ์การครั้งสำคัญ จากนิยายยอดนิยม ที่สร้างกระแสสุดฮอตจากทั้งแฟนๆทั้งไทย และทั่วโลก สู่ซีรีส์มาแรง "ค่อยๆรัก Step By Step" ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท Dee Hup House (ดี ฮัพ เฮ้าส์ จำกัด) โดย "บอส" อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ และ "จัสติน โสตางกูร" จากบริษัท JUSTUP (จัสท์อัพ) จำกัด พร้อมด้วย นักแสดงหนุ่ม "อัพ" ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง ฝีมือกำกับของ "ตี๋" บัณฑิต สินธนภารดี ที่จะเริ่มออกอากาศในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 23.00-24.00 น. ทางช่อง ONE 31 และดูย้อนหลังได้ที่ WeTV ล่าสุดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ "ค่อยๆรัก Step By Step" ขึ้น ณ ICONSIAM PARK ชั้น 2 ไปแล้ว นำทีมโดยนักแสดงนำ อาทิ แมน - ธฤษณุ สรนันท์, เบน - บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร, เซนต์ - ปารมี มหัทธนาดุลย์, วิน - ธีราเมท พีรบวรสุข ร่วมด้วย อาตุ่ย - พุทธชาด พงศ์สุชาติ, บรูซ - ศิริกร คณานุรักษ์, ซอโซ่ - นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล, ป๊อปปี้ - รัชพงศ์ อโนมกิติ และ แพรว-หัสสยา อิสริยะเสรีกุล ฯลฯ เข้าร่วมงานเริ่มงานด้วย พิธีกร ป๊อปปี้ - รัชพงศ์ และ แพรว-หัสสยา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าสู่ Jian Group Open House 2023 พร้อมเรียนเชิญ 2 ผู้จัด "บอส" อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ และ "จัสติน โสตางกูร" และ "ตี๋" บัณฑิต สินธนภารดี ขึ้นพูดคุยบนเวที ถึงที่มาการร่วมมือกันของ "ค่อยๆรัก STEP BY STEP" ตลอดจนถึงการคัดเลือกนักแสดง การทำงาน และกระแสสุดปังหลังเปิดแคสนักแสดงที่ฮิตติดเทรนทวิตเตอร์แบบชั่วพริบตา ต่อกันด้วยเซอร์ไพร์สสุดพิเศษ! กับตัวอย่าง เพลง “รักเธอ Only you” ประกอบซีรีส์เพลงแรก ที่ร้องโดยศิลปินวง Atlas ที่จะมาเติมสีสัน ความสนุกร่วมกับโปรเจ็กต์นี้ และก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับการเปิด Official Trailer อุ่นเครื่องให้ดูสดพร้อมกันภายในงานเป็นครั้งแรก เรียกเสียงกรี๊ดจากแขกและแฟนๆที่รอชมกันแบบสนั่นงาน จากนั้นถึงคิวเปิดตัวของ 5 นักแสดงนำอย่าง แมน-ธฤษณุ สรนันท์, เบน-บัญญพนต์ ลิขิตอำนวย, อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง, วิน-ธีราเมท พีรบวรสุข, เซนต์-ปารมี มหัทธนาดุลย์ ขึ้นพูดคุยถึงบทบาทที่ได้รับ และการร่วมงานกัน ก่อนจะเชิญนักแสดงที่จะมาร่วมสร้างสีสันอย่าง บรูซ-ศิริกร คณานุรักษ์, เคนจิ-วศิน ภาณุมาภรณ์, ซอโซ่-ณฐนันท อัครกิจวัฒนากุล, อาตุ่ย-พุทธชาติ พงศ์สุชาติ รวมไปถึบ ป๊อปปี้-รัชพงศ์ อโนมกิติ และ แพรว-หัสสยา อิสริยะเสรีกุล มาสมทบร่วมฝากชมซีรีส์ ก่อนปิดท้ายด้วยการเรียนเชิญ ผู้จัด ผู้กำกับ และ คุณอัครวัฒน์ เชื่อมสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด, คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย, คุณประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ และปฏิบัติการธุรกิจ ช่อง ONE 31 พร้อมด้วยนักแสดงนำ ขึ้นเวทีถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกติดตามความโรแมนติกคอมเมดี้ของชาว Jian Group ในซีรีส์ "ค่อยๆรัก Step By Step" ที่ การันตีโดย 2 ผู้จัดคุณภาพ จะสนุกครบรสขนาดไหน ไปพิสูจน์กันได้ EP. 1 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 23:00- 24.00 น ทางช่อง ONE 31 และดูย้อนหลังได้ที่ WeTVTrailer "ค่อยๆรัก STEP BY STEP" : https://youtu.be/PBZPuixa9BU#PressConค่อยๆรัก