สยบดราม่า !! เนท My Mate Nate ช่องเดียวเดียวในประเทศไทยที่ Mr.Beast ยูทูบเบอร์ที่มียอดติดตามเยอะที่สุดในโลก ส่งคำท้าสร้างกล่องที่แข็งแรงที่สุดมาให้ทำลาย พร้อมยังชื่นชมเพราะชื่นชอบหน้าปกของช่องยูทูป

แม้จะมีเรื่องราวข่าวดราม่าเข้ามาเพื่อเป็นบทพิสูจน์จิตใจ แต่สำหรับ ยูทูบเบอร์คนดัง เนท My Mate Nate ได้มองเรื่องพลังลบที่เข้านี้มาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังบวกแล้วก้าวข้ามผ่านเดินหน้าลุยทำคอนเทนต์ในงานที่ตัวเองรัก โดยล่าสุดช่องของ เนท My Mate Nate เดียวในประเทศไทย ที่ได้รับสารท้าทาทายจากช่อง Mr.Beast ยูทูบเบอร์ที่มียอดติดตามเยอะที่สุดในโลก ได้สร้างกล่องที่แข็งแรงที่สุดในโลก และได้ขอท้าให้ เนท My Mate Nate กับทีม แข่งขันกันและทำลายให้ได้ ซึ่งใครที่ทำลายได้เป็นผู้ชนะจะได้เงินรางวัล 100,000 บาท ที่อยู่ในกล่องไป ซึ่งงานนี้ เนท ก็รับสารท้านี้ทันที พร้อมควงหวานใจ คุณหนูหมื่นล้าน เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ และทีม ระดมพลังทำลายกล่องแข็งแรงที่สุดในโลก เอ๊ะ !! ว่าแต่เหตุผลอะไรที่ทำไมช่อง Mr.Beast ถึงเลือก เนท งานนี้เจ้าตัวได้ตอบข้อสงสัยนี้มาว่า https://youtu.be/bJP6MXo0UpAเนท My Mate Nate : ทำไมช่อง Mr.Beast เลือกเรา ??? ช่องเดียวในประเทศไทย เพราะช่องเรามันโหด เราเล่นจริงจัดเต็มทุกคลิป เราบ้าพลังหรือว่า จิมมี่ คิดว่าผมหล่อ (หลงตัวเองซะแล้ว (หัวเราะ)) ไม่ใช่ ไม่ใช่ หรือว่าเขาชอบหน้าปกของเรา ?? เพราะเขาชมในอีเมล์ จิมมี่ชอบหน้าปกคลิปของคุณมากๆเลย ก็เป็นเพราะเราขึ้นชื่อทำลายอยู่แล้วก็ต้องเลือกช่องนี้ช่องเดียวในประเทศ เพราะเฉพาะเราต้องจัดเต็มที่ซึ่งกติกาในการทำลายกล่องเงิน คือ เราเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ 4 ระดับ เรามีเวลาคนละ 5 นาที ใครทำลายกล่องได้แล้วชนะเอาเงิน 100,000 บาท ไปเลยเมื่อเริ่มการทำลายกล่องทุกคนก็ต่างงัดเอาไอเดียมาสู้กันอย่างเต็มที่เริ่มจากระดับที่ 1 อุปกรณ์ที่ทุกคนได้เตรียมมาไม่ว่าจะเป็นลูกบอล,เก้าอี้,ธนู,กระทะ และประทัดยักษ์ที่ เนท กับ เอวา เตรียมมาก็สะกิดกล่องเงินได้เลยแม้แต่นิดเดียว จึงต้องไปกันต่อที่สเต็ปที่ 2 ของแข็งต้องเล่นด้วยไฟก็เรียกสะกิดผิวกล่องละลายไปได้นิดหน่อย แต่ก็ยังไม่สำเร็จจึงต้องมาต่อกันที่โซ่ , ลูกหินเหล็ก และลูกโบว์ลิ่ง ที่เอวา มั่นใจมากว่าทำลายได้แน่แต่ก็ยังไม่เป็นผล จึงต้องไปต่อกันที่ระดับที่สามก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี งานนี้ต้องจัดระดับความโหดไปที่ระดับที่ 4 ด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลที่ในที่สุด เนทและเอวา ก็สามารถเอาชนะคำท้าของช่อง Mr.Beast ได้ในที่สุดทำลายกล่องด้วยการนำซากรถเก๋งยกขึ้นเครนกว่า 40 เมตรแล้วปล่อยลงมาทำให้กล่องแตกเป็นเสี่ยงๆได้เงินที่เหลืออยู่ในกล่องไปอย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมยังนำเงินที่ได้มาแบ่งเฉลี่ยกับทีมงานให้เท่ากันทุกคนอีกด้วย เรียกว่าเป็นสารท้าที่สุดท้าทายใช้พลังสมองในการทำลายแบบขั้นสุด แต่บอกเลยว่าในอนาคตช่อง เนท My Mate Nate & ช่อง Mr.Beast เขาจะมีอะไรร่วมกันอีกแน่นอน