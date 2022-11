เฟสติวัลโชว์จาก 10 ค่ายเพลง 38 ศิลปิน กว่า 50 ชีวิต ที่เดียวในงาน The Guitar Mag Awards 2022

งานประกาศรางวัลของคนดนตรีในเมืองไทย ต้องยกให้เวทีของ The Guitar Mag Awards ซึ่งเป็นงานเกียรติยศของคนดนตรีอย่างแท้จริง เป็นงานเดียวที่คนดนตรีทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง จากหลากหลายค่ายเพลงได้มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับ นิตยสาร The Guitar Mag สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ทางดนตรีอันดับ 1 ของเมืองไทย ครบรอบ 20 ปี และเป็นการจัดงานประกาศรางวัลครั้งที่ 11 ในคอนเซ็ปต์ “Music Metaverse ดนตรีที่คุณสัมผัสได้”โดยไฮไลท์ของงานจะมีการมอบ 14 รางวัลอันทรงเกียรติให้กับศิลปินทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง, การเดินพรมแดง RED CARPET ของศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต และการแสดง Showcase สุดพิเศษแบบ Unseen ที่จัดทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ!! ซึ่งในครั้งนี้จะได้พบกับ โชว์สุดพิเศษมากถึง 38 ศิลปินชื่อดัง กว่า 50 ชีวิต จาก 10 ค่ายเพลง เพื่อให้แฟนเพลงได้สัมผัสดนตรีที่แท้จริงในทุกแนวตามคอนเซ็ปต์ “Music Metaverse ดนตรีที่คุณสัมผัสได้” เรียกได้ว่าเป็นงานประกาศรางวัลที่ผสมผสานงาน “Music Festival” เลยก็ว่าได้ศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมโชว์มีด้วยกันถึง 10 ค่ายเพลง อาทิ genie records จัดหนักจัดเต็มมาถึง 6 ศิลปิน นำโดย หนุ่ม กะลา, Potato, Lomosonic, Paper Planes, Bomb At Track และโจอี้ ภูวศิษฐ์ / ค่าย BOXX MUSIC นำทีมมาโดยเจ้าหญิงซินธ์ป็อป อิ้งค์ วรันธร รวมถึง Serious Bacon, บีน นภสร และ Copter / TERO MUSIC จัดเบอร์ใหญ่อย่าง เบน ชลาทิศ, เฟิด Slot Machine, ดิว Better Weather, แม่น Bedroom Audio, เจน electric.neon.lamp มาร่วมโชว์ ต่อด้วยค่าย WHITE MUSIC ส่งตัวพ่ออย่าง ป๊อบ ปองกูล, Getsunova, โมนิก้า และ I Hate Monday / ตามด้วย UNIVERSAL MUSIC THAILAND ส่ง วี วิโอเลต, SAMMii, IRONBOY, SPRITE, GUYGEEGEE มาแจม / MEW SUPPASIT ก็เตรียมโชว์สุดพิเศษให้ FC ได้กรี๊ดกันสุดเสียง รวมถึงค่าย 411 MUSIC ที่ยกทัพมาทั้งค่าย นำโดย ALLY, ARENA และTYTAN ด้าน WARNER MUSIC THAILAND จัดเซ็ตสุดจี๊ดให้แฟนคลับได้กรี๊ดอย่าง Patrikananda, Jeff Satur และ LUSS นอกจากนั้นยังมีค่าย EXP ENTERTAINMENT ที่มี Vangoe เจ้าของเพลงดัง “เก็บทรงไม่อยู่” มาโชว์ให้ทุกคนได้แด๊นซ์พร้อมกับศิลปินร่วมค่ายอาทิ Reward, ONS, Mean Napat, Kaimook และ Atom สุดท้ายค่าย B ENTERTAINMENT BEAT ส่ง NESYUD มาขึ้นโชว์ในงานครั้งนี้ด้วยด้าน คุณบุ๋ม-ปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร The Guitar Mag พูดถึงงานในปีนี้ว่า “จากงานฉลอง ครบ 10 ปี The Guitar Mag Awards ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม และในครั้งนี้ เราก็ได้กลับมาฉลองใหญ่ ครบ 20 ปีของนิตยสารอีกครั้ง ถือเป็นปีทองของ The Guitar Mag จริงๆ ต้องขอขอบคุณทุกค่ายเพลงที่ส่งศิลปินมาร่วมโชว์แบบจัดเต็ม! ขอบคุณแฟนๆ The Guitar Mag ที่ติดตามกันมาตลอด ทั้งนิตยสาร และสื่อออนไลน์ เราดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการดนตรีในเมืองไทย ต้องขอชื่นชมและยอมรับว่า ศิลปินยุคใหม่นี้ เก่งกันมากจริงๆ มีแนวทางการทำเพลงเป็นของตัวเองอย่างเด่นชัด ผู้ฟังเพลงก็เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้วงการดนตรีมีสีสันขึ้นเยอะ The Guitar Mag พร้อมที่จะสนับสนุนศิลปินทุกแนวดนตรี เพราะเราคือ สื่อด้านดนตรีที่แท้จริงของเมืองไทย”รอติดตามกันได้กับ The Guitar Mag Awards 2022 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ทุกช่องของ The Guitar Mag และติดตาม LIVE! ตลอดทั้งงานได้ทาง Facebook และ Youtube ของ The Guitar Mag