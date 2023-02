จัดเต็มความสุข !!! กับดนตรีแจ๊สยามเย็น พร้อมศิลปินมากคุณภาพในงาน Jazz Evening by Melodic Corner

Singha Corporation และ SEARCH STUDIO ร่วมด้วยพันธมิตร พร้อมเสิร์ฟความสุขให้ผู้ฟังอย่างต่อเนื่องในคอนเสิร์ต Jazz Evening by Melodic Corner คอนเสิร์ตที่จะเปิดพื้นที่ให้ศิลปินแจ๊สแนวหน้าและรุ่นใหม่ได้ปล่อยของ แสดงผลงาน และพบปะกับแฟนเพลง ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและเป็นกันเองจากค่ายเพลง Melodic Corner (เมลอดิก คอนเนอร์) ซึ่งเป็นค่ายเพลง Urban Jazz สำหรับคนที่รักในดนตรีที่ผสมผสานความเป็น Jazz, Soul, R&B และ Blues ได้อย่างลงตัว ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ที่ LIVE HOUSE SEARCH STUDIO รามคำแหง 81นำทีมโดยศิลปินมากคุณภาพอย่าง VARITDA (วฤตดา), หนึ่ง ETC., โซ่ ETC. กับวง Jazz Orchestra (แจ๊ส ออร์เคสตรา) ร่วมด้วย PAE SAX (เป้แซ็ก), Natt Buntita (แนท บัณฑิตา) และ เหล่าศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่อย่าง Oil JIRA (ออย จิรา), PAMAI (ป่าไม้ เชิดเกียรติศักดิ์) และ Nutty Natchaya (นัทตี้ ณัฐชยา) เสริมด้วยเปียโนที่ไพเราะจาก Tle Piano (เติ้ล เปียโน) ที่จะมาส่งมอบความสุขตลอดยามเย็นตลอดไปจนค่ำคืนนั้น ที่ใกล้ชิดศิลปินสุดๆ พร้อมระบบเครื่องเสียงจาก Search Studio ได้รับการยอมรับจากเหล่าศิลปินที่เคยมาขึ้นเวทีแห่งนี้ ว่าเป็น Live House ที่จัดเต็ม แสง สี และมีระบบ เสียง ดีที่สุดในประเทศไทยจำหน่ายบัตรทาง Thaiticketmajor ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com ราคาบัตร VIP : 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 800 บาท นักเรียน-นักศึกษา 399 บาท (โชว์หลักฐานยืนยันสถานะเป็นนักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี)สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจ SEARCH STUDIO ( www.facebook.com/searchstudio.live