อารียาฯ เปิดตัว 5 ครีเอเตอร์ ในแคมเปญ “MORE MADLY MINIMAL” กับโครงการที่อยู่อาศัยครั้งใหม่กับแบรนด์ AREN X

ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน หรือกล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการ AREN ที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2564 และได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทำให้อารียา พรอพเพอร์ตี้ ขึ้นแท่นผู้นำตลาดบ้านมินิมอล ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความหลงใหลในสไตล์มินิมอลแบบสุดทาง ล่าสุด บริษัทฯ ได้เตรียมกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้ง ด้วยการยกระดับประสบการณ์ที่อยู่อาศัยไปอีกขุ้นกับโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์มินิมอล ใหม่ล่าสุดพร้อมสร้าง Brand Experience ให้ลูกค้าได้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ก่อนเผยโฉมให้เห็นโครงการจริงผ่านแคมเปญโดยจับมือกับ 5 ครีเอเตอร์ ที่จะนำทุกคนไปสัมผัสกับความมินิมอลแบบสุดทาง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส พร้อมร่วมกันออกแบบ Item สุด Exclusive1.รูป (Visual) กับการผลิต “องค์พระพิฆเนศ” รุ่นพิเศษ ร่วมกับ Kaiju Smuggler ศิลปินผู้สร้างสรรค์กับ Art Toy ดีไซน์ “องค์พระพิฆเนศ” โทนขาวแบบมีมิติ ในสไตล์โมเดิร์น ตัดทอนเส้นให้เป็นเหลี่ยม และมุมเส้นให้น้อยที่สุด เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้อาศัยในโครงการ AREN X แบบขั้นสุด ซึ่งแต่ละองค์จะมีลวดลายแตกต่างกัน เป็นการเชื่อมต่อความสนใจในความเชื่อเกี่ยวกับการบูชา หรือมูเตลู ซึ่งจะมีเพียงเจ้าของบ้านในโครงการ AREN X เท่านั้นที่จะได้ครอบครอง2.รส (Taste) สร้างสรรค์เครื่องดื่มสูตรพิเศษใหม่ 3 เมนู ผ่านการร่วมมือกับ Rabbit Hole บาร์สุคชิคในย่านทองหล่อ ที่จะสร้างมิติใหม่ของเมนูค็อกเทลที่ได้แรงบัลดาลใจจาก Key Functions ของ AREN X ได้แก่· Private Pool* กับเมนู Sunny Dazzling เครื่องดื่มที่ให้ความรู้สึกสดชื่น· Private Courtyard* กับเมนู Little Forest เครื่องดื่มที่สื่อถึงความรู้สึกโปร่ง โล่ง เสมือนรับอากาศบริสุทธิ์· Private Barcony* กับเมนู Horizon Time ให้ความรู้สึกยามที่นั่งจิบอยู่ริมระเบียง แล้วมองดูความงดงามของเส้นขอบฟ้า3.กลิ่น (Scent) ที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนของตัวตนของผู้อยู่อาศัย กับ Private Scent โดยได้ร่วมกับ Copenn.แบรนด์เครื่องหอมไทยสุดนิช ของกลุ่ม Young Designer ออกแบบ “กลิ่น” ที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในของ AREN X ผลงานลิมิเต็ดเอดิชัน Home Diffuser ที่มีมิติของความสดชื่น ผ่อนคลาย และที่สำคัญคือการสร้าง Energetic เพื่อให้คนที่อยู่ในบ้านรู้สึกมีพลัง และการเลือกใช้สัจจะวัสดุอย่างสเตนเลสที่มีความเรียบง่ายแต่สวยด้วยผิวตามวัสดุของธรรมชาติ สำหรับกลิ่นพิเศษนี้จะถูกนำมาใช้ในโครงการ AREN X อีกด้วย4.