“นนท์ ธนนท์ - โบกี้ ไลอ้อน” คว้ารางวัลนักร้องชาย-หญิง ยอดนิยมแห่งปี ในงาน The Guitar Mag Awards 2022

โดยไฮไลท์ของงานจะมีการมอบ 14 รางวัลอันทรงเกียรติ การเดินพรมแดง RED CARPET ของศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต และการแสดง Showcase สุดพิเศษแบบ Unseen ที่จัดทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ!! ซึ่งในครั้งนี้จะได้พบกับ โชว์สุดพิเศษมากกว่า 50 ชีวิต จาก 10 ค่ายเพลง เพื่อให้แฟนเพลงได้สัมผัสดนตรีที่แท้จริงในทุกแนว ณ Ultra Area ชั้น6 Show DCโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีศิลปินตบเท้ามาร่วมงาน อาทิฯ พีพี กฤษฏ์ / บิวกิ้น /เป๊ก ผลิตโชค / Bowkylion / มิว ศุภศิษฏ์ / วิโอเลต วอเทียร์ / Getsunova / ป๊อบ ปองกูล / Three Man Down / Tilly Birds / Cocktail / หนุ่ม กะลา / Lomosonic / Paper Planes / Bomb At Track / โจอี้ ภูวศิษฐ์ / อิ้งค์ วรันธร /Mirrr / YourMOOD / Telex Telexs / HYBS / F.HERO / เฟิด Slot Machine / ดิว Better Weather / แม่น Bedroom Audio / เจน electric.neon.lamp / โมนิก้า / I Hate Monday / SAMMii / IRONBOY / SPRITE / GUYGEEGEE / ALLY / ARENA / TYTAN / Patrickananda / Jeff Satur / LUSS / Reward / ONS / Mean Napat / Kaimook / Atom, สงกรานต์ รังสรรค์ / ปิงปอง ศิรศักดิ์ และอีกมากมายที่มาร่วมงานต่อเนื่องก่อนเข้า Hall อีกช่วงของงานส่วนภายใน Hall จะเป็นงานประกาศรางวัล สลับสับเปลี่ยนกับการแสดง Showcase สุดพิเศษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด่นของงานที่ใครหลายๆ คนเฝ้ารอ จากเหล่าศิลปินที่ต่างงัดทีเด็ดกันมาโชว์แบบไม่มียั้งเริ่มด้วย Open Act Show จากค่าย B ENTERTAINMENT BEAT ส่ง NESYUD เรียกน้ำย่อยอุ่นเครื่องความสนุกบนเวทีให้แฟนๆ ได้ฟัง จากนั้นถึงคิว ค่าย BOXX MUSIC นำทีมมาโดยเจ้าหญิงซินธ์ป็อป อิ้งค์ วรันธร รวมถึง Serious Bacon, บีน นภสร และ Copter จัดหนักเพลงฮิตเรียกเสียงกรี๊ดไปถล่มทลายต่อด้วยค่าย 411 MUSIC โชว์ Performance สดๆ สุดปัง เปิดตัวยิ่งใหญ่ และสมบูรณ์แบบยกทัพมาทั้งค่าย นำโดย ARENA และTYTAN โชว์สกิลการร้อง การเต้น สุดมั่น สะกดคนดูอยู่หมัด ด้านค่ายเพลง genie records ไม่ยอมน้อยหน้าจัดหนักจัดเต็มมาถึง 6 ศิลปิน สาดพลังแห่งความมันส์พุ่งกระแทกใส่คนดูเต็มแรงนำโดย หนุ่ม กะลา, Lomosonic, Bomb At Track และโจอี้ ภูวศิษฐ์ ถือเป็นเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่แฟนๆ ต่างก็พูดถึงไม่น้อยในค่ำคืนนี้ค่ายเพลงน้องใหม่ EXP ENTERTAINMENT ที่มี Vangoe เจ้าของเพลงดัง “เก็บทรงไม่อยู่” มาโชว์ให้ทุกคนได้แด๊นซ์พร้อมกับศิลปินร่วมค่ายอาทิ Reward, ONS, Mean Napat, Kaimook และ Atom ต่อด้วยค่าย WHITE MUSIC มอบประสบการณ์ความสุขผ่านเสียงเพลงแบบฟังกี่ครั้งไม่มีเบื่อ ส่งตัวพ่ออย่าง ป๊อบ ปองกูล, Getsunova, โมนิก้า และ I Hate Monday โชว์เพลงฮิตแบบจัดเต็ม ถึงคิวค่าย UNIVERSAL MUSIC THAILAND ไม่มีน้อยหน้าส่ง วี วิโอเลต, SAMMii, IRONBOY, SPRITE, GUYGEEGEE มาร้องมาร่วมกันแจมสร้างความสนุก ความสุขทางเสียงเพลงแบบฟังเพลินส่วน MEW SUPPASIT ก็เตรียมโชว์สุดพิเศษให้ FC ได้กรี๊ดกันสุดเสียง ถึงคิวค่ายเพลงชั้นนำเมืองไทย WARNER MUSIC THAILAND จัดเซ็ตสุดจี๊ดให้แฟนคลับได้กรี๊ดอย่าง Patrickananda, Jeff Satur และ LUSS ปิดท้ายแบบไม่ธรรมดา ค่าย TERO MUSIC จัดเบอร์ใหญ่เอาใจแฟนๆ ส่ง เฟิด Slot Machine, ดิว Better Weather, แม่น Bedroom Audio, เจน electric.neon.lamp มาร่วมโชว์ เรียกได้ว่าการโชว์ของศิลปินชื่อดัง กว่า 50 ชีวิต จาก 10 ค่ายเพลง แฟนๆ คุ้มค่าเพราะไม่ต่างจากคอนเสิร์ตคุณภาพใหญ่ในฮอลล์เลยทีเดียวและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2022 ที่จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อมอบ 14 รางวัลอันทรงเกียรติให้กับศิลปินทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง “นนท์ ธนนท์ - โบกี้ ไลอ้อน” คว้ารางวัลนักร้องชาย-หญิง ยอดนิยมแห่งปี “พีพี