LINE STICKERS จัด 10 อันดับยอดเยี่ยมปี 2022

อิสรี ดำรงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Consumer Business, LINE ประเทศไทย กล่าวว่า รางวัล LINE STICKERS AWARDS ถือเป็นรางวัลสำหรับครีเอเตอร์และผู้สร้างสรรค์ผลงานสติกเกอร์ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นยอดดาวน์โหลดซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนความนิยมจากผู้ใช้งานจริงว่าสติกเกอร์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ถูกใจและตอบโจทย์การใช้งานผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี"ปีที่ผ่านมามีครีเอเตอร์ไทยกว่า 1.13 ล้านคน ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับ LINE STICKERS และหวังว่า LINE STICKERS AWARDS 2022 ในปีนี้จะช่วยจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์ทุกท่าน รวมถึงว่าที่ครีเอเตอร์มือใหม่ และผู้ที่สนใจทุกคน พวกเราทีม LINE STICKERS พร้อมที่จะเปิดโอกาสและสนับสนุนเหล่าผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ทุกท่านให้เติบโตและต่อยอดผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต”งาน LINE STICKER AWARDS 2022 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด “CREATOR IMAGINATION LAND” หรือโลกแห่งจินตนาการของเหล่าครีเอเตอร์ ที่เปิดโอกาสให้แฟน LINE STICKERS ทุกคนได้ท่องไปในโลกแห่งความสนุกสนาน พร้อมมีส่วนร่วมในการฉลองความสำเร็จของเหล่าครีเอเตอร์ ดารา และศิลปินต่างๆ ได้สร้างสรรค์ขึ้นมากับ LINE STICKERS โดยมีการมอบรางวัลให้ครีเอเตอร์ ดาราและศิลปิน รวม 10 ประเภทรางวัล ดังนี้(1) MOST DOWNLOADED OFFICIAL STICKERS หรือรางวัลสติกเกอร์ออฟฟิเชียลยอดดาวน์โหลดสูงสุดแห่งปี ได้แก่ Dueb Dueb Sound Stickers Vol. 17 โดย Aphichat Thirawitayaniphon(2) MOST DOWNLOADED CREATORS STICKERS หรือรางวัลสติกเกอร์ครีเอเตอร์ยอดดาวน์โหลดสูงสุดแห่งปี ได้แก่ THEE PHEE 2 โดย beamoilchannel(3) PEOPLE'S CHOICE หรือรางวัลสติกเกอร์ขวัญใจมหาชน ได้แก่ Cutie Pie Series โดย Mandee Work Official(4) RISING STAR CHARACTER หรือรางวัลคาแร็กเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ Parfait the rabbit โดย maykids(5) RISING STAR CREATOR หรือรางวัลครีเอเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ Ciel&Kirua โดย Ciel Meow Mun(6) MOST TRENDY STICKERS หรือรางวัลสติกเกอร์ติดเทรนด์แห่งปี ได้แก่ HyperRabbit : King Of Dance 2 โดย Viral(7) BEST GROUP STICKERS หรือรางวัลสติกเกอร์ศิลปินกลุ่มแห่งปี ได้แก่ YinWarPromBonz โดย YWPB(8) BEST INFLUENCER STICKERS หรือรางวัลสติกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์แห่งปี ได้แก่ Burnout Sus โดย Tanis(9) MOST FAVOURITE BROWN & FRIENDS COLLABORATION STICKERS หรือรางวัลสติกเกอร์สุดยอดความร่วมมือกับ BROWN & FRIENDS แห่งปี ได้แก่ BROWN & FRIENDS Stay Cool+Splash! PopUps โดย PeakStudio(10) MOST FAVOURITE CHARACTER หรือรางวัลคาแร๋กเตอร์ยอดนิยมตลอดกาล ได้แก่ Dueb Dueb โดย Aphichat Thirawitayaniphon