“Hanyang International” ร่วมกับ “SF Cinema” เปิดตัว Global Project นำทีมเสิร์ฟซีรีส์ 4 เรื่อง ความร่วมมือระหว่างเกาหลี-ไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมออดิชั่นนักแสดงในสังกัด-เปิดค่ายในไทย เร็วๆนี้!

เปิดตัวด้วยการเดินพรมแดงของเหล่าศิลปิน โดยภายในงานเริ่มด้วยพิธีกรยูคอนยอง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และเหล่าแฟนคลับพร้อมเรียนเชิญ “Mr. Hanyang Kim” CEO, Hanyang International ขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้โดย ฮันยางคิม กล่าวว่า “เป้าหมายของการทำโปรเจ็กต์นี้คือการสร้าง Global Community ที่ให้แฟนๆได้มารวมตัวเพื่อพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างไร้พรมแดน แบบไม่ถูกปิดกั้นด้วยภาษา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งปัจจุบันในกิจกรรมการจัดงานครั้งแรกนี้มีสมาชิกเข้าร่วมคอมมูนิตี้กว่า 10,000 คนจากทั่วโลก และในอนาคตเราจะมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก อาธิ Fan Meeting, Fan Tour, Fansign รวมไปถึงเปิดโอกาสให้แฟนๆสามารถร่วมกำหนดนักแสดงนำ บท แนวซีรีส์ ที่อยากรับชมได้อีกด้วย”นอกจากนี้จะมีโครงการการร่วมทุนระหว่างประเทศและมีแพลนเปิดออดิชั่น พานักแสดงในสังกัดไปโกอินเตอร์ในโปรเจ็กต์ระดับนานาชาติอีกหลายๆโปรเจ็กต์ รวมไปถึงสร้าง Softpower ผ่านซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายทำปีนี้อีกด้วย”หลังจากนั้นเป็นการเปิดตัวซีรีส์ทั้ง 4 เรื่องพร้อมนักแสดงนำ มิว ศุภศิษฏ์ (จากเรื่อง Love is Like a Cat), เซฟ ไซสวัสดิ์ (จากเรื่อง Eccentric Romance), ติวเตอร์ กรภัทร์-ยิม ปริญญากรณ์ (จากเรื่อง The First Love Manual) และ เจฟ ซาเตอร์ - บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์ พร้อมด้วย Dion-Q จากประเทศเกาหลี และ Alpha-Jason จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (จากเรื่อง Wuju Bakery) ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ร่วมงานได้อย่างกึกก้อง ก่อนขึ้นพูดคุยบนเวที ถึงบทบาทที่ได้รับและการร่วมงานกันในครั้งนี้ก่อนปิดท้ายด้วยเพลงเพราะๆจาก Dionต่อจากนั้นผู้บริหาร “Mr.Hanyang Kim”CEO,Hanyang International, “พิมสิริ ทองร่มโพธิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), “ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ” ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหารบริษัท FINSTREET, “ชญานิษฐ์ ศรีนาคอ่อน” CEO, FINSTREET, “Mr.Andy Chen” ผู้บริหารบริษัท Aplan International Group, “กิตติพัฒน์ จำปา” กรรมการผู้จัดการ Mandee Work และ “วีรนัส บุญเกตุ” ผู้จัดการ Studio on saturn พร้อมด้วยนักแสดงทั้งหมด ร่วมกันถ่ายภาพก่อนปิดท้ายด้วยไฮไลท์สุดพิเศษของงาน คือการแสดงจากวง 1.st one จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่มาโชว์แบบจัดเต็มในงานนี้โดยเฉพาะ และกิจกรรมสุดพิเศษให้กับแฟนๆด้วยการ High Touch กับ ติวเตอร์-ยิม นักแสดงนำเรื่อง The First Love Manual ที่สร้างรอยยิ้มและความฟิน ให้กับแฟนคลับและผู้เข้าร่วมงาน ก่อนจะไปพบกันในซีรีส์ทั้ง 4 เรื่อง เร็วๆนี้งานนี้ใครเข้าร่วมCommunityก่อน มีสิทธิพิเศษก่อนใครแน่นอน#2023YEvolution #HanyangInternationalใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมใน Community ของเรา สามารถติดตามได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นFacebook : Hanyang InternationalTwitter : @Hanyang_intInstagram : hanyang_intDiscord : Hanyang InternationalTrailerLove is like a Cat (사랑은 고양이처럼)https://youtu.be/lCohVPLsnRAEccentric Romance (기이한 로맨스)https://youtu.be/rgRF5vHcRZkPoster https://drive.google.com/file/d/1RP4Z0YrvVPAaYq_3cFYonziBrtyZMJO7/view?usp=sharing