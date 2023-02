VARITDA, หนึ่ง และโซ่ ETC. พาคนดูตราตรึงไปกับค่ำคืนแจ๊ส สร้างโมเมนต์ประทับใจในคอนเสิร์ต “Jazz Evening by Melodic Corner”

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศความสุขในคอนเสิร์ต Singha Corporation Presents “Jazz Evening by Melodic Corner” จากค่ายเพลงสไตล์ Urban Jazz อย่าง “Melodic Corner” (เมลอดิก คอนเนอร์) ภายใต้ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด เปิดประสบการณ์ความสุขแบบจัดเต็มสำหรับคนรักดนตรีแจ๊ส ณ SEARCH STUDIO รามคำแหง 81 นำโชว์โดยศิลปินในค่าย “Melodic Corner” ไม่ว่าจะเป็น VARITDA (วา-ริด-ดา) หรือ อุ๋ม-วฤตดา ภิรมย์ภักดี, PAE SAX (เป้-ไพสิฐ คำกลั่น), แนท บัณฑิตา (แนท The Voice), พร้อมเหล่าศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่อย่าง Oil JIRA (ออย จิรา), PAMAI (ป่าไม้) และ Nutty Natchaya (นัทตี้ ณัฐชยา) พร้อมสเปเชี่ยล เกสต์ อย่าง หนึ่ง และโซ่วง ETC. มาเติมเต็มความสนุกยามเย็น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับอย่างดีจนบัตร Sold outเริ่มต้นค่ำคืนแห่งความสุขกันด้วยOpening Act จากหนุ่มมากความสามารถ TLE Piano (เติ้น เปียโน) ที่มาบรรเลงเปียโนเป็นออเดิร์ฟให้กับผู้ชมด้วยบทเพลงไพเราะแห่งความทรงจำ ก่อนจะเปิดโชว์กรุ๊ปแรกจาก เหล่าศิลปินแจ๊สเลือดใหม่ไฟแรง เริ่มเพลงแรกจาก PAMAI หนุ่มที่หลงสเน่ห์ดนตรีแจ๊สเพราะการอิมโพรไวส์ พกกีต้าร์มาเล่นอวดฝีมือในเพลงจังหวะสนุก โยกตามกันเพลิน ๆ กับเพลง เบลอ – ETC. ที่ได้นำมารังสรรค์ใหม่ ต่อกันด้วยเพลงแนว Standard Jazz มาบิลท์อารมณ์ผู้ชม จากสาวที่ตกหลุมรักในความลึกลับของแจ๊ส อย่าง Oil JIRA กับเพลง What a difference a day makes ต่อเนื่องด้วยเพลง When my heart is home ที่มีเบื้องหลังการทำเพลงโดย PAE SAX, เอิ๊ต ภัทรวี และ PAMAI เป็นเพลงเมโลดี้ชวนเคลิ้มที่จะปล่อยกันให้ติดตามได้ในเร็วๆ นี้ และโชว์จาก Nutty Natchaya แชมป์จากการแข่งขัน Jazz a Miniute Challenge กับเพลงซิงเกิ้ลแรก เหงาหรอ? (Just Leave Me Alone) ที่ได้ศิลปินรุ่นพี่จากวง ETC. มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปต่อกับโชว์ที่ 2 เข้าซีนเปิดตัวของ PAE SAX ที่มาโชว์ทักษะโซโล่แซกโซโฟนสุดคูล พร้อมนำ Duck Club วงดนตรีแนว Neo Soul ผสม Jazz มาหยิบเพลงจากอัลบั้ม Confession อย่าง เตลิด (Out of My Mind), ยิ้มหาย – (Lost Smile) ,เมื่อคืน (Last Night) มาเล่นและร้องสด ๆ ให้ฟังกันอย่างจุใจ เสริมความสนุกกับโชว์ของสาวสุดเท่ ตัวแม่สายแจ๊สที่กำลังจะมาเป็นศิลปินในค่าย Melodic Corner และมีผลงานให้ได้ติดตามกันเร็วๆ นี้ กับ แนท บัณฑิตา ที่มาโชว์น้ำเสียงในเพลง Alright ซึ่งได้แต่งเนื้อขึ้นมาเองเพื่อเป็นพลังบวกให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ ต่อด้วยเพลง Stardust ซึ่งนำเอาเพลง Standard Jazz มาทำเป็นจังหวะ Soul ให้โยกตามกัน และต่อด้วยโชว์ของ PAE SAX Feat. แนท บัณฑิตา ในเพลงฟังสบาย ความหมายดีที่ทั้งสองชื่นชอบอย่าง เพลงสายลม ของวงนั่งเล่นปิดท้ายค่ำคืนด้วยโชว์ไฮไลท์สุดพิเศษของ VARITDA ศิลปินสาวเสียงสวยที่มาพร้อมกับ All Stars Jazz Orchestra ตัวจริงในวงการดนตรีแจ๊สของประเทศไทย จัดเต็มนำเอาเพลงจากอัลบั้ม Mood อย่างเพลง My One and Only Love, I Wish You Love, By the Time I Get to Phoenix ที่นำมา Cover ในรูปแบบ Jazz ที่ได้ไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Spotify Jazz Pop ร่วมกับศิลปินระดับโลก และขนเพลงในอัลบั้ม Mood 2 : Jazz in the City อย่าง All the Things You Are, Orange Colored Sky, That’s All มาโชว์เต็มคุณภาพ ด้วยระบบแสงสีเต็มรูปแบบ เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้ยาวนานพร้อมเซอร์ไพรส์ ในเพลง Maybe This is Love ซึ่งเป็นเพลงที่กำลังจะปล่อยในวันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ และเพลงสนุกๆในจังหวะ Funky / Samba อย่าง One Note Samba ซึ่งทั้ง 2 เพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มชุดที่ 3 แต่ได้นำมาร้องให้ผู้ชมในฮอลล์ฟังกันก่อนแบบเอ็กซ์คลูซีฟ แถมยังมีโชว์ของแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่าง หนึ่ง และโซ่ ETC. กับเพลงใจเอย, เข้าข้างตัวเอง(อีกแล้ว), Mornin’ และเพลง Lately (VARITDA Feat. หนึ่ง ETC.) ร้องคู่รับส่งผสมผสานโชว์กันอย่างลงตัว สมกับเป็นศิลปินมากคุณภาพส่งท้ายโชว์ด้วยเพลง The Nearness of You ที่ VARITDA ตั้งใจมอบเพลงนี้ให้กับ คุณจุ๊บ - วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี ผู้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ พร้อมด้วยอังกอร์ Fly Me to the Moon ที่คุณจุ๊บ - วุฒินันต์ เซอร์ไพรส์ด้วยการมาร่วมตีกลองบนเวทีอีกด้วย เรียกได้ว่าจบโชว์แบบเต็มอิ่ม คนฟังได้ปลดล็อคสกินหูทองคำกันทั้งค่ำคืนเลยทีเดียวสำหรับเหล่าคอเพลงแจ๊ส หรือใครที่เพิ่งได้มาลองชิมรสชาติความแจ๊สแล้วติดใจ รับรองว่าปีนี้ยังมีผลงานเด็ดๆ จากศิลปินมากคุณภาพอีกมากมายที่ไม่ควรพลาดให้ได้รับชมกันแน่นอนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Melodic Corner ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/melodiccornerYouTube: https://www.youtube.com/c/melodiccornerInstagram: melodiccorner