กฤษฏ์” แรงฉุดไม่อยู่รับรางวัล New Wave Of the Year “เป๊ก ผลิตโชค” สุดฮอตคว้า Popular Vote จากแรงการโหวตทั่วประเทศเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้าน Tilly Birds สังกัด GeneLab กวาดเรียบ 4 รางวัล Best Songwriter Of The Year / Best Producer Of The Year / Best Band Of The Year / Single Hits Of the Yea กลับบ้านไปนอนกอดมาเช็กชื่อศิลปินและเพลงที่คว้ารางวัลจากเวที THE GUITAR MAG AWARDS 2022 ทั้ง 14 สาขา กันเลยสรุปผลรางวัลงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2022 มีดังนี้•Lifetime Achievement Award ที่มอบให้กับผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และสร้างคุณูปการให้กับวงการเพลงบ้านเรา ได้แก่ “ติ๊ก ชิโร่” (มนัสวิน นันทเสน)•The Guitar Man Of The Year รางวัลที่มอบให้กับมือกีตาร์แห่งปีที่มีไลน์การเล่นกีตาร์โดดเด่นที่สุดในรอบปี ได้แก่ จักริน จูประเสริฐ จากเพลง แพ้ความอ่อนแอ ศิลปิน Silly Fools สังกัด Me Records•Best Producer Of The Year รางวัลที่มอบให้กับโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ณัฐดนัย ชูชาติ จากเพลง ถ้าเราเจอกันอีก ศิลปิน Tilly Birds•Best Songwriter Of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักแต่งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ อนุโรจน์ เกตุเลขา จากเพลง ถ้าเราเจอกันอีก ศิลปิน Tilly Birds•New Wave Of the Year รางวัลที่มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีหน้าใหม่ ที่มีผลงานออกมา และประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร (พีพี) สังกัด PP Krit Entertainment•Best Indie Of The Year รางวัลที่มอบให้กับศิลปินอินดี้ที่มีผลงานออกมา และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ Safeplanet สังกัด อิสระ•Best Collaboration Of The Year รางวัลที่มอบให้กับวงดนตรีหรือศิลปินที่มีผลงานร่วมกัน และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ F.Hero x Milli ft. Changbin จากเพลง Mirror สังกัด High Cloud Entertainment•Best Choice Of The Year รางวัลที่ทางนิตยสารมอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ Hugo จุลจักร จักรพงษ์ สังกัด Me Records•Best Male Artist Of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักร้องชายยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ ธนนท์ จำเริญ (นนท์) สังกัด Loveis•Best Female Artist Of The Year รางวัลที่มอบให้กับนักร้องหญิงยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ (Bowkylion) สังกัด What the Duck•Best Band Of The Year รางวัลที่มอบให้กับวงดนตรียอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ Tilly Birds สังกัด GeneLab•Best Album Of The Year รางวัลที่มอบให้อัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ อัลบั้ม เรือสำราญราตรีอมตะ ศิลปิน Hugo สังกัด Me Records•Single Hits Of the Year รางวัลที่มอบให้กับเพลงฮิตที่ได้รับความนิยมแห่งปี ได้แก่ ถ้าเราเจอกันอีก ศิลปิน Tilly Birds สังกัด GeneLab•Popular Vote รางวัลที่มอบให้กับศิลปินหรือวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารจากทั่วประเทศ ได้แก่ เป๊ก ผลิตโชค The Guitar Mag Awards 2022 ในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของงานเกียรติยศของคนดนตรีอย่างแท้จริง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงครั้งนี้ จึงไม่แปลกใจว่าเพราะเหตุใด The Guitar Mag จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นแพลตฟอร์ม สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ทางดนตรีอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่ได้ส่งต่อความบันเทิงและแรงบันดาลใจให้กับผู้คน The Guitar Mag Awards ยังเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังที่ให้พี่น้อง คนเบื้องหน้า-เบื้องหลัง จากทุกๆ ค่ายเพลงได้มาเจอกันอีกด้วย