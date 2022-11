แกรมมี่ ก้าวสู่ปีที่ 40 ด้วยรอยยิ้มไปด้วยกัน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 39 ปี ก้าวสู่ปีที่ 40 ที่สร้างความสุขให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่องทางอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะต้องเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่แกรมมี่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง และพร้อมเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ด้วยรอยยิ้มไปด้วยกันโดยในปีนี้ได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส โดยมีเหล่าผู้บริหาร ศิลปิน นักร้อง โปรดิวเซอร์ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ นำโดย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, บุษบา ดาวเรือง, กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ, อรุยา – สิดารัศมิ์ พุทธินันทน์, ภาวิต จิตรกร, ฟ้าใหม่ – อิงฟ้า – ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม, ธงไชย แมคอินไตย์ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปปิ้ง จำกัด และจากบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดนอกจากนี้ยังมีเหล่าผู้บริหาร ศิลปิน ดารา นักแสดง จากกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ระฟ้า ดำรงชัยธรรม, เดียว วรตั้งตระกูล, สมศรี พฤทธิพันธุ์, อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์, สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, สถาพร พานิชรักษาพงศ์ และ สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร ร่วมงานด้วยสำหรับงานครบรอบปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ก้าวสู่ปีที่ 40 ด้วยรอยยิ้มไปด้วยกัน” โดย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งต่อความในใจให้กับทีมผู้บริหาร ศิลปิน ดารา นักแสดง และพนักงาน ให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“สวัสดีครับ พี่น้องชาวจีเอ็มเอ็ม มิวสิคทุกท่าน จริงๆ สองสามปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงและยากลำบากสำหรับพวกเราทุกคนนะครับ แต่ก็มีเรื่องที่น่ายินดีมากมายเช่นกันที่เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เกิดขึ้นมาได้ ปีนี้ครบรอบ 39 ปี และกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่ 40 เป็นปีที่ฟ้าสดใส ฟ้าเปิด ผมถือโอกาสนี้อวยพรให้พี่น้องทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นเลิศและเป็นที่หนึ่งในทุกๆด้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะเดินไปข้างหน้าในการเข้าสู่ปีที่ 40 คือ ความสามัคคีนะครับ วันนี้เรามีบุคลากรที่มีความสามารถรุ่นใหม่ๆมากมาย สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือ อยากให้ทุกคนมีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆ เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีสิ่งไหนที่เราจะแชร์ความคิดร่วมกันไม่ได้ ความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันบ้าง ไม่ได้แปลว่าเราไม่สามัคคีกันนะครับ สิ่งที่เราต้องการคือความกล้าคิด กล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพา เราไปสู่ 40 ปีของแกรมมี่ ที่แข็งแรง แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ขอฝากทุกคนไว้นะครับ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับครอบครัวของจีเอ็มเอ็ม มิวสิค และจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ครับ”ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“แฮปปี้เบิร์ธเดย์แกรมมี่ครับ ก้าวขึ้นปีที่ 40 แล้ว ขอให้พวกเราทุกคนยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ ขอให้เรารักกัน เป็นกำลังใจให้กันและกัน เป็นพลังบวกให้กันและกัน ร่วมกันสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ผลงานใหม่ๆ ร่วมกันสร้างศิลปินรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ที่ทั้งเก่งและดีให้กับคนไทยนะครับ ให้พวกเราอยู่คู่กับคนไทยไปอีก 100 ปีเลยนะครับ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในทุกๆวันครับ”เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า“สวัสดีครับ พี่น้องชาวแกรมมี่ทุกๆคนนะครับ ขอแสดงความยินดีที่เราโตมาด้วยกันจริงๆเลยนะครับ ตั้งแต่ปีแรกจนปีนี้ จนก้าวย่างเข้าปีที่ 40 แล้ว บริษัทไหนจะเป็นยังไงก็ตามแต่บริษัทเรารักกัน ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกๆคนเลยนะครับ ตั้งแต่ รปภ. ไปจนถึงผู้บริหาร ให้มีความสุขกันทุกคน ขอให้อาร์ทิสท์ทุกคนทำชื่อเสียงให้กับตึกของเรา และก็เป็นตัวแทนของเยาวชน ทำให้ความสุขกระจายไปทั่วประเทศ ขอให้มีความสุขมากๆ Happy Birthday to Grammy ครับ”ตูน Bodyslam เปิดเผยว่า“สวัสดีครับ ก้าวสู่ปีที่ 40 ด้วยรอยยิ้มไปด้วยกันครับผม ขออวยพรให้กับพี่ๆ ทุกๆ ท่านที่จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่นะครับ เนื่องในโอกาสครบรอบ เราได้ช่วยกัน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลง ผลงานทีวี ผลงานบันเทิงหลายๆมิตินะครับ ก็สร้างความสุขให้กับผม ขอบคุณมากจริงๆ พี่ๆ สร้างงานที่มีความหมายให้กับชีวิตผม แล้วก็ใครหลายๆ คนนะครับ ขอให้มีแรงพลังดีๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ สนุกขึ้น เพราะขึ้น มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ ครับผม Happy Birthday 40 ปี พวกเราแกรมมี่ทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ”เป๊ก ผลิตโชค เปิดเผยว่า“ก้าวสู่ปีที่ 40 ด้วยรอยยิ้มไปด้วยกันนะครับ ก็ขออวยพรให้แกรมมี่ มีความสุขมากๆนะครับ พี่ๆ ทีมงานมีความสุขทุกๆ คนเลยนะครับ แล้วก็ขอให้ผู้บริหารทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ Happy Birthday ครับผม”ไมค์ ภิรมย์พร เปิดเผยว่า“ครบรอบ 39 ปี อวยพรให้สำหรับท่านผู้บริหาร ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ รวมถึงพนักงานทุกท่านของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่นะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ทำงานอย่างราบรื่นนะครับ นำความสำเร็จมาสู่องค์กร เราก็จะเดินจับมือสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 นะครับ”พร้อมกันนี้ยังมีเหล่าศิลปิน นักแสดง พร้อมใจอวยพรและร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบปีนี้ด้วย นำโดย นันทิดา แก้วบัวสาย, ใหม่ เจริญปุระ, คริสติน่า อากีล่าร์, นัท มีเรีย, ตูน Bodyslam, เป๊ก ผลิตโชค, อะตอม, หนุ่ม กะลา, ปาล์มมี่, หญิง รฐา, แคทรียา อิงลิช, เบล-หว่าหวา ไชนาดอลล์, นิว-จิ๋ว, โจอี้ ภูวศิษฐ์, แบงค์ Clash, ปั๊ป Potato, ป๊อป ปองกูล, ลุลา, มัจฉา โมซิมันน์, ขมิ้น กิ่งศักดิ์, วง Paradox, วง Getsunova, วง Three Man Down, วง Tilly Birds, วง Taitosmith, วง Paper Planes, วง Asia 7, วง Only Monday, วง ไก่ไข่, วง TRYST, วง Perses, วง ALALA, วง I Hate Monday, ไมค์ ภิรมย์พร, หญิงลี ศรีจุมพล, ศิริพร อำไพพงษ์, เต๋า ภูศิลป์, มีนตรา, เบลล์ นิภาดา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงจากช่อง ONE 31 ได้แก่ แก้ม วิชญาณี, พ้อยท์ ชลวิทย์ รวมทั้งนักแสดงจาก GMM TV ได้แก่ กาย ศิวกร และ ปาแปง พรหมพิริยะสำหรับในปีนี้ถึงแม้งานจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์แต่บรรยากาศภายในงานยังคงอบอุ่น สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และกำลังใจให้กับครอบครัวของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 40 ด้วยรอยยิ้มไปด้วยกัน