เสียง (Sound) ผลงานการ Collab ครั้งพิเศษร่วมกับดีเจชื่อดัง ไปป์ - ธวิศรุต หรือ DJ Supersonic กับการสร้างสรรค์ Sound Experience โดยครีเอต ‘เพลย์ลิสต์’ แบบ Uncompromise เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกับเสียงเพลงที่ต่อเนื่องและเชื่อมต่อความรู้สึกในแต่ละพื้นที่ในบ้าน แต่ให้อารมณ์ต่างกัน ตั้งแต่ Private Courtyard* ที่มีการนำ Sound Therapy หรือ Sound healing เข้ามาใช้ให้รู้สึกได้ถึง Energy ไปจนถึง Private Pool* กับการสังสรรค์พื้นที่ Multi-function ของชีวิต และ Private Barcony* ที่เพิ่มความชิลแบบสุดทาง สามารถรัยฟังทั้ง 3 เพลย์ลิสต์ จาก AREN X และ DJ Supersonic ทาง Spotify ได้ที่ : https://spoti.fi/3Gvs1tz5.สัมผัส (Touch) ความเรียบง่ายแบบมีดีเทล กับการออกแบบรองเท้าที่สะท้อนตัวตนผู้สวมใส่ โดยได้จับมือกับ London Brown ดีไซน์รองเท้า Handmade ที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ สามารถสวมใส่ได้ทั้งในบ้าน และนอกบ้านเพราะ AREN X และ London Brown ให้ความใส่ใจผู้อยู่อาศัย ทั้งในแง่ของงานดีไซน์ที่ใช้ตัวรองเท้าสีขาว และพื้นสีดำ ให้เข้ากับความมินิมอลของบ้าน และผิวสัมผัสที่สวมใส่สบาย ใส่ได้ในทุกวัน อีกทั้งเรายังใส่ใจในรายละเอียดให้ทุกย่างก้าวของผู้อยู่อาศัยได้สามารถดูแลรักษาพื้นที่ภายในบ้านมินิมอลที่คุมโทนสีขาวให้สะอาด สวยงามยาวนานอีกด้วยนอกจากการนำเสนอ Brand Experience แบบสุดทาง ที่ยิ่งลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็น สำหรับเราออกไปเท่าไหร่ ตัวตนของเรายิ่งชัดเจน (Keep only the essential thing in life) จึงเป็นที่มาของการออกแบบ ‘ถุงบับเบิล’ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของการห่อหุ้มสิ่งที่มีค่า หรือเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต และเพื่อทะนุถนอมสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างดี และ ‘ถุงขยะ’ เป็นตัวแทนของการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ใช่ตัวเราออกไป แต่แทนที่จะทิ้งไปเปล่าๆ เรายังคำนึงถึงการส่งต่อให้แก่ผู้อื่นด้วยการพิมพ์รายชื่อมูลนิธิที่รับบริจาคสิ่งของประเภทต่างๆ ไว้บนถุง เพื่อให้ลูกบ้านนำไปส่งต่อให้มูลนิธิต่างๆ ได้ง่ายๆ เพราะสิ่งที่ไม่จำเป็นกับเราอาจจำเป็นสำหรับผู้อื่น นอกจากจะเป็นการช่วยลดขยะให้โลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมาแล้ว ยังถือว่าได้ช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงสิ่งของเหล่านี้ที่อาจจะจำเป็นต่อพวกเขาด้วย ใครที่สนใจอยากเปิดประสบการณ์ผ่าน 5 ครีเอเตอร์ กับ AREN X สามารถรับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3YctVX5และเพื่อร่วมตอกย้ำการกลับมาของความมินิมอลครั้งใหม่ ล่าสุดยังได้ปล่อยหนังโฆษณา ที่สะท้อนถึง Key Function ทั้ง Private Pool*, Private Courtyard* และ Private Balcony* รวมถึงการบอกเล่าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ซึ่งโครงการ AREN X นี้นับเป็น Xclusive Private Residence มีเพียงแค่ 25 Units เท่านั้น (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) เท่านั้นสามารถรับชมได้ที่ https://bit.ly/3REzJ9Z