ขอโทษที่ทำให้รอ! “พัค จินยอง” โชว์สกิลพูดไทยมาเป็นประโยค อ้อน “ผมคิดถึงทุกคนมากๆ”

หลังจากปล่อยให้แฟนๆ ชาวอากาเซ่ไทยรอนานกว่า 4 ปี สุภาพบุรุษสุดหล่อ ‘พัค จินยอง’ (PARK JIN YOUNG) วง GOT7 บิดลัดฟ้ามาจัดโซโล่เอเชียทัวร์แฟนคอนเสิร์ตครั้งสำคัญในประเทศไทยกับงาน ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2, ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์โดยได้รับการต้อนรับจากเหล่าอากาเซ่อย่างล้นหลามที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานที่ผ่านมา และเมื่อเช้านี้ (18 กพ.) “พัค จินยอง” ได้ออกมาปรากฎต่อหน้าสื่อมวลชนก่อนจะจัดเต็มเย็นนี้ที่ยูเนียนมอล์ล พร้อมกล่าวทักทายแบบอารมณ์ดีที่มาพร้อมรอยยิ้ม “สวัสดีครับ GOT7 จินยองนะครับผม”ซึ่งบางช่วงบางตอนเจ้าตัวเผยว่าอยากมาประเทศไทยมากๆ และขอโทษทุกคนที่ต้องทำให้ทุกคนต้องรอนานแบบนี้“ไม่ได้มาไทยประมาณ 4 ปี รอคอยที่จะเจอแฟนๆ ชาวไทยมากๆเลย แต่แอบเป็นห่วงว่าไม่ได้มานานขนาดนี้แฟนๆ จะลืมเราไปแล้วหรือเปล่า แต่พอมาถึงหายห่วงหายกังวลไปเลย เพราะทุกคนมาต้อนรับอบอุ่นมากๆ ทุกครั้งที่เมมเบอร์มาประเทศไทยเห็นแล้วก็อยากมาบ้าง ครั้งนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสมาหาทุกคน”แถมยังได้โชว์สกิลการพูดภาษาไทย ที่งานนี้ไม่ได้มาเป็นคำ แต่ยกมาทั้งประโยค “ทุกคน สบายดีไหมครับ ผมดีใจจริงๆ ที่ได้เจอนะครับ ผมคิดถึงทุกคนมากๆ ครับ ขอบคุณครับ” รวมไปถึงการร้องเพลงที่กำลังฮิตในตอนนี้อย่างท่อนฮุค “เงินเท่านั้นที่ knock everything ธนบัตรเท่านั้น ที่ทำให้เราได้โบยบิน”ซึ่งผู้จัดอย่าง ‘IDEA FACT’ (ไอเดียแฟค) หน่วยงานภายใต้ ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) ในเครือ ‘GMM GRAMMY’ (จีเอ็มเอ็มแกรมมี่) ยังการันตีว่าโปรเจคนี้ที่ว่าใหญ่ เพราะบัตรหมดตั้งแต่ยังไม่เกิน 5 นาที ฝากติดตามโปรเจคต่อไป เร็วๆ นี้