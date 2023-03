“เอิร์ท-มิกซ์” นำทีม “เฟิร์ส-ข้าวตัง-เจมีไนน์-โฟร์ท ฯลฯ” สาดความฟินเต็มกราฟ!!! ในงาน “Moonlight Chicken Final EP. Fan Meeting” ส่งท้ายซีรีส์ “Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่”

สร้างปรากฎการณ์ความฟินเต็มกราฟ กับงาน “Moonlight Chicken Final EP. Fan Meeting” ที่แฟนๆ พร้อมใจมาร่วมลุ้นบทสรุปเรื่องราวของข้าวมันไก่สุดกลมกล่อมจานเด็ดของ “ลุงจิม” และ “เหวิน” รับบทโดยคู่จิ้นคู่ฮอต “เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ” และ “มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์” ที่เรื่องราวความรักของทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว รวมทั้งบทสรุปของทุกตัวแสดงในเรื่อง กับตอนจบซีรีส์คุณภาพกระแสเปรี้ยง “Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่” จาก “GMMTV” ซึ่ง “เอิร์ท-มิกซ์” ได้ควงคู่จับมือเดอะแก๊ง “เฟิร์ส-คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุวิทย์, วิว-เบญญาภา จีนประสม” และผู้กำกับฯ คนเก่ง “พี่ออฟ-นพณัช ชัยวิมล” พร้อมด้วยสเปเชียลเกรซ “ฟอร์ด-อรัญญ์ อัศวสืบสกุล” มาร่วมเสิร์ฟโมเมนต์ดีต่อใจให้แฟนๆ ได้ฟูลฟิลขั้นสุด ด้วยโชว์สุด Exclusive และร่วมชม Deleted Scenes และ Behind The Scenes เฉพาะภายในงานนี้อย่างเต็มอิ่ม รวมทั้งยังมีกิจกรรมสนุกๆ หน้างานมากมาย ซึ่งจัดขึ้น ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมาเริ่มต้นความสุขด้วยโชว์แรกของ 6 หนุ่มฮอต “เอิร์ท-มิกซ์-เฟิร์ส-ข้าวตัง-เจมีไนน์-โฟร์ท” ควงคู่ชิปคว้าไมค์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ “The Moon Represent My Heart” ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสุดเสียงดังสนั่นฮอลล์ ต่อด้วยโชว์ของ “เจมีไนน์-โฟร์ท” กับเพลง “คนนั้นต้องเป็นเธอ” ที่ทั้งคู่แจกความสดใสพุ่งแรงจนแฟนๆ ยิ้มแก้มปริ ก่อนจะส่งโชว์ต่อให้ “เฟิร์ส-ข้าวตัง” ปล่อยโมเมนต์จิ้นสุดละมุน กับเพลง “In The Wind” และต่อด้วย “เอิร์ท-มิกซ์” ที่จับมือกันมาโชว์ความหวานในเพลง “ถ้าเราไม่รู้จักกัน” ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ยกใหญ่ ต่างรีบกดชัตเตอร์กันรัวๆ เลยทีเดียว จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “เวฟ คูเป่ยจง” ก็เชิญทั้ง 6 หนุ่มขึ้นเวทีกล่าวทักทายแฟนๆ ทุกคน พร้อมเชิญทีมนักแสดง “มาร์ค-วิว” และผู้กำกับฯ “พี่ออฟ” ขึ้นเวที ร่วมพูดคุยและร่วมชม Deleted Scenes และ Behind The Scenes ที่พิเศษสุดๆ เฉพาะงานนี้ให้ได้ชมกันอย่างจุใจ ก่อนที่ทุกคนจะร่วมชมซีรีส์ตอนจบพร้อมกัน และปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจากสเปเชียลเกรซ “ฟอร์ด” ที่จับไมค์โชว์เสียงเพราะๆ ร้องเพลงประกอบซีรีส์ “พรุ่งนี้ (Tomorrow)” จากนั้นพิธีกร “เวฟ” ก็ได้เชิญทีมนักแสดงกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การตอบรับซีรีส์เรื่องนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างท่วมท้น ทำเอาเหล่านักแสดงถึงกับน้ำตาซึมอิ่มเอมใจกับความรักของแฟนๆ ที่มอบให้อย่างอบอุ่น เรียกว่างานนี้สร้างความประทับใจให้กับทีมนักแสดงและเหล่าแฟนคลับอย่างมากมายเลยทีเดียวสามารถติดตามภาพบรรยากาศสุดฟินของงาน “Moonlight Chicken Final EP. Fan Meeting” ได้ทาง www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & Twitter & Tiktok & YouTube & Weibo : GMMTV และติดตามชมซีรีส์ “Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่” ครบทุกตอน สตรีมที่เดียวบน “Disney+ Hotstar” โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar และสมัครสมาชิกผ่าน App Store หรือ Google Play หรือรับชมผ่านเว็บไซต์ www.disneyplushotstar.com