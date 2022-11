‘GMM’ ปั้น ‘เฉียงเหนือเฟส’ รุกตลาด Showbiz ภาคอีสาน

เทศกาลดนตรี หรือ Music Festival เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับการแสดงดนตรีที่รวบรวมเอาเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีจากหลากหลายแนวมาร่วมแสดงในงานเดียวกัน จัดแสดงในพื้นที่กว้างขวาง และมีบรรยากาศที่ดี นอกจากได้ฟังดนตรีเพราะๆ สนุกสุดเหวี่ยงกับการแสดงมันๆ แล้ว ภายในงานนั้นยังมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มมากมาย รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาภายในงาน รวมถึงการสอดแทรกเรื่องราวและไอเดียบางอย่างที่ทางผู้จัดตั้งใจนำเสนอผ่านเทศกาลดนตรีนั้นๆ เพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบความแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นไปด้วยกันเทศกาลดนตรีใหม่และใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ ‘เฉียงเหนือเฟส’ จัดโดยทีมผู้จัดงานที่มีไอเดียสุดสร้างสรรค์อย่าง ‘All Area’ (ออลล์แอเรีย) ภายใต้หน่วยงาน ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) ในเครือ ‘GMM GRAMMY’ (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) ผู้อยู่เบื้องหลังที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่และความประทับใจให้แก่ชาวภาคอีสาน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อทำให้งานแตกต่างและตอบโจทย์แฟนๆ มากที่สุด โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บขส.3 ขอนแก่น‘GMM SHOW’ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลาย ด้วยสุดยอดเทศกาลดนตรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวภาคอีสานมากที่สุด จากประสบการณ์ในการจัดคอนเสิร์ตและมิวสิกเฟสติวัลมายาวนาน ทำให้ ‘GMM SHOW’ เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางความเจริญ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความพร้อมทั้งในด้านทำเลที่เชื่อมกับ 9 จังหวัดรอบข้าง ได้แก่ นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ ขอนแก่นจึงเป็นจังหวัดที่มีโอกาสทางธุรกิจอย่างสูงด้วยปัจจัยดังกล่าว ‘GMM SHOW’ จึงได้ขยายธุรกิจมิวสิกเฟสติวัล ปั้นแบรนด์ใหม่ ‘เฉียงเหนือเฟส’ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนเริ่มทำงาน คาดว่าจากการจัดงานครั้งนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น 5-10% ซึ่งในการจัดงานเฉียงเหนือเฟสนี้นับว่าเป็นเทศกาลดนตรีใหม่และใหญ่ที่สุดของชาวขอนแก่น ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด ครบทุกแนวเพลง และกิจกรรมอื่นๆ นอกจากดนตรี เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับการมางานเฉียงเหนือเฟสและเกิดการบอกต่อในกลุ่มของเพื่อนๆ รวมถึงหวังผลให้กลับมาอีกในการจัดงานครั้งต่อๆ ไป ยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเพื่อทำให้ผู้ร่วมงานมีความสุขและความสนุกได้อย่างเต็มที่ และยังช่วยสร้าง Festival Culture (เฟสติวัล คัลเจอร์) ที่สะท้อนตัวตนของชาวภาคอีสานให้เกิดขึ้นได้อีกด้วยดังนั้น อัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ ‘เฉียงเหนือเฟส’ ครั้งแรกนี้สามารถตอบโจทย์ผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน คือ• Line Up ที่สร้างความประทับใจชาวอีสานสำหรับจุดแข็งแรกของงานเฉียงเหนือเฟส คือ Line-Up ศิลปิน ที่มีทั้งศิลปินสายเลือดอีสาน และศิลปินที่ชาวอีสานอยากดูมากที่สุดกว่า 19 ศิลปิน บน 2 เวทีใหญ่ ‘เวทีเฉียง’ และ ‘เวทีเหนือ’ นำโดย Palmy (ปาล์มมี่), Cocktail (ค็อกเทล), Three Man Down (ทรีแมนดาวน์), Tilly Birds (ทิลลี่เบิร์ด), Tattoo Colour (แทททูคัลเลอร์), Polycat (โพลีแคท), Safeplanet (เซฟแพลนเน็ต), Taitosmith (ไททศมิตร), Anatomy Rabbit (อนาโตมี่แรบบิท), Whal & Dolph (วาฬแอนด์ดอล์ฟ), ไปส่งกู บขส.ดู๊, UrboyTJ (ยัวร์บอยทีเจ), Slapkiss (สแลปคิสส์), Sarah Salola (ซาร่าห์ ซาโรล่า), Asia7 (เอเชีย7), Joey Phuwasit (โจอี้ ภูวศิษฐ์), Dept (เดปท์), Mirrr (เมอร์) และ Television Off (เทเลวิชั่นออฟ)• สร้างประสบการณ์ใหม่ทางดนตรี ด้วยแนวเพลงที่หลากหลายสำหรับบรรยากาศภาพรวมของเทศกาลดนตรีถือเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานเฉียงเหนือเฟสนอกจากจะเลือกศิลปินที่ดีและโดนใจชาวภาคอีสานแล้ว ยังได้จัดสรรแนวดนตรีที่หลากหลาย เพื่อทำให้รสชาติของเทศกาลดนตรีครั้งนี้กลมกล่อมและไม่น่าเบื่อ โดยผู้ร่วมงานสามารถรับประสบการณ์ทางดนตรีได้อย่างอิสระและเปิดกว้าง ซึ่งมีทั้งศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจให้ชาวอีสานอย่าง Tattoo Colour (แทททูคัลเลอร์) จากจังหวัดขอนแก่น, JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์) จากจังหวัดร้อยเอ็ด, Anatomy Rabbit (อนาโตมี่ แรบบิท) จากจังหวัดอุดรธานี, ไปส่งกู บขส. ดู๊ จากจังหวัดขอนแก่น, SLAPKISS (สแลปคิสส์) ที่มีสมาชิกในวงจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสกลนครรวมทั้งศิลปินที่สะท้อนความสนุกในสไตล์อีสานผ่านดนตรีร่วมสมัย และเป็นครั้งแรกของ 4 ศิลปิน 4 แนวดนตรี ที่มาร่วมทำเพลงด้วยกันอย่าง Taitosmith (ไททศมิตร), Whal & Dolph (วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ), UrboyTJ (ยัวร์บอยทีเจ) และ ต้นตระกูล จาก ASIA7 (เอเชีย7) พร้อมโชว์สุดพิเศษที่หาดูที่อื่นไม่ได้อย่างแน่นอน โดยเพลงนี้ได้ แม็ก The Darkest Romance (เดอะดาร์กเคสต์ โรแมนซ์) มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้อีกด้วย• Festival Vibe เพิ่มกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในงาน ‘เฉียงเหนือเฟส’กิจกรรมอื่นๆ ภายในงานจะช่วยสร้างประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้อะไรที่มากกว่าแค่ดนตรี โดยทางทีมผู้จัดงานเฉียงเหนือเฟสอย่าง ‘All Area’ (ออลล์แอเรีย) จะให้ความสำคัญต่อเรื่องประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันต่างๆ ทั้งเวที แสง สี เสียง รวมถึง Production Design และ Decoration ต่างๆ ภายในงานจะถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเสน่ห์ทุกความเป็นอีสาน ผ่านฝีมือ และมุมมองของทีมผู้จัด ‘Big Mountain Music Festival’ ร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเทศกาลดนตรีระดับโลกมาแล้วอย่าง ‘M.O.D.’ (Monday On December) ที่เคยออกแบบเทศกาลดนตรีมาแล้วทั้ง ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์ แถมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยในภาคอีสานผู้มีใจรักการทำงานเทศกาลดนตรีมาร่วมประสบการณ์ฝึกงานภาคสนามด้วยการสร้างสรรค์รายละเอียดบางส่วนของตัวงาน เพื่อประกาศความภูมิใจในความเป็นอีสาน และสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนำเรื่องแฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงพื้นที่ชอปปิ้งเข้ามาให้บริการในงานอีกด้วย• สถานที่จัดงานใจกลางเมืองสำหรับงานเฉียงเหนือเฟสครั้งนี้ได้เลือกโลเกชันอยู่ใจกลางเมืองที่ ‘บขส.3 ขอนแก่น’ เป็นสถานที่จัดงาน จึงทำให้ผู้ร่วมงานเดินทางได้สะดวก รวมทั้งมีลานจอดรถที่กว้างขวาง สามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 1,200 คัน และรถมอเตอร์ไซค์ได้จำนวน 3,000 คัน ถือได้ว่าเป็นสถานที่จัดงานที่มีศักยภาพ แถมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างดีเยี่ยม• การมีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นให้กลับมาคึกคักอีกครั้งการจัดงานเฉียงเหนือเฟสครั้งนี้ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่ ผ่านการสนับสนุนร้านค้าและร้านอาหาร เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ และในอนาคต ‘เฉียงเหนือเฟส’ จะกลายเป็นงานระดับประเทศที่เป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมายังภาคอีสานได้อย่างแน่นอนช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ ‘เฉียงเหนือเฟส’ จะพาทุกคนสนุกไปกับศิลปินครบทุกแนว ครบทุกประสบการณ์แบบรู้ใจชาวภาคอีสาน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บขส.3 ขอนแก่น โดยเปิดจำหน่ายบัตร Early Dino ราคาสุดคุ้ม! (บัตรมีจำนวนจำกัด) ราคาเพียง 899 บาท (จากปกติ 1,500 บาท) เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ ทิคเก็ต ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.allticket.com และ www.GMMLIVE.com