NT เชิญชมไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ต กับ Television off, Your Mood และ Boom Deaw พร้อมกันทั่วประเทศ

ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก โดยทาง NT ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ จัด Music Live Streaming Show ด้วยเทคโนโลยีไลฟ์สตรีมมิ่งที่มีศักยภาพความเร็วและความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตของ NT แบบลื่นไหลไม่มีสะดุด เชิญชมการแสดงดนตรีแบบเรียลไทม์จาก 3 กลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่ Television off, Your Mood และ Boom Deaw ตัวแทนคุณรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าแสดงออกในการสร้างสรรค์แนวเพลงและดนตรีตามที่ตนเองชื่นชอบ มีเอกลักษณ์และโดดเด่นในแบบฉบับของตนเองจนได้รับความนิยมจากแฟนเพลง“Television off” วงอินดี้รุ่นใหม่กับดนตรีนอกกระแส จากค่ายเพลงสมอลล์รูม กับการรวมตัวของสมาชิกในวง 4 คน ได้แก่ เฟิร์ส นักร้องนำ, โชค มือกีต้าร์ , ลาภ มือกีต้าร์ และ โบ๊ท มือเบส พวกเขาเริ่มปลุกปั้นงานดนตรีที่ตัวเองชื่นชอบและสร้างชื่อเสียงตั้งแต่ปล่อยซิงเกิ้ลแรก "ฝันที่ไม่ปลอดภัย" ที่ได้กระแสตอบรับดีเกินคาด ติดอันดับ #36 Trending วิดีโอมาแรงบน YouTube ก่อนเข้าสู่ชาร์ตเพลงอินดี้ Fungjai + 20 Chart และได้รับเลือกให้เป็นเพลงแนะนำจาก NME Asia สื่อดนตรีทรงอิทธิพลระดับโลก และยังมีเพลง การเดินทางที่ไม่มีทาง, ภาพทรงจำ, ฟ้าประหลาด และอีกหลายซิงเกิ้ลที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน“YourMOOD” ชวนฟังเพลงและปล่อยความรู้สึกไป กับ “บอย - สุรัตน์ รุ่งพิทธิกุล” ศิลปินคนรุ่นใหม่ที่ถ่ายทอดความเป็นตัวเองผ่านแนวเพลงยุค 80s สมัยใหม่ ศิลปินคนแรกจากค่าย WHOOP ค่ายเพลงน้องใหม่ ภายใต้การจับมือกันของค่ายเพลง What The Duck และมี The Toys (ธันวา บุญสูงเนิน) รับหน้าที่เป็นโปรดิวแซอร์ คอยผลักดันและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมปล่อยเพลงกระแสแรง “ลาก่อน” ที่กวาดยอดวิวทะลุ16ล้านวิว ตามด้วยเพลง เพื่อนที่ดี, คำอธิบาย, กลุ่มดอกไม้, บินบิน และ เพลง กลัวฝนพร้อมพบกับศิลปินเพลงนอกกระแส ขาประจำมิวสิคเฟสติวัล อย่าง “Boom Deaw” บูม เอกภาพ ป้านภูมิ นักร้อง มือกีตาร์ โปรดิวเซอร์ และนักแต่งเพลงมากความสามารถ ผู้อยู่เบื้องหลังของวงดนตรีนอกกระแส ที่จะมาโชว์ Performance ในการเล่นดนตรี พร้อมตอบทุกคําถามที่ทุกคนสงสัย