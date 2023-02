ซุป’ตาร์ราชาเพลงทร็อต “YOUNG TAK (ยอง ทัก)” เยือนไทย!! ร่วมงานแถลงข่าว “YOUNG TAK IN THAILAND” แฟนๆ ให้การต้อนรับอบอุ่น

บินลัดฟ้าเดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมปรากฎตัวต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก!! สำหรับ ซุป’ตาร์ทร็อตเกาหลีชื่อดัง YOUNG TAK (ยอง ทัก) ในงานแถลงข่าว “YOUNG TAK IN THAILAND” โดยความร่วมมือกันระหว่าง TERO MUSIC, MILAGRO ENTERTAINMENT และ LIVE NATION ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณไบรอัน มาร์คา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ , คุณเนล ทอมบ์สัน CEO LIVE NATION TERO ENTERTAINMENT, คุณประชา มนัสถาวร ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เทโร มิวสิค, คุณยองเบ โช CEO LIVENATION KOREA , คุณริว จีซัง COO MILAGRO ENTERTAINMENT , คุณสุดเขต จึงเจริญ (เอก วง SEASON FIVE) ผู้บริหารค่าย SOULDMADE SOUND , ศิลปินในสังกัดเทโร มิวสิค อาทิ FrenchW , วง ROGER THAT , จอน-มาอิ วง MERCURY GOLDFISH , มะปราง วง MARIKO , เอย ธนพรรษ์ , จิมมี่ เพ็ชร วง The Young Wolf และ มิกกี้ - ชีว วง IMHAVINGABADDAY พร้อมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ Media Studioเริ่มต้นงานแถลงข่าวพิธีกรเปิดตัวซุป’ตาร์ YOUNG TAK พร้อม คุณประชา มนัสถาวร ขึ้นกล่าวต้อนรับ YOUNG TAK ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย และร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือกันระหว่าง TERO MUSIC และ MILAGRO ENTERTAINMENT จากนั้นก็ถึงเวลาแห่งความฟินกับหนุ่ม YOUNG TAK ได้ทักทายแฟนๆ เป็นภาษาไทย พร้อมบอกเล่าความรู้สึกที่ได้มาเจอแฟนๆ ชาวไทย และความประทับใจทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของไทยและอาหารไทยเมนูโปรดอย่าง ผัดไทยและกุ้งเผา ก่อนจะพูดคุยถึงผลงานเพลงและซีรีส์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานเพลงที่โดดเด่นเป็นที่นิยมอย่างมากของคนทุกเพศทุกวัยในเกาหลี อย่าง Why are you coming out from there , เพลง Jjiniya (จินนี่ย่า) ที่มีท่อนฮิตติดหูและฮอตฮิตเป็นไวรัลดังในเกาหลี รวมถึงท่าเต้นที่แฟนๆ เพลงเต้นตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง และผลงานสุดปังในปี 2022 กับบทเพลง MMM (เอ็มเอ็มเอ็ม) เปิดตัวผลงานอัลบั้มเต็มของ YOUNG TAK เป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของเขาในรอบกว่า 17 ปี ซึ่งได้แรงบันดาลใจในเรื่องของความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้ทุกคนติดตาม ก่อนจะทิ้งท้ายให้ YOUNG TAK พูดอ้อนแฟนๆ แบบฉบับภาษาไทยว่า “ช่วยรับหัวใจผมด้วยนะครับ” , “รักผมนานนานนะครับ” ได้รับเสียงปรบมือกันเกรียว แล้วจึงปิดท้ายงานแถลงข่าวครั้งนี้ YOUNG TAK ขนเพลงฮิตทั้ง 3 บทเพลง Why are you coming out from there , Jjiniya และ MMM มาออกสเต็ปทั้งร้องทั้งเต้นให้แฟนๆ ชมกันแบบเต็มแม็ก!! เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากบรรดาสื่อมวลชนและแฟนๆ ที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม#youngtakinthailand #youngtak #TeroMusic #milagroentertainment #livenation