“VARITDA” ศิลปินสาวเสียงสวย ชวนเคลิ้มไปกับเพลงใหม่ แนวป๊อปแจ๊ส “Maybe This is Love” กระแสดีทะลุล้านวิว!

หลังจากสร้างความตราตรึงใจ ผ่านบทเพลงสากลในอัลบั้ม Mood 1 และ Mood 2: Jazz in the City มาแล้ว คราวนี้ VARITDA (วา-ริด-ดา) หรือ อุ๋ม-วฤตดา ภิรมย์ภักดีศิลปินสาวเสียงสวยจากค่าย “Melodic Corner” (เมลอดิก คอนเนอร์) ภายใต้ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด กลับมาพร้อมกับ Original English Song ซึ่งถือเป็นผลงานเพลงภาษาอังกฤษที่แต่งขึ้นใหม่เพลงแรกของเธอ‌ ชวนหลงใหลไปกับน้ำเสียงอ่อนหวานละมุน ในเพลง “Maybe This is Love” เพลงป็อปแจ๊สสดใส ฟังสบาย กล่าวถึงคนที่กำลังตกอยู่ในภวังค์ของความรัก รอบตัวอบอวลไปด้วยความสวยงาม เหมือนหลุดไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ ซึ่งเพลงนี้ ได้ศิลปินมากความสามารถอย่าง “เอิ๊ต ภัทรวี" มาเขียนเนื้อร้อง ในส่วนทำนอง ได้ “Oil JIRA” (ออย จิรา) และ “PAMAI” (ป่าไม้ เชิดเกียรติศักดิ์) ศิลปินภายในค่าย Melodic Corner มาร่วมแต่งให้อีกด้วย‌ ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ เราจะได้เห็นภาพคนที่ตกหลุมรักจนเสียอาการ จนนึกว่าตัวเองเสียสติไปหรือเปล่า ไม่ว่าตื่นมาตอนเช้าแหงนมองเพดานก็เห็นเป็นท้องฟ้า ลุกขึ้นมาก็เจอดอกไม้เต็มห้องไปหมด เดินไปครัวก็เหมือนห้องอยู่ใต้มหาสมุทร แสดงนำโดย “จิมมี่ - จิตรพล โพธิวิหค” นักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์วายเรื่อง Bad Buddy The Series และเรื่อง Vice Versa The Series สังกัด GMMTV ที่เมื่อชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วจะเคลิบเคลิ้มไปกับความน่ารักสดใส จนต้องแอบยิ้มตาม พร้อมเซอร์ไพรส์ท้ายมิวสิกวิดีโอ ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตาม‌ VARITDA (วา-ริด-ดา) ศิลปินหญิงผู้ขับร้องเพลงแจ๊สระดับสากล ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจ นับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินไม่กี่คนในประเทศไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงแจ๊สให้เราได้ฟังกัน ซึ่งหลังจากปล่อยเพลงไปในวันแรก เกิดกระแสจนได้อยู่ในเพลย์ลิสต์บน Apple Music และ Spotify รวมกว่า 10 เพลย์ลิสต์ และได้รับความสนใจในระดับสากลกับเพลย์ลิสต์ New Music Friday ถึง 9 ประเทศในเอเชีย (ประเทศไทย, เกาหลี, ไต้หวัน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และเวียดนาม) และมิวสิกวิดีโอยังถูกพูดถึงอย่างล้นหลามจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์และมียอดวิวใน YouTube ทะลุล้านวิวภายในไม่กี่วันอีกด้วยรับฟัง “Maybe This is Love” ได้แล้วในทุก Streaming Platform พร้อมรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง Youtube Melodic Corner ได้ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2566สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Melodic Corner ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/melodiccornerหรือทาง https://www.facebook.com/searchstudio.liveYouTube: https://www.youtube.com/c/melodiccornerInstagram: melodiccorner