“E29 MUSIC IDENTITIES” เปิดออดิชันพร้อมกันทั่วประเทศ!! “แบงค์-ชินดนัย” เตรียมปั้นศิลปินเสริมทัพค่ายเพลง

หลังจาก “แบงค์-ชินดนัย ภูวกุล” ขึ้นแท่นบริหารค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES พร้อมเปิดตัวศิลปินเบอร์แรก “แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์” กับผลงานเพลง “I’m In Luv” และ “OverLuv” จนได้กระแสตอบรับที่ดีมาก ล่าสุด “แบงค์-ชินดนัย ภูวกุล” ประกาศพร้อมปั้นศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิง เพื่อเสริมทัพค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES ให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เติบโตในระดับ Global เพื่อผลักดันเพลงไทย และความสามารถของศิลปินไทยสู่สายตานานาชาติ จึงเปิดโปรเจ็กต์ออดิชันค้นหาศิลปิน “SHOW YOUR IDENTITIES ความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นคุณ”ซึ่ง “แบงค์-ชินดนัย ภูวกุล” กล่าวว่า “ปีนี้ค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES พร้อมแล้วที่จะค้นหาศิลปินที่มีความสามารถเฉพาะตัว ตามคอนเซ็ปต์ของค่าย คือ พื้นที่ Free Space สร้างสรรค์ศิลปินหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนฟังที่มีหลายเชื้อชาติ ซึ่งโปรเจ็กต์ออดิชันครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรี ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ได้มาออดิชันแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัด ถือเป็นก้าวแรกในการยกระดับอุตสาหรรมเพลงให้เติบโตสู่นานาชาติ ตามเป้าหมายของค่ายครับ ผมจึงขออยากเชิญชวนน้องๆ ที่มีความสามารถด้านดนตรี ไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องเพลง การเต้น การเล่นดนตรีเป็นวง มาสมัครกันเยอะๆ นะครับ และถ้าหากน้องๆ มีผลงานที่โด่ดเด่นผ่านการคัดเลือกเราจะได้ร่วมงานกันอย่างแน่นอนครับ และมีโอกาสได้เซ็นต์สัญญากับค่ายเพลงของเราด้วยครับ”หากคุณเป็นคนที่มีฝัน หากคุณเป็นคนที่มี Passion และหากคุณเป็นคนที่มี Identity เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ที่นี่คือที่สำหรับคุณ E29 Music Identities Audition 2023 SHOW YOUR IDENTITIES สมัครออดิชันเข้าร่วมเป็น Trainee ในค่าย E29 Music Identities เพียงคุณมีอายุตั้งแต่ 13-27 ปี ขึ้นไป มีฝันอยากเป็นศิลปินเดี่ยว ศิลปินกลุ่ม หรือวงดนตรี สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอแนะนำตัว และความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นคุณ สำหรับไฟล์ที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 3 รูป (เต็มตัว, ครึ่งตัว และ Close Up ใบหน้า) คลิปวีดีโอแนะนำตัว และคลิปแสดงความสามารถพิเศษ ขนาด 1920x1080 Pixel คลิปที่นำส่งภาพต้องชัด เห็นใบหน้า และได้ยินเสียงชัดเจน ห้ามดัดแปลงตัดต่อ และใช้ฟิลเตอร์ตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น สามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง www.e29musicidentities.com หลังจากส่งหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกภายใน และทีมงานจะทำการติดต่อให้มาออดิชันต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเป็นศิลปินเข้าสู่ค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2566 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: E29 Music Identities และ Web Site: E29 Music Identities