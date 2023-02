“Melodic Corner” เตรียมสร้างโมเมนต์ครั้งใหญ่ที่ SEARCH STUDIO กับคอนเสิร์ต “Jazz Evening by Melodic Corner”

เตรียมรับความสุขของคนรักดนตรีแจ๊ส กับคอนเสิร์ต “Singha Corporation Presents Jazz Evening by Melodic Corner” เปิดคอมมิวนิตี้ครั้งใหญ่ของค่าย “Melodic Corner” (เมลอดิก คอนเนอร์) ภายใต้ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด เปิดโชว์จากทุกศิลปิน อาทิ VARITDA (อุ๋ม-วฤตดา ภิรมย์ภักดี), PAE SAX (เป้ แซ็ก) หรือ เป้ - ไพสิฐ คำกลั่น, แนท บัณฑิตา (แนท The Voice) หนึ่ง และโซ่ วง ETC. พร้อมเหล่าศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่มากคุณภาพ ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ SEARCH STUDIO รามคำแหง 81ครั้งนี้ “Melodic Corner” (เมลอดิก คอนเนอร์) ค่ายเพลงสไตล์ Urban Jazz ลุยจัดคอนเสิร์ตใหญ่ ภายใต้ชื่อ “Jazz Evening by Melodic Corner” พร้อมสร้างโมเมนต์ความสุขครั้งยิ่งใหญ่กับแนวดนตรีแจ๊สยามเย็นที่ผสานความหลากหลายของแนวดนตรีอื่นอย่าง Soul, R&B และ Blues เข้าไปเพิ่มความพิเศษให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้ เปิดประสบการณ์ฟังเพลงแจ๊สสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาไม่ได้ง่าย ๆ ในปัจจุบัน ตอกย้ำความเป็นคอมมิวนิตี้ของคนรุ่นใหม่สายแจ๊สเต็มอิ่มกับเซตลิสต์เพลงสุดพิเศษ พร้อมนำทีมส่งมอบความสุขตลอดค่ำคืนด้วยศิลปินคุณภาพอย่าง VARITDA feat. Neung ETC. - Soh ETC. กับ All Stars Jazz Orchestra ที่มีตัวจริงในวงการเพลงแจ๊สมาร่วมบรรเลง ไม่ว่าจะเป็นเปียโนโดยอาจารย์นุ วุฒิวิชัย, กีต้าร์จากอาจารย์แง้ว-อาณัติ เอี่ยมวงษ์ศรีกุล, เบสโดยอาจารย์เต้-ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ, กลองจากอาจารย์ฮง-ชนุตร์ เตชธนนันท์, แซกโซโฟนกับคลาริเน็ตโดยอาจารย์ปิติ เกยูรพันธ์ และ บอม-พัชรพงศ์ จันทาพูน นั่งแท่น Music Director พร้อมกับเล่นทรัมเป็ตในโชว์ใหญ่นี้ด้วยเสริมความสนุกด้วยโชว์จาก PAE SAX feat. Natt Buntita และทวีความสุขจากโชว์ของเหล่าศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่น่าติดตามอย่าง Oil JIRA, PAMAI และ Nutty Natchaya พร้อมด้วย Opening Act บรรเลงเปียโนเดี่ยวเปิดการแสดงจากหนุ่มมากความสามารถ Tle Piano ซึ่งการจัดเต็มความสุขครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Singha Corporation ร่วมกับ SEARCH STUDIO มาการันตีความปังของโชว์ ทั้ง แสง สี เสียง คุ้มค่าทุกที่นั่งด้วยมาตรฐานระบบเครื่องเสียงจัดเต็มและดีที่สุดในประเทศไทยเริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง : https://www.thaiticketmajor.com/concert/jazz-evening-by-melodic-corner.html และเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ราคาบัตร VIP 1,200 บาท / บุคคลทั่วไป 800 บาท และพิเศษสำหรับนักเรียน - นักศึกษา ราคา 399 บาท (เพียงยื่นหลักฐานยืนยันสถานะ อายุไม่เกิน 25 ปี)แล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ประตูเปิดเวลา 17.00 น. (โชว์ 18.00 น.) ที่ SEARCH STUDIO Ramkhamhaeng 81 มาร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุขสุดฟิน พร้อมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นไปด้วยกันกับคนรักแจ๊สสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Melodic Corner ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/melodiccornerหรือทาง https://www.facebook.com/searchstudio.liveYouTube: https://www.youtube.com/c/melodiccornerInstagram: melodiccorner