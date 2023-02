คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ม.มหิดล และ 6 ค่ายเพลงชั้นนำ เปิดเวทีต้อนรับนักดนตรีหน้าใหม่แห่งปี : THE POWER BAND 2023 Season 3 เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

วันที่ 31 มกราคม 2566 นับเป็นอีกหนึ่งเวทีคุณภาพที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจและโอกาสให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่ของเมืองไทยให้มีศักยภาพเตรียมพร้อมก้าวสู่วงการระดับดนตรีอาชีพอย่างสมบูรณ์ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์พลังคนไทย ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 6 ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทย อย่าง MuzikMove, LOVEiS Entertainment, Small Room, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainment อีกทั้งโรงเรียนดนตรียามาฮ่า GuitarMAG และ T-POP เปิดเวทีประกวด ‘THE POWER BAND 2023 Season 3’ เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อค้นหาสุดยอดวงดนตรีรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจและพลังสร้างสรรค์ทางดนตรีอันโดดเด่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,500,000 บาทผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า การประกวดกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตั้งเป้าหมายเพื่อเปิดเวทีประกวดดนตรีที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตราฐานระดับสากล โดยมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปที่รักในเสียงดนตรีทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ โดยจับมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ด้านดนตรี โดยไม่เพียงแต่มอบโอกาสให้มีพื้นที่ในการแสดงออก แต่ยังมอบโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และการใช้ชีวิตเพื่อก้าวสู่การเป็นคนดนตรีมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘It’s Possible’ Music Makes Life Possible พลังแห่งดนตรี พลังแห่งทุกความเป็นไปได้ โดยเชื่อว่านักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ หรือประชาชนทั่วไปที่ได้ผ่านเวที THE POWER BAND จะได้รับประสบการณ์และความรู้ที่จะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต”คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “เวทีประกวดวงดนตรีสากล THE POWER BAND 2023 Season 3 เป็นเวทีที่เปิดกว้างในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างแท้จริงให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปที่รักในเสียงเพลง ให้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์แนวเพลงในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมเปิดเวทีให้ออดิชั่นทั้งหมด 5 สนาม ได้แก่ ขอนแก่น, เชียงใหม่, สงขลา, นครปฐม (ศาลายา) และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงในโอกาสในการประกวดครั้งนี้ โดยจะแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1. Class A การประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม รุ่นมัธยมศึกษา 2. Class B การประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยม รุ่นบุคคลทั่วไป หลักเกณฑ์การตัดสินยังคงความเข้นข้น พิจารณาจากสไตล์การร้อง การเรียบเรียงองค์ประกอบของดนตรี ความเข้าใจทฤษฎีดนตรี ทักษะการเล่นเครื่องดนตรี ความสมบูรณ์ของการเล่น และที่สำคัญที่สุดคือการเล่นเป็น Teamwork ต้องไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ขอเพียงมีความตั้งใจและรักในเสียงดนตรี คุณอาจจะเป็นทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นได้”โดยเวทีason 3 การประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ และชื่อเสียงทางด้านดนตรีแถวหน้าของเมืองไทย และอีก 6 ค่ายเพลงชั้นนำของเมืองไทยที่จะร่วมทำการเฟ้นหานักดนตรีหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นศิลปินประดับในวงการดนตรีของไทยในอนาคต โดยมี ดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ที่จะช่วยชี้แนะแนวทางการเป็นศิลปินอย่างมืออาชีพ มีทักษะการเป็นดนตรีที่ดี และเรียนรู้การทำเพลงที่จะดึงศักยภาพออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดในการประกวด พร้อมด้วย อัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คชภัค ผลธนโชติ ผู้บริหารค่าย Boxx Music และ Zircle Muzik, กฤษติกร รสาธิต ผู้บริหารค่าย Home Run Music, พิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์ ผู้บริหารค่าย LOVEiS Entertainment, นัฐพงษ์ สุทธิวิรีสรรค์ ผู้บริหารค่าย What The Duck, คาล นิทัศน์ คงขำ ผู้บริหารค่าย Warner Music Thailand, ชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหารค่าย XOXO Entertainment, ศิลปินวง TATTOO COLOUR ตัวแทนค่าย SMALL ROOM, อรอนงค์ ขาวบุบผา ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่, กรด มัติโก ผู้บริหาร The Guitar Mag, และ ดร. พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด