MGRTOP7 : ชูวิทย์-สันธนะ มวยถูกคู่คนดูถูกใจ | ฟุตบอลโลกจะได้ดูไหมก็ไม่รู้ | ลิซ่าโค่นอะเดลแชมป์ iTunes Top Songs

ศึกปะทะระหว่างเจ้าพ่ออ่างกับอดีตตำรวจสันติบาลผู้อื้อฉาวเกิดขึ้น เมื่อนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักธุรกิจอาบอบนวดและนักการเมืองชื่อดัง ออกมาตีแผ่กลุ่มทุนจีนสีเทาเปิดธุรกิจสถานบันเทิง ค้ายาเสพติดและเล่นการพนัน หลังตำรวจทลายผับจินหลิงและผับลีลา ย่านสาทร กรุงเทพฯ กระทั่ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เปิดปฏิบัติการกวาดล้างต่อเนื่อง ซึ่งขยายผลจากข้อมูลนายชูวิทย์ กระทั่งมีการจับกุมนายเดวิด เจ้าของผับเบบี้เฟซย่านเอกมัย ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจสันติบาล มาประกันตัวนายเดวิด โจมตีว่าการจับกุมกลุ่มทุนจีนอาจมีใบสั่งทางการเมืองนับจากนั้นเกิดศึกดรามารายวัน ไล่ตั้งแต่นายสันธนะเรียกตำรวจตรวจค้นโรงแรมเดวิส สุขุมวิท 24 ของนายชูวิทย์ อ้างว่าเปิดเกินเวลาและวัยรุ่นมั่วสุม พร้อมคลิปที่ชายหญิงเข้าไปในห้องน้ำหลายคน นายชูวิทย์โต้กลับว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ถูกกล่าวหา ตามมาด้วยระหว่างที่นายชูวิทย์กับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กำลังแถลงข่าวที่ สน.ทองหล่อ นายสันธนะก็ตามไปป่วน ถึงขนาดนายชูวิทย์ท้าต่อยกันหน้าโรงพัก วันรุ่งขึ้นนายชูวิทย์แถลงข่าวว่า นายสันธนะไม่มีมารยาท ต่อจากนี้ไม่ต้องเกรงใจกันอีก ประกาศท้าชกต่อยที่ไหนก็ได้ ใครมีหลักฐานนายสันธนะทำผิดกฎหมายให้ 1 แสนบาท นายสันธนะเกทับว่าถ้ามีข้อมูลจริงให้ 1 ล้านบาทอนึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นักการเมืองคนดังปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทา วอนสื่อมวลชนอย่าโยงตนเอง ขอให้แยกแยะข้อมูลก่อนจะวิจารณ์ ดีกว่าต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นว่าเล่นศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพ กำลังจะแข่งขันระหว่างวันที่ 20 พ.ย. ถึง 18 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ คนไทยยังไม่รู้เลยว่าจะได้ดูหรือไม่ เพราะยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเลย อีกทั้งสำนักงาน กสทช. ออกกฎ Must Have กำหนดให้การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกออกอากาศได้เฉพาะฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม ทำให้เอกชนไม่กล้าซื้อลิขสิทธิ์เพราะเหมือนตีงูให้กากิน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องขอให้คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด 1,600 ล้านบาท ที่สุดแล้วที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติงบประมาณเพียง 600 ล้านบาทเท่านั้น โดยใช้เงินจากกองทุน กทปส.ด้านนายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวยอมรับว่าหนักใจ เพราะตอนแรกคาดว่าจะได้มากกว่านี้ แต่ก่อนหน้านี้พูดคุยกับเอกชนบางแห่งไว้แล้ว ต้องดูกันว่าจะมีใครสนับสนุนได้เท่าไหร่บ้าง ขณะเดียวกัน ได้ต่อรองเอเยนต์ของฟีฟ่า หวังให้ลดราคาจาก 1,300 ล้านบาท เหลือ 1,000 ล้านบาท หากไม่ได้อาจขอให้ช่วยขายแพ็กเกจถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบ 16 ทีมสุดท้ายแทน ขณะที่ กสทช. เตรียมยกเลิกกฎ Must Have สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก ถ้าทีมชาติไทยได้เข้าไปฟุตบอลโลกค่อยกลับมาพิจารณาใหม่ รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เบื้องต้นมีบริษัทเอกชน 3 รายตอบรับ ได้แก่ กลุ่ม ปตท. กลุ่มไทยเบฟ และกลุ่มทรูเรียกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับสาวน้อยมากความสามารถ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือลิซ่า แบล็คพิงค์ หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชาวไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พ.ย. เพลง LALISA ที่เผยแพร่ออกมานับปีแล้วก็สร้างสถิติอีกครั้ง ด้วยการขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ต iTunes Top Songs ในประเทศคีร์กีซสถาน ส่งผลให้เพลง LALISA กลายเป็นเพลงของศิลปินหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นอันดับ 1 ชาร์ต iTunes Top Songs ใน 103 ประเทศจากทั่วโลก โค่นแชมป์เก่าอย่าง อเดล (Adele) นักร้องสาวเสียงทรงพลังจากอังกฤษ ที่ขึ้น iTunes Top Songs ใน 102 ประเทศทั่วโลก ทั้งเพลง Hello และ Easy on Me ไปก่อนหน้านี้อีกด้านหนึ่งมีไวรัลของกิน เมื่อลิซ่าโพสต์ไอจีสตอรี เป็นภาพลูกชิ้นทอด หมูยอทอดพร้อมน้ำจิ้ม และขนมถ้วย ภายหลังเชฟหนุ่มเจ้าของร้านอาหารไทย กรุงเทพ ไทย ครุยซีน ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าลิซ่ามานั่งรับประทานอาหารที่ร้าน ไม่คาดคิดว่าจะเจอ ตนถามว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินไหม ลิซ่าดีใจมาก วันนั้นสั่งตำป่าน้ำปูเพิ่มกุ้งสดและขนมจีน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ยำกุ้งสดไข่เเดง ผักบุ้งหมูกรอบ ข้าวผัด ลูกชิ้นยืนกิน ตบท้ายด้วยขนมถ้วย ซึ่งลิซ่าชมว่าอาหารอร่อยมาก และขอห่อกลับไปกินที่โรงแรมอีก ปรากฎว่ามีลูกค้าทั้งคนไทย จีน เวียดนาม แห่มาอุดหนุนแน่นร้าน ทำให้ช่วงนี้ทางร้านไม่รับจองโต๊ะแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ จับกุม นายรวิพล พุ่มเรือง อายุ 39 ปี ผู้ช่วยผู้กำกับซีรีย์วาย ที่หน้าสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์แห่งหนึ่ง ย่านเกษตรนวมินทร์ กรุงเทพฯ ตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ในข้อหากระทำอนาจาร หลังมีพฤติกรรมครอบครองสื่อลามกอนาจาร และใช้หน้าที่การงานชักชวนเด็กชายหน้าตาดีหลายรายเข้าสู่วงการบันเทิง อ้างว่าจะสอนการแสดงให้ แต่กลับล่วงละเมิดทางเพศเด็กในบ้านพักและรถยนต์ กระทั่งผู้ปกครองเยาวชนชายวัย 15 ปีรายหนึ่ง เข้าไปร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงประสาน สภ.บางบัวทองดำเนินคดีสอบสวนนายรวิพลให้การปฏิเสธ ด้านเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ตรวจหาพยานหลักฐานภายในรถ เบื้องต้นพบสารคัดหลั่งภายในรถ แต่ต้องส่งตรวจห้องแล็บจึงจะทราบผล ด้านบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด แถลงว่า นายรวิพล เป็นพนักงานของบริษัทในตําแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ไม่มีหน้าที่จัดหาและคัดเลือกนักแสดง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัว บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็น เป็นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียร้ายแรง มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก จึงมีคําสั่งให้พักงานไว้ก่อน หากตัดสินว่าผิดจริงจะลงโทษไล่ออก ยืนยันการคัดเลือกนักแสดงทุกคนจะนัดหมายที่ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เพียงแห่งเดียวเท่านั้นการเมืองร้อนสัปดาห์นี้ จับตาพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตแกนนำ กปปส. เป็นเลขาธิการพรรค มีข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะย้ายจากพรรคพลังประชารัฐไปร่วมงาน แต่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ยังไม่มีความคิดเห็น ขอให้ความสำคัญกับการประชุมเอเปกก่อน อีกด้านหนึ่ง แต่งตั้งนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ที่จะย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่ายังไม่ได้คุยกัน แต่ถ้าจะแยกพรรคก็แยกไป ไม่เป็นไรขณะเดียวกัน พบว่ามี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มีแนวโน้มว่าจะไหลออกไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนมาก ที่ยืนยันแน่นอนคือ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช ส่วนที่ไม่ยืนยัน อาทิ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่สนิทกับนายพีระพันธุ์, นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ และอดีต ส.ส.ตรัง ที่กังขาผลโพลผู้บริหารพรรค ส่วน ส.ส.บางคน เช่น น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม ทำโพลว่าจะอยู่หรือย้าย งานนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เย้ยว่า คนออกจากพรรคไปตั้งพรรคใหม่ไม่มีใครประสบความสำเร็จแม้แต่คนเดียว และคิดว่าเป็นการถ่ายเลือดใหม่ไลฟ์โค้ชชื่อดังที่มีข่าวฉาวเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาค ฌอน บูรณะหิรัญ กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยอัปเดตคลิปวิดีโอในช่อง และได้เปิดรายการใหม่อย่าง Mental Matters เพื่อแบ่งปันการดูแลสุขภาพใจ ทางแพลตฟอร์มพอดคาสต์ ระบุว่า เมื่อก่อนตัวเองชอบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ จนมีความรู้ว่า หากไม่มีวิธีที่จะรักษาสุขภาพใจของตัวเอง มันก็จะพัฒนากลายเป็นโรคแพนิก ซึ่งไม่อยากเป็นแบบนั้น และตัวเขาเองมองว่า คนในสื่อจะเป็นโรคแพนิกเยอะ และตัวเองก็รู้ตัวเองด้วยว่า เป็นคนสาธารณะ ปรากฎว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ เรียกร้องให้เคลียร์ตัวเองเรื่องเงินบริจาคก่อนที่จะกลับมาสอนผู้อื่นหนึ่งในเจ้ากรรมนายเวร คือ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ออกมากล่าวว่า ไลฟ์โค้ชคนดังกลับมาเปิดคอร์ส เปิดรายการอีกครั้ง ทั้งที่ประเด็นนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวยังคลุมเครือ จะโค้ชชีวิตคนอื่นได้ต้องโค้ชชีวิตตัวเองให้รอดก่อน อยู่ๆ ก็กลับมาทำเนียนแบบนี้ไม่ต้องไปโค้ชชีวิตใคร บูรณะตัวเองให้ได้ก่อนไปโค้ชชาวบ้าน แต่ก็มีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งออกมาโพสต์แบบลอยๆ ว่า ฌอนกลับมาจัดรายการแปลกตรงไหน แพทย์บางคนร้อยไหมทองคำปลอมก็ยังกลับมาเปิดคลินิกได้ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังบางคนติดคุกออกมาสวมกำไลอีเอ็ม ยังกลับมาเป็นพิธีกรข่าวได้ คิดว่าตัวเองประเสริฐกับเขาเหรอ งานนี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางแค ภายในศูนย์การค้าซีคอนบางแค ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จะปิดสาขาในวันที่ 27 พ.ย. 2565 ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาศูนย์การค้า แล้วย้ายไปให้บริการที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 17 พ.ย. 2565 นับเป็นการปิดตำนานห้างฯ ดังฝั่งธนบุรี ที่ให้บริการมานานถึง 29 ปี อย่างไรก็ตาม ยังมีห้างในเครือเซ็นทรัล รีเทลฯ (CRC) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 และห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ให้บริการต่อไปสำหรับห้างโรบินสัน บางแค เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2536 หรือเมื่อ 29 ปีก่อน เป็นสาขาที่ 8 ต่อจากสาขาบางรัก ก่อนที่กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทลฯ เข้าถือหุ้นรายใหญ่เมื่อปี 2538 ที่ตั้งสาขาสมัยนั้นยังเป็นศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค โดยมีห้างสรรพสินค้าเยาฮันตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ก่อนเปลี่ยนเป็นห้างคาร์ฟูร์ บางแค แต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ศูนย์การค้าฯ เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ กลุ่มซีคอนซื้อกิจการและปิดปรับปรุงชั่วคราว ห้างโรบินสัน บางแค จึงกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 พร้อมกับควบรวมสาขา ห้างโรบินสัน ลาดหญ้า ซึ่งปิดสาขาไปเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่าอนึ่ง บมจ.เซ็นทรัล รีเทลฯ ได้รวมหน่วยงานห้างโรบินสันและห้างเซ็นทรัลมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งพบว่ามีห้างโรบินสันบางสาขา เช่น เมกาบางนา อุดรธานี ขอนแก่น เปลี่ยนเป็นห้างเซ็นทรัลไปแล้วก่อนหน้านี้