"Home Sweet Home : Online" ประกาศ Free To Play อย่างเป็นทางการ!

เป็นข่าวดีสำหรับชาวนิวรณ์ทุกคนที่มีตัวเกม Home Sweet Home : Survive อยู่ในไอดี Steam เพราะนอกเหนือจากที่ข้อมูลต่าง ๆ และไอเทมจะไม่ได้หายไปไหนแล้ว ผู้พัฒนายังเตรียมมอบไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีมูลค่ากว่า 1,000 บาทเพิ่มให้อีก เพื่อให้ชาวนิวรณ์ทุกคนได้เอาไปลุยกันต่อใน Home Sweet Home : Online โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์รับไอเทม สามารถรับได้ เพียงแค่ครอบครองเกม Home Sweet Home : Survive ตั้งแต่เกมเปิด - 28 กุมภาพันธ์ 2566- ผู้เล่นทุกท่านสามารถเข้าเล่น Home Sweet Home : Online ได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ Home Sweet Home : Survive- ผู้เล่นที่มีข้อมูลใน Home Sweet Home : Survive จะถูกโอนถ่ายไอเทมทั้งหมดไปยัง Home Sweet Home : Onlineนอกเหนือจากการประกาศเปิดตัวเกมแบบ Free to Play แล้ว ผู้พัฒนายังอยากขอเชิญชวนชาวนิวรณ์ทุกท่าน ที่ครอบครองตัวเกมตั้งแต่เปิดให้บริการ - 28 ก.พ. 2566 ร่วมโกยไปสู่โลกแห่งความสนุกครั้งใหม่ กับ Goi: Let’s Play Together ปาร์ตี้เกมน้องใหม่ ที่เหล่าเกมเมอร์ล้วนให้ความสนใจและเข้าร่วมทดสอบตัวเกมในช่วง Closed Beta อย่างท่วมท้น เพียงสั่งซื้อตัวเกม Goi: Let's Play Together พร้อมสร้างตัวละคร รับเลย 1,000 Marble ฟรี (หนึ่งในสกุลเงินของเกม) เพื่อให้ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้เอาไปใช้สำหรับซื้อชุดแฟชั่นและไอเทมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสนุกและสีสันให้กับการเล่น Goi: Let’s Play Together กับเพื่อน ๆ มากยิ่งขึ้น- กำหนดการรับ Marble ภายในเกม Goi: Let's Play Together จะแจ้งให้ทราบในภายหลังผ่านทางหน้าเพจของเกม"Home Sweet Home : Online" มีแผนจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2566 โดยในปัจจุบัน ตัวเกมได้เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนา อัปเกรดครั้งใหญ่ เพื่อนำตัวเกมเข้าสู่เวอร์ชันสมบูรณ์ พร้อมทั้งการประกาศ Free To Play อย่างเป็นทางการ แฟนคลับและผู้เล่นทุก ๆ ท่าน สามารถติดตามการอัปเดตที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบเกมเพลย์ต่าง ๆ จะเปิดเผยเร็ว ๆ นี้ ผ่านทางแฟนเพจ Home Sweet Home : Game