"คริสติน่า อากีล่าร์" โพสต์อวยพรวันเกิดตัวเอง พร้อมแล้วสำหรับชีวิตบทใหม่

โดยวันวานที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความถึงตนเองในวัย 56 ปีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่า..." Today is my birthday and I’m ready for the new chapter of my life… and it’s going to be amazing" (วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน และฉันพร้อมแล้วสำหรับบทชีวิตใหม่...และมันจะวิเศษมาก"ขณะที่แฟนคลับของเจ้าตัวก็เข้ามาร่วมอวยพรกันอย่างมากมาย ทั้งนี้แม้จะย่างเข้า 60 แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและดูเด็กกว่าอายุมาก