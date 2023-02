เน็ตมาร์เบิ้ลคว้า 2 รางวัลสุดยิ่งใหญ่จาก This Is Game Awards 2022

This Is Game Awards 2022 งานประกาศรางวัลเกมแห่งปี 2022 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube โดยทางบริษัท This Is Media กล่าวว่าได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม ซึ่งงานประกาศรางวัลครั้งนี้จะส่งมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือบริษัทที่อยู่ในแวดวงการเกมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจที่ส่งให้กับบุคคลหรือบริษัทต่าง ๆ ได้มุ่งมั่นและพัฒนาอุตสาหกรรมของวงการเกมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตThis Is Game Awards 2022 ได้รวบรวมคะแนนและผลโหวตจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเกมและยูสเซอร์ โดยมีรางวัลทั้งหมด 12 สาขา 24 รางวัล ซึ่งทางเน็ตมาร์เบิ้ลได้รับเกียรติเข้าชิงถึง 7 รางวัลด้วยกัน และจากผลโหวตจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเกมและยูสเซอร์เกม ‘เน็ตมาร์เบิ้ล’ ได้รับผลโหวตในสาขาผู้ให้บริการยอดเยี่ยมมากที่สุดจนสามารถคว้ารางวัลBest Services เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับภาพรวมบริษัทผู้ให้บริการเกมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่เอาใจใส่ลูกค้า รองรับได้ทุกอารมณ์พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจนอกจากนี้ อีกหนึ่งเกมจากค่ายเน็ตมาร์เบิ้ลอย่าง ‘Ni no Kuni: Cross Worlds’ ก็ได้รับผลโหวตอย่างท่วมท้นว่าเป็นเกมที่มีการแปลภาษาและเนื้อหาออกมาได้ดี อ่านเพลิน และสวยงามมากที่สุด จนสามารถคว้ารางวัลสาขาการแปลภาษา อ่านเพลิน อ่านดี ไม่มี Skip (Mobile) รางวัลสำหรับเกมที่แปลเนื้อหาออกมาได้ดี มีคำแปลที่สวยงาม อ่านเพลินจนไม่อยากกด Skipมาครองได้สำเร็จ“ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้รับรางวัลดี ๆ แบบนี้ สำหรับพวกเราแล้วคิดว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลอื่นเลยนะครับ ขอบคุณทีมงาน เน็ตมาร์เบิ้ล ไทยแลนด์ ทุกคนที่พยายามกันอย่างมากเพื่อสร้างเกมที่ดี และขอบคุณเกมเมอร์ชาวไทยทุกท่านที่มอบความรักให้กับเกมเน็ตมาร์เบิ้ลของเรา ตั้งแต่เกมเศรษฐีมาจนถึงเกม Ni no Kuni: Cross Worlds ทำให้ได้รับรางวัลดี ๆ เช่นนี้นะครับ เราจะพยายามสร้างเกมที่มีคุณภาพและการบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ”